Cristina Kirchner sigue con complicaciones operatorias y no recibe el alta en el Otamendi

La expresidenta está afectada por un íleo posoperatorio, es decir, una parálisis temporal de los intestinos que provoca complicaciones en su sistema digestivo

Cristina Fernández de Kirchner continúa afectada por un íleo posoperatorio , según indicó el último parte médico del Sanatorio Otamendi , donde permanece internada luego de la operación por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Frente a esto, la expresidenta quedará hospitalizada hasta su total recuperación.

Luego de la Navidad, el Sanatorio Otamendi volvió a emitir un comunicado sobre la salud de Cristina Kirchner, que pasó la Nochebuena internada en la clínica de Recoleta. “La paciente presenta íleo posoperatorio”, explicó el parte médico firmado por la doctora Marisa Lanfranconi, directora médica del sanatorio privado.

El íleo posoperatorio es una parálisis temporal de los intestinos que se origina tras una cirugía, especialmente abdominal. Entre sus consecuencias se encuentra la distensión abdominal, náuseas, vómitos y ausencia de eliminación de gases o materia fecal.

Afectada por el íleo, Cristina Kirchner recibe un tratamiento con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso, mantiene una dieta líquida y desde la operación que no ingiere alimentos sólidos.

En el escueto comunicado, el Sanatorio Otamendi advierte que la referente del justicialismo quedará hospitalizada hasta la recuperación total.

CFK parte 26.12

La dirigente, de 72 años, cumple la condena de prisión domiciliaria que confirmó en su momento la Corte Suprema de Justicia, pero el pasado sábado obtuvo autorización para salir de su residencia en el barrio porteño de Constitución para recibir atención médica inmediata en el sanatorio Otamendi dada la gravedad del cuadro de salud indicada por los médicos que la asistieron.

A raíz de fuertes dolencias en la zona del abdomen, Cristina Kirchner solicitó asistencia médica a domicilio y allí el personal de salud determinó que dadas las características de los síntomas era necesario que la trasladaran para someterse a estudios de mayor complejidad.