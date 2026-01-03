La Capital | Política | Cristina

Le dieron el alta hospitalaria a Cristina Kirchner luego de dos semanas internada por peritonitis

La expresidenta había sido operada por una apendicitis aguda. Seguirá su recuperación con antibióticos y controlada por sus médicos

3 de enero 2026 · 16:11hs
Cristina Kirchner regresa a San José 1111 luego de ser operada de apendicitis

Cristina Kirchner regresa a San José 1111 luego de ser operada de apendicitis

El sanatorio Otamendi confirmó el alta a Cristina Kirchner luego de dos semanas internada, en la cual atravesó una intervención quirúrgica por una apendicitis aguda con peritonitis localizada. La exmandataria había sufrido complicaciones en su recuperación, pero finalmente este sábado regresó a San José 1111.

Cristina Fernández de Kirchner había ingresado al sanatorio Otamendi el pasado 20 de diciembre con dolores abdominales. Previamente había sido atendida por los equipos de emergencia en la vivienda porteña donde transita la prisión domiciliaria tras la condena por la causa Vialidad.

En el sanatorio porteño le diagnosticaron una apendicitis aguda con peritonitis localizada, por lo que se solicitó una cirugía de urgencia.

Tras pasar por el quirófano, Cristina Kirchner permaneció internada, pero con el correr de los días sufrió un íleo postoperatorio que le impidió regresar a su casa antes de los previsto.

Este sábado, en un breve comunicado, el sanatorio Otamendi anunció el alta hospitalaria de Cristina Kirchner y detalló que "se retiró el drenaje peritoneal y continuará el tratamiento antibiótico vía oral. Será seguida en domicilio por su equipo médico personal".

Parte CFK 3.1

¿Qué es un íleo posoperatorio?

Ahora bien, ¿qué es un íleo posoperatorio? Este tipo de cuadro médico se caracteriza por la parálisis transitoria de la función intestinal luego de una intervención quirúrgica.

Con más detalle, el íleo posoperatorio es una parálisis temporal de los intestinos que se origina tras una cirugía, especialmente abdominal. Entre sus síntomas se encuentra la distensión abdominal, náuseas, vómitos y ausencia de eliminación de gases o materia fecal. La recuperación fisiológica normal ocurre generalmente en un plazo de 1 a 3 días.

Afectada por el íleo, Cristina Kirchner recibe un tratamiento con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso, mantiene una dieta líquida y desde la operación que no ingiere alimentos sólidos.

>> Leer más: Cristina Kirchner presentó una leve complicación intestinal y seguirá internada

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, detallaron desde el Sanatorio Otamendi en un comunicado de prensa el pasado 26 de diciembre, después de Navidad.

La internación de Cristina Kirchner

La expresidenta Cristina Kirchner fue trasladada de urgencia el 20 de diciembre al Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires desde su departamento en San José 1111. A continuación la operaron para revertir un cuadro de apendicitis.

Las primeras informaciones indicaron que un grupo de médicos atendió a la exmandataria en el domicilio en el que cumple prisión domiciliaria y, tras una primera revisación, se decidió que lo mejor era internarla para hacer estudios adicionales. El procedimiento tuvo lugar con la autorización judicial correspondiente.

Luego de los exámenes de rigor, el equipo médico diagnosticó un cuadro de apendicitis, lo que motivó su internación para una cirugía. El entorno de CFK transmitió calma y aclaró que se trata de una intervención de baja complejidad.

La expresidenta tiene 72 años y cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en el barrio de Constitución tras ser condenada en la causa Vialidad.

