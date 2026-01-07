La Capital | Política | gobierno

Diferencias en el gobierno por la posibilidad de introducir cambios en la reforma laboral

La mesa política de Javier Milei todavía no logra acordar la estrategia que desplegará para negociar el proyecto y conseguir voluntades para su aprobación

7 de enero 2026 · 15:15hs
La administración de Javier Milei deberá ordenar sus prioridades y alinear el discurso si quiere anotarse un nuevo triunfo legislativo.

Foto: Rodrigo Abd / AP.

La administración de Javier Milei deberá ordenar sus prioridades y alinear el discurso si quiere anotarse un nuevo triunfo legislativo.

Con varios integrantes del gabinete nacional de vacaciones, la mesa política que tiene al presidente Javier Milei en la cabecera todavía no logra acordar la estrategia que desplegará para conseguir las voluntades que le permitan aprobar la reforma laboral durante la segunda mitad del período de sesiones extraordinarias.

En ese contexto, un importante sector del Poder Ejecutivo, entre los que se encuentra la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado nacional, Patricia Bullrich, se muestra abierto a escuchar observaciones de los actores que mantienen reparos frente al proyecto que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para instrumentar cambios menores.

“Si no modifica el espíritu de la reforma, podemos conversar”, admitió -en voz baja- un funcionario involucrado en las negociaciones con el resto del arco político.

Las diferencias en el gobierno

Pero esa posición es resistida por otros actores del círculo íntimo del primer mandatario, que consideran que el articulado ya se vio sometido a cambios durante el proceso de redacción. Y fundamentan: “Es un proyecto de consenso. No vemos margen para más modificaciones”.

Sin embargo, en la Cámara de Senadores trabajará durante la segunda semana de enero un equipo a cargo de la abogada Josefina Tajes para discutir y estudiar las objeciones de los sectores que proponen alternativas.

>>Leer más: Patricia Bullrich anunció que la reforma laboral pasó para el 10 de febrero

Además, el 26 de enero, los senadores deberán debatir sobre la temática con la intención de poder dar lugar al tratamiento previsto para los primeros días de febrero.

Será tarea del jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, lograr que la diversidad de posiciones confluyan en una estrategia conjunta que tendrá como principales alfiles -además de Bullrich- a Martín Menem en el Congreso y al armador Eduardo “Lule” Menem y al ministro del Interior, Diego Santilli.

Reforma laboral, la obsesión de Milei

La mesa política tiene planes de reeditar los habituales encuentros semanales en la planta baja de la Casa Rosada a mediados de enero, cuando regresen todos los funcionarios que se tomaron algunos días antes de encarar la negociación legislativa por una de las obsesiones del presidente.

Paralelamente, Santilli viajó este miércoles a Chubut para entrevistarse con el gobernador Ignacio “Nacho” Torres y dar inicio en enero a la ronda de visitas al interior del país para llevar adelante los acuerdos que permitan la sanción de la reforma laboral.

En la Rosada detectaron que los puntos más resistidos del proyecto residen en el capítulo tributario y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que aspira a que los empleadores aporten de modo obligatorio, cada mes, el 3 por ciento de la remuneración bruta de sus trabajadores.

Con algunos días de gracia, en la previa a la segunda mitad de la sesiones extraordinarias, prevista para febrero, la administración libertaria deberá ordenar sus prioridades y alinear el discurso si quiere anotarse un nuevo triunfo legislativo.

Noticias relacionadas
Luego del Tour de la Gratitud, Milei vuelve a Córdoba

Javier Milei viajará a Córdoba para participar del Festival de Jesús María

Con su hija en brazos y vestida con un vestido blanco y largo, Virginia Gallardo juró el pasado 10 de diciembre en la Cámara de Diputados

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata

El Palacio de los Leones puede tener un viceintendente en 2027.

Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?

En la Casa Rosada consideran que Davos representa una plataforma global para la difusión de las ideas libertarias. 

Milei en Davos: respaldo a Trump y defensa del mundo occidental

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Lo último

Netflix: la miniserie argentina que es furor con Carla Peterson y Nancy Dupláa como protagonistas

Netflix: la miniserie argentina que es furor con Carla Peterson y Nancy Dupláa como protagonistas

¿Hay un capítulo final secreto de Stranger Things?: la teoría que sostienen a los fanáticos

¿Hay un capítulo final secreto de Stranger Things?: la teoría que sostienen a los fanáticos

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela tras un choque

Fue imputado por homicidio culposo agravado tras el siniestro ocurrido en la ruta 6, en Luján. El test de alcoholemia arrojó 0,48 gramos de alcohol en sangre y la Justicia investiga si participaba de una picada ilegal al momento del impacto con un contra un auto en el que viajaba una familia.
Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela tras un choque
Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

Por Martín Stoianovich

Policiales

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan el reloj biológico de una superbacteria

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan "el reloj biológico" de una superbacteria

Vacaciones arruinadas en Chile: una estafa dejó a más de 200 familias argentinas sin alojamiento
Información General

Vacaciones arruinadas en Chile: una estafa dejó a más de 200 familias argentinas sin alojamiento

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos
POLICIALES

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Tiene un nombre con peso específico y ahora Sportivo Las Parejas se lo vendió a un club de primera

Tiene un nombre con peso específico y ahora Sportivo Las Parejas se lo vendió a un club de primera

Ovación
Día de anuncios en Newells: los tres refuerzos que llegan al parque Independencia
Ovación

Día de anuncios en Newell's: los tres refuerzos que llegan al parque Independencia

Día de anuncios en Newells: los tres refuerzos que llegan al parque Independencia

Día de anuncios en Newell's: los tres refuerzos que llegan al parque Independencia

Ignacio Malcorra firmó con Independiente y regresará a Rosario en unas semanas

Ignacio Malcorra firmó con Independiente y regresará a Rosario en unas semanas

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro le aplicó un derechazo

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro le aplicó un derechazo

Policiales
Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

Por Martín Stoianovich

Policiales

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

Una mujer denunció apremios ilegales y maltrato por parte de policías de la seccional 15 de zona sur

Una mujer denunció apremios ilegales y maltrato por parte de policías de la seccional 15 de zona sur

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos

Plan Bandera: el gobierno nacional redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

Plan Bandera: el gobierno nacional redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

La Ciudad
La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan el reloj biológico de una superbacteria

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan "el reloj biológico" de una superbacteria

Dos años sin Ley de Alquileres en Rosario: Todo se ha complejizado aún más

Dos años sin Ley de Alquileres en Rosario: "Todo se ha complejizado aún más"

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos municipales

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos municipales

En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo
EL MUNDO

Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China
El Mundo

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión
POLICIALES

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión

El tremendo blooper de un ex-Central en su presentación en el fútbol de Ecuador
Ovación

El tremendo blooper de un ex-Central en su presentación en el fútbol de Ecuador

Pagos de Netflix, Shein y viajes al exterior: cómo pedir la devolución del 30% del dólar tarjeta
Información General

Pagos de Netflix, Shein y viajes al exterior: cómo pedir la devolución del 30% del dólar tarjeta

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal
Información General

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Otra vez el Ludueña contaminado: denuncian una mancha cloacal en Fisherton
La Ciudad

Otra vez el Ludueña contaminado: denuncian una mancha cloacal en Fisherton

A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

Por Claudio Berón

Policiales

A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas
Información General

Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta
Información General

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y "una firma mafiosa"

El arco, un problema para Newells: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años
OVACIÓN

El arco, un problema para Newell's: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años

Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina
OVACIÓN

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?
La Ciudad

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

Llegan 50 barcos para rellenar con arena La Florida y agrandar la playa
La Ciudad

Llegan 50 barcos para rellenar con arena La Florida y agrandar la playa

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió: El plan principal era abuso
Policiales

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió: "El plan principal era abuso"

Donald Trump aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide
El Mundo

Donald Trump aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide

Estados Unidos admitió que el Cártel de los Soles no existe
El Mundo

Estados Unidos admitió que el Cártel de los Soles "no existe"

En el bar suizo de la tragedia hacía cinco años que no se realizaban controles
Información General

En el bar suizo de la tragedia hacía cinco años que no se realizaban controles