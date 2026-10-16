El vice de Newell's bancó a Kudelka: "Es un pilar fundamental del proyecto de reconstrucción del club"

El dirigente Juan Manuel Medina se alejó de lo expresado por uno de sus pares de comisión directiva, quien puso en duda la continuidad del entrenador rojinegro

La renovación de Frank Kudelka más allá de esta Liga Profesional fue tema de conversación en las últimas horas en el mundo Leproso. Carlos Altieri, vocal titular de la comisión directiva de Newell's , remarcó que la continuidad del técnico de la Lepra estaba atada a los resultados.

"Hay que esperar para ver cómo sigue el equipo y evaluar todo el año, y ahí ver si renueva o no" expresó Altieri en declaraciones a Radio 2. Ahora, llegó la respuesta de un alto directivo Leproso .

El vicepresidente rojinegro Juan Manuel Medina charló con Ovación y se alejó de los dichos de Altieri: " No representa en absoluto lo que la dirigencia piensa del entrenador . Para nosotros, Frank Kudelka es un pilar fundamental del proyecto de reconstrucción de Newell's , sobre todo porque vino en un momento crítico de la institución y pudimos trabajar juntos, con un gran profesionalismo de su parte y su cuerpo técnico".

Y agregó, valorando abiertamente el trabajo del entrenador hasta el momento: " Gracias a él, Newell's volvió a ser un equipo competitivo en la primera división . Tenemos por delante cuatro partidos decisivos que, sin dudas, son finales para poder clasificar por primera vez a los octavos de final de la Liga Profesional".

>> Leer más: Central y Newell's jugarán el clásico de la Copa Santa Fe a puertas cerradas por razones de seguridad

Pero no fue lo único a lo cual se refirió Medina. También se tocó otros temas, entre ellos, uno que preocupa y mucho a la hinchada rojinegra: los arbitrajes. "Como dirigentes debemos ser muy prudentes y no involucrarnos en la pasión del hincha. Con respecto a los arbitrajes, venimos trabajando muy fuerte en la mejora de la tecnología y en la formación de los árbitros desde el Comité Ejecutivo de AFA. Entendemos que ese es el mayor aporte que podemos hacer desde nuestra institución al fútbol argentino" afirmó.

La firma con Atomik y la llegada de nuevos sponsors

"El acuerdo con Atomik es histórico para Newell's, tanto a nivel institucional como comercial, por más de cuatro años", sentenció el vicepresidente del club del Parque Independencia, dando mérito a las ventajas del cambio de marca para el próximo año con la salida de Aifit y el desembarco de la nueva firma.

Avalando las gestiones realizadas por el departamento comercial junto a sus pares de comisión directiva, subrayó sobre la nueva empresa que vestirá a la Lepra: "Esto significa tener una certidumbre sobre el sponsor técnico para Newell's, que no solamente va a provisionar de una cantidad de prendas mayor a lo que venía facilitando la marca anterior, sino que también contempla la construcción de una tienda oficial y un museo".

>> Leer más: Newell's confirmó la nueva marca de indumentaria que lo vestirá a partir de 2027

"Habrá también regalías por ventas y premios económicos por objetivos deportivos. Este punto es un desafío, ya que nos pone en un compromiso de desarrollo comercial y deportivo como institución. Sin dudas, si Newell's anda bien en lo deportivo generará mejores ingresos para las marcas que acompañan a la institución" indicó.

La camiseta de Newell's

Otro de los temas por lo cual se le consulto a uno de los máximos responsables de la dirigencia es por la renovación del sponsor que tiene la camiseta.

"Estamos evaluando nuevos sponsors en la camiseta, pero también para distintos predios del club y distintas experiencias que se están ofreciendo desde el área de marketing para los socios", adelantó Medina.

Por último, remarcó las ventajas de un cambio de paradigma a la hora de un ida y vuelta con las marcas que acompañan a la institución: "Estos movimientos son muy importantes para nosotros. La posibilidad que marcas importantes nos puedan acompañar, y sobre todo repensar el vínculo de Newell's con cada uno de sus sponsors de una manera más estratégica, va a favorecer tanto a socios como a socias y potenciar la marca Newell's en el mundo".