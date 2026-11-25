La iniciativa prohíbe la publicidad de juegos de azar en línea, establece controles biométricos para los usuarios, limita los medios de pago y crea un registro de autoexclusión

Qué propone la ley de ludopatía: publicidad, controles y límites para las apuestas online

El proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y apuestas en línea busca establecer nuevas reglas para las plataformas de apuestas online en Argentina. Entre sus principales medidas, propone prohibir la publicidad y el patrocinio de estas actividades, impedir el acceso de menores de 18 años, exigir controles de identidad mediante reconocimiento facial y restringir los medios de pago habilitados.

La iniciativa tiene 54 artículos organizados en 13 capítulos y cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde noviembre de 2024. Después de más de dos años sin tratamiento en el Senado, la Cámara alta convocó a un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales para este miércoles 25 de noviembre, a las 10. El objetivo es emitir dictamen y llevar el tema al recinto el jueves 26.

El debate incluye también el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Senado en mayo de este año y otras 12 iniciativas presentadas por legisladores de distintos bloques. La principal diferencia entre los textos está en el alcance de la regulación: mientras que el aprobado por Diputados alcanza a todos los operadores, con o sin licencia, el del Gobierno apunta a las plataformas ilegales y deja el control de las autorizadas en manos de las provincias.

Uno de los puntos centrales del proyecto con media sanción es la prohibición de toda publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas en línea.

La restricción comprende distintas formas de difusión comercial: bonos de bienvenida, campañas publicitarias con influencers, auspicios a equipos deportivos y deportistas, nombres comerciales de estadios y publicidad en festivales o recitales.

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La propuesta busca limitar la exposición de la población a este tipo de plataformas y evitar que las apuestas se promocionen como una actividad recreativa más, especialmente entre niños, niñas y adolescentes.

Además, establece que las personas menores de 18 años no podrán acceder a sitios y plataformas de juegos de azar, pronósticos y apuestas deportivas en línea.

Reconocimiento facial y controles para los usuarios

El proyecto también fija nuevas obligaciones para los operadores que cuentan con autorización para funcionar. Una de ellas es la verificación biométrica obligatoria a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

El reconocimiento facial deberá realizarse en tres momentos: al registrarse en la plataforma, al comienzo de cada sesión y al momento de cobrar premios. El objetivo es reforzar los mecanismos de identificación y evitar que menores de edad utilicen cuentas de otras personas.

A su vez, las plataformas deberán incorporar advertencias sobre los riesgos del juego. Según el texto, estos mensajes tendrán que ocupar el 50% de la pantalla al inicio y al cierre de cada sesión.

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También se establecen mecanismos de autoevaluación para detectar conductas de riesgo, el cierre automático de sesiones y la obligación de informar a los usuarios cuánto tiempo llevan utilizando la plataforma.

Qué medios de pago estarán permitidos para apostar

Otro capítulo de la iniciativa está dedicado a las operaciones económicas vinculadas con las apuestas.

El proyecto permite utilizar tarjetas de débito y billeteras virtuales que cuenten con saldo disponible, con límites diarios equivalentes al tope de extracción de los cajeros automáticos.

En cambio, prohíbe expresamente el uso de tarjetas de crédito y de cuentas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para realizar apuestas.

La propuesta también establece requisitos para las empresas que operen legalmente en el país: deberán contar con una sede física y servidores en Argentina. Además, los sitios autorizados tendrán que utilizar el dominio «.bet.ar».

Registro de autoexclusión y prevención de la ludopatía

Entre las herramientas previstas para prevenir conductas problemáticas, el proyecto crea el Registro Nacional de Autoexclusión (ReNA).

El mecanismo permitirá que cualquier persona solicite voluntariamente su incorporación para impedirse el acceso a las plataformas de apuestas. La iniciativa también contempla que familiares directos puedan pedir la inclusión de una persona en ese registro.

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En el ámbito educativo, el texto establece jornadas obligatorias de sensibilización sobre la problemática en los niveles primario, secundario y terciario. También prevé capacitación continua para docentes y la incorporación de educación financiera en los contenidos curriculares.

Qué sanciones contempla el proyecto

La iniciativa establece penas de tres a ocho años de prisión para quienes exploten juegos de azar o apuestas en línea sin contar con autorización.

También incorpora agravantes para las infracciones dirigidas a menores de edad, incluso cuando el operador tenga licencia. A esas sanciones se suman la inhabilitación absoluta y perpetua y multas de entre dos y cinco veces el lucro obtenido.

Qué diferencia hay entre el proyecto de Diputados y el del Gobierno

Aunque las dos iniciativas buscan regular las apuestas online, proponen modelos diferentes.

El proyecto que tiene media sanción de Diputados establece un marco de regulación para todos los operadores, tanto los que cuentan con licencia como los que funcionan sin autorización. Por eso, sus restricciones sobre publicidad, identificación de usuarios, medios de pago y prevención alcanzan al conjunto de las plataformas.

En cambio, la propuesta que el Poder Ejecutivo envió al Senado en mayo de 2026 concentra su intervención en los operadores ilegales. El control de las plataformas autorizadas quedaría bajo la órbita de las provincias, que son las responsables de otorgar las licencias.

La diferencia es relevante porque el proyecto de Diputados plantea una regulación nacional más amplia, mientras que el del Gobierno mantiene en manos de las jurisdicciones provinciales el control de los operadores habilitados.

Cuándo se trata la ley de ludopatía en el Senado

El plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales fue convocado para este miércoles 25 de noviembre a las 10. En la agenda figuran 14 proyectos vinculados con la prevención de la ludopatía y la regulación de las apuestas online.

La intención es emitir dictamen y llevar el debate al recinto el jueves 26. Si el Senado aprueba el texto de Diputados sin modificaciones, el proyecto quedará sancionado y pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual veto.

Si la Cámara alta introduce cambios, la iniciativa deberá volver a Diputados para su revisión. En ese escenario, de acuerdo con la Ley 13.640, conocida como Ley Olmedo, el proyecto puede extender su vigencia parlamentaria por un año más.

En cambio, si no obtiene aprobación antes del 30 de noviembre y el Poder Ejecutivo no lo incluye en el temario de sesiones extraordinarias, perderá estado parlamentario. En ese caso, el debate legislativo deberá comenzar nuevamente.