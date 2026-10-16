Central ya llegó a Tucumán y su arribo fue con una flor de esperanza

La delegación Canalla se instaló en la noche de este viernes en el Jardín de la República y tuvo un gran recibimiento de los hinchas

Cada vez falta menos para el gran choque de este sábado entre Atlético Tucumán y Central . A poco de llegar al Jardín de la República, el Canalla está metido de lleno gracias al cálido recibimiento que tuvo el plantel en su llegada a la capital tucumana, a donde llegó con una flor de esperanza.

Suele suceder que con la presencia de Ángel Di María , el arribo de Central en las distintas ciudades que visita se vive con un alboroto particular. Esta ocasión no fue la excepción.

Pasadas las 21, el micro que levantó a la delegación Canalla en el aeropuerto internacional Teniente Benjamín Matienzo se estacionó en la puerta principal del hotel Hilton, donde Central pasará la noche a la espera del partido contra el Decano. El chárter había partido desde Rosario minutos antes de las 19.

Hubo un recibimiento particular , con la presencia de muchos hinchas Canallas . Algunos de ellos que viven en Tucumán y otros que viajaron con mucha anticipación . Entre los presentes estaban los integrantes de la filial "19 de Diciembre", de Tucumán.

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Lo cierto es que Tucumán vivió una noche particular con la visita de este Central, que va por un pleno en la pelea de la tabla anual, en busca del bicampeonato.

El último en bajar del micro fue Di María, que fue a firmar camisetas y saludó a la gran mayoría de los hinchas presentes.