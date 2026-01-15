Newell's se retira de la negociación por un volante central debido a su elevada cotización

El Rojinegro, que sigue en el mercado de pases, hizo una oferta concreta por el jugador, pero el club dueño del pase la consideró insuficiente

Newell's todavía no se retira del mercado de pases. Pese a haber sumado ocho refuerzos, además de asegurarse la continuidad de Luciano Herrera, ahora como jugador del club, la dirección deportiva mantiene tratativas para incorporar a un par más de jugadores.

En lo que va del mercado, el equipo del Parque ya sumó al plantel a Gabriel Arias, Matías Cóccaro, Michael Hoyos, Bruno Cabrera, Franco García, Nicolás Goitea y Walter Núñez. Y, además, compró el pase de Herrera, que ya estaba a préstamo en el club.

La prioridad, ahora, es sumar a un volante central, el único sector de la cancha en el que todavía no se reforzó. En el club apuntaron a dos nombres: Gonzalo Herrera y Gonzalo Abrego, el primero de Defensa y Justicia y el segundo de Godoy Cruz. Ambos jugadores son del gusto de la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez.

La novedad este jueves es que entre Herrera y Newell's ya acordaron los términos de un contrato, y que solo falta que el club cierre la negociación con Defensa y Justicia. Por eso, la lectura es que hay posibilidades ciertas de que el volante al que Orsi-Gómez dirigieron este año en Platense llegue al Parque.

Godoy Cruz, disconforme con la oferta

En cambio, la posibilidad de sumar a Abrego parece definitivamente caída. En Mendoza informan que Newell's se retiró de la negociación con Godoy Cruz, que ya llevaba varios días y hasta ahora había sido infructuosa.

Las diferencias económicas parecen ser la razón del fracaso de esta búsqueda. Aunque el club rosarino había hecho una oferta concreta, en el Tomba la consideraron insuficiente y todo indica que Newell's no está dispuesto a mejorarla.

La incógnita es si, con independencia de la llegada o no de Herrera, Newell's irá ahora por otro volante central. Por el momento no hay otros nombres en carpeta.