Newell's: sin Kudelka en el banco, el probable once titular y los concentrados para Instituto El rojinegro visita este sábado a las 22 a Instituto para sellar su pase a los octavos de final. Habría cambios en el equipo titular leproso Por Lucas Vitantonio 6 de noviembre 2026 · 18:00hs

Virginia Benedetto / La Capital El DT de Newell's, Frank Kudelka, no podrá estar en el banco de suplentes ante Instituto.

Newell's prepara su partido del sábado, a las 22, ante Instituto en Córdoba, en lo que será el cierre de la fase de grupos, ya con un pie en los octavos de final del torneo Clausura. Y hay varias novedades de parte del rojinegro, entre ellas, el probable equipo y la lista confirmada de concentrados. Además, no podrá dirigir al equipo desde el banco Frank Kudelka por una sanción.

Kudelka vio la tarjeta roja en la fecha pasada ante Unión en el Coloso y esta semana recibió la sanción de dos fechas por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA. Por ello no podría estar presente en el banco ante Instituto y habrá que ver si luego es posible revertir el fallo para la primera fecha de los playoffs que jugaría Newell's.

Respecto al equipo ante la Gloria, el rojinegro tendrá la baja de Matías Cóccaro. El delantero arrastra una molestia crónica en un pie y, más allá que jugó gran parte de la Liga, venía llegando con lo justo desde lo físico en los últimos encuentros. Con este panorama, quien seguramente ocupará su lugar es Juan Ignacio Ramírez, quien volverá a tener una oportunidad entre los titulares.

Uno de los casos que se evalúa con posibilidades de salir del equipo es la situación de Lucas Carrizo. El ex-Huracán está con cuatro amarillas (una en el Globo y tres en la Lepra) y una amonestación más dejaría al zaguero fuera del partido de octavos de final. Los demás casos se evaluarán de manera pormenorizada, teniendo en cuenta la situación física de cada jugador.