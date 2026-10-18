La Capital | Política | La Libertad Avanza

La Libertad Avanza de Santa Fe calienta motores rumbo a 2027

El partido violeta prepara una ronda de negocios en Rosario a la espera de Milei y organiza un congreso juvenil antes de fin de año

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

18 de octubre 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Romina Diez junto a Karina y Javier Milei. LLA de Santa Fe se prepara para un 2027 decisivo.

Foto: Archivo / La Capital

Romina Diez junto a Karina y Javier Milei. LLA de Santa Fe se prepara para un 2027 decisivo.

Con actividades de diverso perfil, que van desde un encuentro económico-productivo hasta un congreso de la juventud del partido violeta, La Libertad Avanza (LLA) de Santa Fe enciende sus motores de cara a un 2027 políticamente decisivo.

Por un lado, la dirigencia libertaria de la provincia se prepara para un eventual desembarco del presidente Javier Milei, en el marco de una gira oficial que contempla los distritos donde funcionan proyectos aprobados a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi), al tiempo que la Casa Rosada procura cimentar el vínculo con los gobernadores dialoguistas.

La movida es parte de un plan destinado a potenciar la presencia del jefe del Estado en el interior del país a las puertas de un año electoralmente clave. Por eso, la idea de Balcarce 50 es que Milei recorra una decena de provincias que cobijan los 23 proyectos aprobados vía Rigi.

Ronda de negocios en Rosario

En ese marco, el 29 de octubre próximo Rosario será epicentro de la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El encuentro organizado por el Ministerio de Economía nacional, en coordinación con el Ejecutivo santafesino, tiene como objetivo conectar a más de 1.800 empresas proveedoras de todo el país con representantes de 41 grandes compañías que llevan adelante proyectos de minería, industria e infraestructura.

La cita tendrá como escenario La Fluvial (Los Inmigrantes al 400) y, como La Capital adelantó días atrás, podría contar con la presencia de Milei. No obstante, entre las filas libertarias advirtieron que la nueva llegada del presidente a la ciudad quedará confirmada, o desestimada, sobre la hora.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, también serían de la partida, mientras que los principales referentes provinciales de LLA, conducidos por la diputada nacional Romina Diez, prometen asistencia perfecta.

>>Leer más: Santilli les mete presión a los gobernadores en plena negociación por la Paso

Más allá de hacer foco en el Rigi, en la Rosada intentan reforzar la relación con los gobernadores dialoguistas para materializar la suspensión de las Paso nacionales y sancionar otras leyes consideradas esenciales.

Santilli viene intensificando su trabajo para perfeccionar el diálogo con varios gobernadores aliados, entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro, y mantiene en la mira a las elecciones primarias con el argumento casi exclusivo del costo que involucran y el objetivo político de complicar a un peronismo que las considera fundamentales para dirimir liderazgos internos y consolidar una coalición competitiva.

En LLA de Santa Fe, a su vez, comenzarán a definir la estrategia y las candidaturas provinciales una vez que se resuelva la reforma electoral que impulsa Milei.

Congreso juvenil

Paralelamente, La Libertad Avanza está abocada desde hace varios meses a la organización de sus espacios juveniles (cursos de formación con ejes en las ideas partidarias y en la comunicación de las mismas) para potenciar el músculo político en momentos en que Milei pretende ser reelecto.

En ese contexto, el espacio violeta de Santa Fe —al igual que otras provincias— tiene previsto realizar antes de fin de año un congreso juvenil partidario.

A nivel nacional, la Juventud de LLA está conducida por Sharif Menem, aunque otros nombres, como el de Rocío Gómez, fueron ganando terreno mediante el trabajo territorial.

Agustín Pellegrini, diputado nacional por Santa Fe.

Agustín Pellegrini, diputado nacional por Santa Fe.

En suelo santafesino hay un caso testigo del protagonismo que la nueva generación viene ganando en la estructura libertaria: el diputado nacional Agustín Pellegrini, quien se convirtió en el legislador más joven del partido.

Lo cierto es que la juventud fue determinante en el ascenso y la victoria en las urnas de Milei en 2023. Aunque, a la luz de encuestas difundidas en los últimos meses, ese electorado comenzó a acusar recibo de la situación económica, entre otros factores.

Responder a las necesidades de ese segmento demográfico es otra de las tareas a encarar para no debilitar el núcleo duro del capital político libertario.

Noticias relacionadas
La Cámara alta le daría media sanción a la iniciativa en las próximas semanas.

Violencia de género: buscan que la Justicia no mire para otro lado

Dirigentes del Partido Socialista debatieron propuestas para Rosario con vecinos, profesionales y representantes de institucionales y organizaciones sociales. 

El socialismo planifica la agenda 2027 para Rosario y su área metropolitana

El gobernador de Buenos Aires, Áxel Kicillof, realizó un masivo acto en González Catán en donde aseguró que el peronismo volverá a gobernar el país.

Sin un acto central, el peronismo conmemoró el Día de la Lealtad

El encuentro previo al Día de la Lealtad se realizó en Sarmiento al 1700.

José Mayans, contra Milei en el Día de la Lealtad: "El justicialismo es otra cosa"

Las más leídas

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

Newells celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Newell's celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Hernán Casciari fue denunciado por presunta estafa en la producción de sus películas

Hernán Casciari fue denunciado por presunta estafa en la producción de sus películas

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

Lo último

Milei cede para ganar, Pullaro moviliza a su tropa y el PJ discute a quién ser leal

Milei cede para ganar, Pullaro moviliza a su tropa y el PJ discute a quién ser leal

Violencia de género: buscan que la Justicia no mire para otro lado

Violencia de género: buscan que la Justicia no mire para otro lado

El socialismo planifica la agenda 2027 para Rosario y su área metropolitana

El socialismo planifica la agenda 2027 para Rosario y su área metropolitana

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta

La abundante y variada propuesta en los paseos comerciales convocaron a una multitud en medio de música y espectáculos en una noche que ya es un clásico

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta
Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

Newells celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Por Juan Iturrez
Ovación

Newell's celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera
Policiales

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo
La Ciudad

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso
Policiales

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

Las más leídas
La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

Newells celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Newell's celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Hernán Casciari fue denunciado por presunta estafa en la producción de sus películas

Hernán Casciari fue denunciado por presunta estafa en la producción de sus películas

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas

Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas

Ovación
Julián Fernández hizo volar alto a Central para estar más cerca del techo de la tabla anual

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Julián Fernández hizo volar alto a Central para estar más cerca del techo de la tabla anual

Julián Fernández hizo volar alto a Central para estar más cerca del techo de la tabla anual

Julián Fernández hizo volar alto a Central para estar más cerca del techo de la tabla anual

Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

Policiales
Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera
Policiales

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea

De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea

La Ciudad
La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta
La Ciudad

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo

Rosario tiene a la primera mujer al frente de una asociación de electricistas en Argentina

Rosario tiene a la primera mujer al frente de una asociación de electricistas en Argentina

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

Copa Santa Fe: canallas y rojinegros definen el pasaje a la final en el estadio Olaeta

Por Juan Iturrez
Ovación

Copa Santa Fe: canallas y rojinegros definen el pasaje a la final en el estadio Olaeta

Javkin: Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder
La Ciudad

Javkin: "Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder"

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas
La Ciudad

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas

Asociación Rosarina: Pablo VI está obligado con Morning y si no gana el campeón será Central

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina: Pablo VI está obligado con Morning y si no gana el campeón será Central

El riesgo país cerró otra semana en alza y ya subió un 50% en noventa días
Economía

El riesgo país cerró otra semana en alza y ya subió un 50% en noventa días

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores
Policiales

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Central ya está en el Jardín de la República y su arribo fue con una flor de esperanza

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central ya está en el Jardín de la República y su arribo fue con una flor de esperanza

El Niño: Santa Fe sumó 90 bombas para responder a posibles crecidas y lluvias intensas
La Ciudad

El Niño: Santa Fe sumó 90 bombas para responder a posibles crecidas y lluvias intensas

El vice de Newells bancó a Kudelka: Es un pilar fundamental del proyecto

Por Hernán Cabrera
Ovación

El vice de Newell's bancó a Kudelka: "Es un pilar fundamental del proyecto"

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen
Policiales

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen

Horacio Marín en Rosario: YPF es la argentinidad al palo
Economía

Horacio Marín en Rosario: "YPF es la argentinidad al palo"

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años
Información general

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Día de la Lealtad: el peronismo de Rosario convocó a una vigilia
Política

Día de la Lealtad: el peronismo de Rosario convocó a una vigilia

Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España
Política

Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España

Los deudores alimentarios de la provincia de Santa Fe pronto no podrán ir a la cancha
La Ciudad

Los deudores alimentarios de la provincia de Santa Fe pronto no podrán ir a la cancha

Incidentes en la marcha universitaria: el gobierno presentó una denuncia penal
Política

Incidentes en la marcha universitaria: el gobierno presentó una denuncia penal

Trabajador rural murió ahogado cuando movía vacas de zona inundada en el norte santafesino
La Región

Trabajador rural murió ahogado cuando movía vacas de zona inundada en el norte santafesino

Legalización de Uber postergada: el municipio rosarino no saldrá a perseguir trabajadores
La ciudad

Legalización de Uber postergada: el municipio rosarino "no saldrá a perseguir trabajadores"

Charla abierta en el Sindicato de Prensa: Periodistas frente a la Inteligencia Artificial
La Ciudad

Charla abierta en el Sindicato de Prensa: "Periodistas frente a la Inteligencia Artificial"

Díscola, el libro de Alicia Salinas, se presenta en la Feria del Libro
Zoom

"Díscola", el libro de Alicia Salinas, se presenta en la Feria del Libro