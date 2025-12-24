Cristina Kirchner presentó una leve complicación intestinal y seguirá internada

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una leve complicación intestinal tras la cirugía a la que fue sometida por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, por lo que continuará internada bajo observación médica.

El nuevo parte médico indicó que Kirchner presentó síntomas compatibles con íleo postoperatorio, una parálisis temporal y fisiológica del tránsito intestinal que puede surgir después de una cirugía abdominales. Una tomografía computada de abdomen confirmó el diagnóstico.

“Se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo. Continua bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal; no presenta fiebre hasta el momento”, se detalló.

El parte firmado por la directora médica del sanatorio Otamendi, Marisa Lanffanconi, agregó que “se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro”.

El íleo postoperatorio puede provocar distensión abdominal, náuseas, vómitos y ausencia de eliminación de gases o materia fecal.

La dirigente, de 72 años, cumple la condena de prisión domiciliaria que confirmó en su momento la Corte Suprema de Justicia, pero el pasado sábado obtuvo autorización para salir de su residencia en el barrio porteño de Constitución para recibir atención médica inmediata en el sanatorio Otamendi dada la gravedad del cuadro de salud indicada por los médicos que la asistieron.

A raíz de fuertes dolencias en la zona del abdomen, Cristina Kirchner solicitó asistencia médica a domicilio y allí el personal de salud determinó que dadas las características de los síntomas era necesario que la trasladaran para someterse a estudios de mayor complejidad.