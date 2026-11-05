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Diputados aprobó herramientas para seguridad: "Mejoramos el proyecto y le dimos mayor legitimidad"

Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos

5 de noviembre 2026 · 23:53hs
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Diputados aprobó herramientas para seguridad: Mejoramos el proyecto y le dimos mayor legitimidad

El proyecto del Poder Ejecutivo denominado “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública” obtuvo media sanción en la Cámara de Diputadas y Diputados luego de que se introdujera una serie de modificaciones al texto original. La iniciativa plantea cambios en varias leyes provinciales, entre ellas el Código Procesal Penal y normas como la de Inteligencia, de la Defensa, Orgánica de la Policía y el Régimen Penitenciario.

El diputado provincial Joaquín Blanco se mostró “satisfecho” por la tarea realizada por la Cámara de Diputadas y Diputados. “Esta ley es mejor de la que entró porque representa menos riesgos de judicialización, de declaración de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad; menos riesgos de que la provincia reciba un fallo condenatorio que luego terminan pagando todos los santafesinos”, dijo, por un lado. En tal sentido, el legislador fue terminante: “No vamos a votar ninguna ley que vaya en contra de los postulados de la Constitución del 25, el mayor hito de transformación institucional de Santa Fe”.

Por otro lado, el presidente del bloque del Partido Socialista hizo foco en la “mayor legitimidad” del proyecto modificado, que obtuvo 37 votos positivos, cosechando apoyos por fuera de los representantes de Unidos. En tal sentido, argumentó: “Las políticas de seguridad tienen sentido cuando son de largo plazo y tienen efecto cuando no viene un gobierno cambia de signo político y modifica con el codo lo que escribió el gobierno anterior. Esta provincia sufrió mucho para que tengamos discusiones maniqueas sobre el tema seguridad. Aspiro a que, con la lección aprendida y con la Constitución del 25 en la mano, pronto podamos hablar de un consenso transversal sobre las instituciones, los modelos y las formas que tenemos de encarar la política de seguridad y que esa política tenga un mismo norte”, confió Blanco.

La diputada Lionella Cattalini celebró la media sanción y, en coincidencia con Blanco, no dudó en afirmar: “El proyecto que aprobamos hoy es mucho mejor del que ingresó y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial reformada en 2025. Es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado, para ir en contra del narcotráfico y de los delincuentes, pero respetando las instituciones y la división de poderes. Esa es la ideología del socialismo: ir en contra de la impunidad, pero siempre dentro de la ley”.

En ese marco, la legisladora, quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, reivindicó “el proceso de discusión que se dio en la Cámara baja, que escuchó a integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, la Defensa Pública y el Ministerio Público de la Acusación, colegios de abogados, asociaciones de víctimas y de abogados penalistas, entre otras instituciones públicas. Ese trabajo hoy se traduce en un proyecto fue acompañado por el Frente Unidos, pero también por legisladores de otras fuerzas”. En contraposición, criticó a los dirigentes que “fieles al clima de época, pretenden que los decretos del Ejecutivo valen más que las leyes provinciales, la Constitución Nacional y los tratados internacionales”.

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