La oposición repudió con dureza el giro en la causa Adorni

Diversos dirigentes rechazaron la decisión del fiscal Pollicita, quien sostuvo que en la investigación contra el exfuncionario no hubo enriquecimiento ilícito

Milei expresó este viernes su apoyo a Adorni al repostear en redes sociales comentarios que cuestionaron las denuncias por corrupción contra el exjefe de Gabinete.

La oposición dejó en claro su rechazo a la decisión que tomó el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni al considerar que no hubo enriquecimiento ilícito y, por lo tanto, la investigación podría pasar de los Tribunales Federales de Comodoro Py al fuero Penal Económico.

Maximiliano Ferraro , presidente de la Coalición Cívica (CC) y diputado nacional, afirmó: "Es joda. Realmente nos toman el pelo a todos los argentinos" .

"Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al gobierno y ahora se está por salir con la suya haciéndonos creer que su cambio de vida se explica con un pendrive que encontró con criptomonedas", continuó.

A través de su cuenta de la red social X, Ferraro precisó que se trata de "más de 400.000 dólares en efectivo para comprar propiedades y pagar obras de construcción, viajes por el mundo y vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de las tarjetas de crédito de sus propios empleados" .

ES JODA Realmente nos toman el pelo a todos los argentinos. Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno y ahora se está por salir con la suya haciéndonos creer que su cambio de vida se explica con un pendrive que encontró con criptomonedas. Más de 400.000… pic.twitter.com/eYyXCjf4Dm

A su turno, la exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico sostuvo: “Usan al Santo Padre para tapar la corrupción de Adorni".

"Con el país mirando la llegada del Papa, el fiscal pide que la causa Adorni deje de ser enriquecimiento ilícito y pase a ser un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando", continuó.

USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI



Con el país mirando la llegada del Papa, el fiscal pide que la causa Adorni deje de ser enriquecimiento ilícito y pase a ser un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando. Aprovecharse de la visita de León XIV para… — Maria Eugenia Talerico (@eugetale) November 6, 2026

En esa línea, Talerico indicó: "Aprovecharse de la visita de León XIV para tapar la corrupción es despreciable. Y ahora queda en manos de (el juez federal Ariel) Lijo, el mismo que con $Libra mandó a pasear el expediente hasta que quedaron todos sobreseídos. De manual".

Días atrás, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al jefe del Estado, Javier Milei, y a su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en la causa por el lanzamiento de la criptomoneda $Libra.

La decisión respondió a un pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien consideró que los hechos investigados no constituían delito.

Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner, se expresó de modo irónico poco después de conocida la decisión de la fiscalía respecto de Adorni.

"Pollicita y Taiano, felicitaciones. Lograron lo que ningún abogado defensor del país logró jamás: que el gobierno no necesite abogados", aseveró

Pollicita y Taiano: felicitaciones. Lograron lo que ningún abogado defensor del país logró jamás: que el Gobierno no necesite abogados.

Uno pide cerrar LIBRA sin peritar el celular del Presidente. El otro se encamina a cerrar Adorni sin que el ex jefe de Gabinete explique cómo… — DALBÓN (@Gregoriodalbon) November 6, 2026

Al respecto, Dalbón señaló: "Uno pide cerrar (la causa) $Libra sin peritar el celular del presidente. El otro se encamina a cerrar (el caso) Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana. Misma semana. Mismo gobierno. Mismo final feliz".

La reacción de Milei

Milei, en tanto, respaldó a Adorni luego de que Pollicita considerara que no hay indicios para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito.

El primer mandatario no emitió un mensaje propio, pero sí reposteó en su redes sociales algunos comentarios que cuestionaron las denuncias por corrupción contra el exjefe de Gabinete.