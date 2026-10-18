La Libertad Avanza de Santa Fe calienta motores rumbo a 2027

El partido violeta prepara una ronda de negocios en Rosario a la espera de Milei y organiza un congreso juvenil antes de fin de año

Romina Diez junto a Karina y Javier Milei. LLA de Santa Fe se prepara para un 2027 decisivo.

Con actividades de diverso perfil, que van desde un encuentro económico-productivo hasta un congreso de la juventud del partido violeta, La Libertad Avanza (LLA) de Santa Fe enciende sus motores de cara a un 2027 políticamente decisivo .

Por un lado, la dirigencia libertaria de la provincia se prepara para un eventual desembarco del presidente Javier Milei , en el marco de una gira oficial que contempla los distritos donde funcionan proyectos aprobados a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) , al tiempo que la Casa Rosada procura cimentar el vínculo con los gobernadores dialoguistas.

La movida es parte de un plan destinado a potenciar la presencia del jefe del Estado en el interior del país a las puertas de un año electoralmente clave. Por eso, la idea de Balcarce 50 es que Milei recorra una decena de provincias que cobijan los 23 proyectos aprobados vía Rigi.

En ese marco, el 29 de octubre próximo Rosario será epicentro de la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones . El encuentro organizado por el Ministerio de Economía nacional, en coordinación con el Ejecutivo santafesino , tiene como objetivo conectar a más de 1.800 empresas proveedoras de todo el país con representantes de 41 grandes compañías que llevan adelante proyectos de minería, industria e infraestructura.

La cita tendrá como escenario La Fluvial (Los Inmigrantes al 400) y, como La Capital adelantó días atrás, podría contar con la presencia de Milei. No obstante, entre las filas libertarias advirtieron que la nueva llegada del presidente a la ciudad quedará confirmada, o desestimada, sobre la hora.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, también serían de la partida, mientras que los principales referentes provinciales de LLA, conducidos por la diputada nacional Romina Diez, prometen asistencia perfecta.

>>Leer más: Santilli les mete presión a los gobernadores en plena negociación por la Paso

Más allá de hacer foco en el Rigi, en la Rosada intentan reforzar la relación con los gobernadores dialoguistas para materializar la suspensión de las Paso nacionales y sancionar otras leyes consideradas esenciales.

Santilli viene intensificando su trabajo para perfeccionar el diálogo con varios gobernadores aliados, entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro, y mantiene en la mira a las elecciones primarias con el argumento casi exclusivo del costo que involucran y el objetivo político de complicar a un peronismo que las considera fundamentales para dirimir liderazgos internos y consolidar una coalición competitiva.

En LLA de Santa Fe, a su vez, comenzarán a definir la estrategia y las candidaturas provinciales una vez que se resuelva la reforma electoral que impulsa Milei.

Congreso juvenil

Paralelamente, La Libertad Avanza está abocada desde hace varios meses a la organización de sus espacios juveniles (cursos de formación con ejes en las ideas partidarias y en la comunicación de las mismas) para potenciar el músculo político en momentos en que Milei pretende ser reelecto.

En ese contexto, el espacio violeta de Santa Fe —al igual que otras provincias— tiene previsto realizar antes de fin de año un congreso juvenil partidario.

A nivel nacional, la Juventud de LLA está conducida por Sharif Menem, aunque otros nombres, como el de Rocío Gómez, fueron ganando terreno mediante el trabajo territorial.

Agustín Pellegrini, diputado nacional por Santa Fe. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

En suelo santafesino hay un caso testigo del protagonismo que la nueva generación viene ganando en la estructura libertaria: el diputado nacional Agustín Pellegrini, quien se convirtió en el legislador más joven del partido.

Lo cierto es que la juventud fue determinante en el ascenso y la victoria en las urnas de Milei en 2023. Aunque, a la luz de encuestas difundidas en los últimos meses, ese electorado comenzó a acusar recibo de la situación económica, entre otros factores.

Responder a las necesidades de ese segmento demográfico es otra de las tareas a encarar para no debilitar el núcleo duro del capital político libertario.