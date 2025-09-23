La Capital | Política | Discapacidad

El Congreso acorrala a Francos por patear la Ley de Discapacidad y quiere echarlo

El jefe de Gabinete de la Nación es cuestionado porque el gobierno no puso en marcha la norma aprobada. Quieren una moción de censura y que lo expulsen

23 de septiembre 2025 · 09:33hs
Guillermo Francos acorralado por la no aplicación de la Ley de Discapacidad

Foto: Archivo / La Capital.

Guillermo Francos acorralado por la no aplicación de la Ley de Discapacidad

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, es quien empieza a pagar los costos de que el gobierno nacional postergara la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad que ya fue promulgada luego de que el Congreso diera vuelta el veto del presidente Javier Milei. Diputados quiere que quede afuera del gobierno mediante un mecanismo constitucional.

El diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, presentó un proyecto de resolución para interpelar al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el objetivo de iniciar una moción de censura. El proyecto tiene la firma de figuras fuertes de la oposición como Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó.

La medida surge después de que el Ejecutivo suspendiera la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso pero postergada su aplicación mediante una cláusula que exige al Congreso que diga de dónde provendrán los fondos para ejecutarla.

Leer más: Discapacidad: diputada rosarina afirma que Milei "no tiene facultades" para suspender la ley

En el proyecto se enumeran causales graves como la nulidad e ilegalidad del Decreto 681/2025, el incumplimiento de leyes vigentes, la violación de la división de poderes y la falta de asignación adecuada de partidas presupuestarias.

discapacidad (4)
Marcha a favor de la Ley de Discapacidad

Marcha a favor de la Ley de Discapacidad

Discapacidad y moción de censura

La moción de censura es un mecanismo constitucional que permite al Congreso interpelar y, eventualmente, remover a un funcionario del Poder Ejecutivo. Es una medida creada en la Reforma de 1994 en el artículo 101 de la Constitución. Consta de dos etapas: primero, la iniciativa, que consiste en aprobar un pedido de interpelación con mayoría absoluta en cualquiera de las cámaras. En segundo, la ejecución, donde la moción de censura requiere nuevamente el voto de la mayoría absoluta y puede conducir a la remoción del funcionario cuestionado.

En Argentina la moción de censura no implica responsabilidad política del Presidente ni del Jefe de Gabinete, sino solo la eventual sustitución del funcionario interpelado, que puede ser reemplazado por decisión presidencial o, en casos extremos, mediante juicio político. Diferente es en los sistemas parlamentarios.

Noticias relacionadas
Si bien el gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, quedó suspendida su aplicación

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley "en suspenso"

retenciones cero: el gobierno amplio el beneficio a carnes avicolas y bovinas

Retenciones cero: el gobierno amplió el beneficio a carnes avícolas y bovinas

El presidente Javier Milei confirmó que el país negocia un préstamo directo con EEUU

EEUU afirmó que hará "lo necesario para apoyar a Argentina"

El gobernador Maximiliano Pullaro.

El reclamo de Pullaro: "Queremos que las retenciones se eliminen para siempre"

Ver comentarios

Las más leídas

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Lo último

El Congreso acorrala a Francos por patear la Ley de Discapacidad y quiere echarlo

El Congreso acorrala a Francos por patear la Ley de Discapacidad y quiere echarlo

Pami: cómo y dónde ponerse gratis la vacunan contra la gripe

Pami: cómo y dónde ponerse gratis la vacunan contra la gripe

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe

El informe, realizado en el primer semestre de 2025, arrojó que hubo incluso 27 casos en donde el conductor registró más de 1,01 gramos de alcohol en sangre.

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe
Aulas sin celular: las distintas experiencias de restringir el uso del teléfono en las escuelas

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Aulas sin celular: las distintas experiencias de restringir el uso del teléfono en las escuelas

Discapacidad: para organizaciones de Santa Fe, el gobierno está haciendo tiempo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Discapacidad: para organizaciones de Santa Fe, el gobierno "está haciendo tiempo"

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía
La Ciudad

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Ovación
Hockey inline: un deporte que crece y tendrá a una rosarina en la selección argentina

Por Leandro Garbossa
Ovación

Hockey inline: un deporte que crece y tendrá a una rosarina en la selección argentina

Hockey inline: un deporte que crece y tendrá a una rosarina en la selección argentina

Hockey inline: un deporte que crece y tendrá a una rosarina en la selección argentina

El Ogro Fabbiani resiste un ciclo que tambalea y se topó con otra piedra en el camino

El Ogro Fabbiani resiste un ciclo que tambalea y se topó con otra piedra en el camino

El Ogro Fabbiani fue tajante sobre su futuro: Tengo muchas fuerzas para seguir

El Ogro Fabbiani fue tajante sobre su futuro: "Tengo muchas fuerzas para seguir"

Policiales
Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas

Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas

La Ciudad
Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía
La Ciudad

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos choferes

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos choferes

Aulas sin celular: las distintas experiencias de restringir el uso del teléfono en las escuelas

Aulas sin celular: las distintas experiencias de restringir el uso del teléfono en las escuelas

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina
El Mundo

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo
Salud

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias
Policiales

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores
Motores

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año
Información General

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Discapacidad: Milei no tiene facultades para suspender la ley, dijo una diputada
Política

Discapacidad: Milei "no tiene facultades" para suspender la ley, dijo una diputada

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur
POLICIALES

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina
Política

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina

EEUU afirmó que hará lo necesario para apoyar a Argentina
Política

EEUU afirmó que hará "lo necesario para apoyar a Argentina"

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones
POLICIALES

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley en suspenso
Política

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley "en suspenso"

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte
POLICIALES

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez
La Ciudad

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico
Información General

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico

Balearon a un chofer de Didi Motos y le robaron el vehículo en barrio Ludueña
Policiales

Balearon a un chofer de Didi Motos y le robaron el vehículo en barrio Ludueña

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones
Policiales

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca
La Ciudad

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario
La Ciudad

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk
El Mundo

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk