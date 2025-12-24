La Capital | Política | Cristina

Cristina Kirchner presentó una leve complicación intestinal y seguirá internada

Le diagnosticaron íleo postoperatorio, una parálisis temporal y fisiológica del tránsito intestinal

24 de diciembre 2025 · 17:21hs
Cristina Kirchner presentó una leve complicación intestinal y seguirá internada

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una leve complicación intestinal tras la cirugía a la que fue sometida por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, por lo que continuará internada bajo observación médica.

El nuevo parte médico indicó que Kirchner presentó síntomas compatibles con íleo postoperatorio, una parálisis temporal y fisiológica del tránsito intestinal que puede surgir después de una cirugía abdominales. Una tomografía computada de abdomen confirmó el diagnóstico.

>> Leer más: Militantes hicieron vigilia en el sanatorio donde está internada Cristina Kirchner

“Se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo. Continua bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal; no presenta fiebre hasta el momento”, se detalló.

El parte firmado por la directora médica del sanatorio Otamendi, Marisa Lanffanconi, agregó que “se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro”.

El íleo postoperatorio puede provocar distensión abdominal, náuseas, vómitos y ausencia de eliminación de gases o materia fecal.

La dirigente, de 72 años, cumple la condena de prisión domiciliaria que confirmó en su momento la Corte Suprema de Justicia, pero el pasado sábado obtuvo autorización para salir de su residencia en el barrio porteño de Constitución para recibir atención médica inmediata en el sanatorio Otamendi dada la gravedad del cuadro de salud indicada por los médicos que la asistieron.

A raíz de fuertes dolencias en la zona del abdomen, Cristina Kirchner solicitó asistencia médica a domicilio y allí el personal de salud determinó que dadas las características de los síntomas era necesario que la trasladaran para someterse a estudios de mayor complejidad.

Noticias relacionadas
Cristina Kirchner fue operada de apendicitis y evoluciona favorablemente, según el primer parte médico

Salud de Cristina Kirchner: qué dice el primer parte médico tras la operación

Cristina Kirchner tuvo que ser trasladada a un sanatorio porteño.

Trasladaron de urgencia a Cristina a un sanatorio porteño por un cuadro de apendicitis

Además de al balcón, Cristina también podrá salir a la terraza del edificio ubicado en San José 1111

La Justicia autorizó a Cristina a salir a la terraza pero siguen las restricciones a visitas

El momento más tenso en la relación entre el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de la Corte Suprema: el encuentro en la Casa Gris un domingo a la mañana en septiembre de 2024. 

Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

Ver comentarios

Las más leídas

El clásico de cada verano: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

El clásico de cada verano: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

El representante de Malcorra pegó duro y el jugador está cada vez más lejos de Central

El representante de Malcorra pegó duro y el jugador está cada vez más lejos de Central

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes para la Nochebuena

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes para la Nochebuena

Lo último

Todo vacante en el Quini 6 de Nochebuena, con un buen reparto del Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6 de Nochebuena, con un buen reparto del Siempre Sale

El tiempo en Rosario: tras el alerta amarillo, la Navidad llegaría con nubes y calor

El tiempo en Rosario: tras el alerta amarillo, la Navidad llegaría con nubes y calor

El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas

El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas

Cuota Social, el programa que busca contener a los chicos en los clubes de barrio

Aprobada por el Concejo a principios de diciembre, la iniciativa espera ser reglamentada y cubrir el vacío que dejó el programa nacional Hay Equipo
Cuota Social, el programa que busca contener a los chicos en los clubes de barrio
El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes
La Ciudad

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto
POLICIALES

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos
La Ciudad

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos

Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

El tiempo en Rosario: tras el alerta amarillo, la Navidad llegaría con nubes y calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: tras el alerta amarillo, la Navidad llegaría con nubes y calor

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El clásico de cada verano: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

El clásico de cada verano: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

El representante de Malcorra pegó duro y el jugador está cada vez más lejos de Central

El representante de Malcorra pegó duro y el jugador está cada vez más lejos de Central

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes para la Nochebuena

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes para la Nochebuena

Regalo de Papá Noel: Newells ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Regalo de Papá Noel: Newell's ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Ovación
Me decepcionó: la dura declaración de un director técnico portugués sobre un colega rosarino
OVACIÓN

"Me decepcionó": la dura declaración de un director técnico portugués sobre un colega rosarino

Me decepcionó: la dura declaración de un director técnico portugués sobre un colega rosarino

"Me decepcionó": la dura declaración de un director técnico portugués sobre un colega rosarino

Un juvenil de Central podría entrar en la negociación para destrabar el pase de Ledesma 

Un juvenil de Central podría entrar en la negociación para destrabar el pase de Ledesma 

Regalo de Papá Noel: Newells ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Regalo de Papá Noel: Newell's ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Policiales
Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto
POLICIALES

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán

Condenan a una mujer que vendía drogas y era informante de policías

Condenan a una mujer que vendía drogas y era informante de policías

Cayó el hijo del Toro Escobar por integrar una banda liderada desde la cárcel

Cayó el hijo del Toro Escobar por integrar una banda liderada desde la cárcel

La Ciudad
El tiempo en Rosario: tras el alerta amarillo, la Navidad llegaría con nubes y calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: tras el alerta amarillo, la Navidad llegaría con nubes y calor

El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas

El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas

Cuota Social, el programa que busca contener a los chicos en los clubes de barrio

Cuota Social, el programa que busca contener a los chicos en los clubes de barrio

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes

Despidos y conflictos salariales: la crisis laboral golpea en el final del año
Economía

Despidos y conflictos salariales: la crisis laboral golpea en el final del año

El mensaje de Milei para las fiestas: Abróchense los cinturones
Politica

El mensaje de Milei para las fiestas: "Abróchense los cinturones"

Condenan a una mujer que vendía drogas y era informante de policías
Policiales

Condenan a una mujer que vendía drogas y era informante de policías

Tras una elección con lista única, asume la comisión directiva de los canillitas

Por Miguel Pisano
La Ciudad

Tras una elección con lista única, asume la comisión directiva de los canillitas

Reclamo de economistas para que el BCRA informe qué hizo con el oro
Economía

Reclamo de economistas para que el BCRA informe qué hizo con el oro

Lo acusan de matar a su hermanastra en un crucero, pero él no recuerda nada
Información General

Lo acusan de matar a su hermanastra en un crucero, pero él no recuerda nada

Prohíben en Santa Fe productos de una marca de suplementos dietarios
Información General

Prohíben en Santa Fe productos de una marca de suplementos dietarios

Cayó el hijo del Toro Escobar por integrar una banda liderada desde la cárcel
Policiales

Cayó el hijo del Toro Escobar por integrar una banda liderada desde la cárcel

Cómo funcionan en Navidad recolección de residuos, bancos y transporte
La Ciudad

Cómo funcionan en Navidad recolección de residuos, bancos y transporte

Alerta por tapiocas en la costa atlántica: cómo actuar ante las picaduras
Información General

Alerta por tapiocas en la costa atlántica: cómo actuar ante las picaduras

La Navidad de Milei: en Olivos, a la espera del presupuesto 2026
Politica

La Navidad de Milei: en Olivos, a la espera del presupuesto 2026

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Por Martín Stoianovich

Policiales

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Villarruel cargó otra vez por el presupuesto del Senado: Estamos entrando en rojo
Política

Villarruel cargó otra vez por el presupuesto del Senado: "Estamos entrando en rojo"

Crimen del adolescente santafesino: fotos y videos en el trasfondo de un ataque
la region

Crimen del adolescente santafesino: fotos y videos en el trasfondo de un ataque