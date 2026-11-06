Quirno: "La Argentina se enfrentará por primera vez al Reino Unido ante un tribunal internacional por Malvinas"

El canciller destacó la presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y aseguró que el país defenderá sus recursos naturales frente a las empresas que operan con licencias otorgadas por Londres

La Argentina enfrentará al Reino Unido ante un tribunal internacional por la explotación de hidrocarburos en Malvinas.

El canciller Pablo Quirno aseguró este viernes que la Argentina se enfrentará “por primera vez en la historia” al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar , en el marco de la disputa por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas , y afirmó que el país defenderá sus recursos naturales .

“Tenemos un equipo de lujo con excelencia técnica, vocación y experiencia que defenderá la posición argentina para que las empresas que operan en el proyecto Sea Lion, con licencias ilegítimamente otorgadas por el Reino Unido, no puedan extraer ni una gota de petróleo argentino” , expresó el funcionario a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.

En ese sentido, Quirno destacó el rol del presidente Javier Milei en la proyección internacional del reclamo argentino y sostuvo que logró “elevar esta causa ante el mundo como nunca antes en la historia” .

“Defenderemos a la Argentina con uñas y dientes. Las Malvinas son argentinas, por derecho y por historia” , concluyó el canciller, que acompañó su publicación con la consigna “TMAP (todo marcha acorde al plan)” .

El gobierno presentó el 13 de octubre pasado un pedido de medidas provisionales ante el tribunal internacional con el objetivo de impedir la explotación de hidrocarburos en esa zona y proteger los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental.

Por primera vez en la historia la República Argentina se enfrentará al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en el marco de la causa sagrada de Malvinas.



Tenemos un equipo de lujo con excelencia técnica, vocación y experiencia que defenderá la… https://t.co/i5eJvoVGy6 — Pablo Quirno (@pabloquirno) November 6, 2026

La presentación fue realizada por equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación.

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Además, el Ejecutivo conformó un equipo internacional integrado por Marcelo Kohen, Nico Schrijver y Agustín Giustiniani, especialistas en Derecho Internacional.

El gobierno ratificó que continuará defendiendo los recursos naturales y los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto a los espacios marítimos circundantes.