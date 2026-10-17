El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

El doblete del zaguero central en el inicio pudo generar más tranquilidad, pero igual el Canalla lo sufrió. Golazo de Julián Fernández y buen partido de Alan Rodríguez

En un partido de locos, Central sacó tres puntos clave y Gastón Ávila tuvo una incidencia especial, con un doblete en los primeros minutos. Julián Fernández resolvió el trámite con un golazo y Alan Rodríguez y Di María fueron los que más conectaron.

Jeremías Ledesma 5: Poco que hacer en los goles. Aparte de eso no lo exigieron demasiado. Sólo tuvo que salir a cortar algunas por arriba, pero no mucho más.

Emanuel Coronel 4,5: Participó demasiado, pero no siempre con la claridad que el juego pedía. Así como ganó algunas, perdió otras. No pasó mucho al ataque.

Ignacio Ovando 5: Tranquilo con la pelota, pero a veces abusó demasiado de la salida por abajo. En el gol del empate transitorio lo perdió al Loco Díaz. Terminó como lateral.

Gastón Ávila 7,5: Dos goles para un defensor es un montón y más en un partido así. Lo del segundo tanto fue una verdadera joya. En lo suyo, cumplió. Sólo falló en esa en la que el Loco Díaz se le fue a ambos centrales.

Agustín Sández 5: Un partido discreto. En el primer tiempo ganó y perdió en la misma medida. En el segundo estuvo mucho más contenido, sin lanzarse demasiado.

Alan Rodríguez 6,5: De menor a mayor. Correcto con la pelota y siempre bien ubicado. En el complemento fue el 5 más posicional y lo hizo muy bien, sobre todo pelota al pie.

Vicente Pizarro 5,5: Siempre prolijo con la pelota, pero a veces arriesgó, como en esa en el primer tiempo que terminó con un tiro libre en contra. En el complemento se volcó más sobre la izquierda. Cumplió.

Giovanni Cantizano 4: Lo mejor que hizo fue jugar rápido el córner que devino en el primer gol canalla. De ahí en más, falló en la mayoría. No terminó casi ninguna.

Ángel Di María 6,5: Gran participación en la jugada del primer gol, en el que la generó él. Creció mucho en el complemento, recostado por derecha. Inició muchas, aunque a veces abusó del centro.

Jaminton Campaz 5: Demasiado intermitente. Por como estaba el partido, debió meterse más en juego y marcar la diferencia. Apenas un remate al arco desde un ángulo muy cerrado.

Enzo Copetti 3,5: Errático de principio a fin. Enemistado con la pelota y fue presa fácil jugando de espaldas. Su peso dentro del área fue nulo. Se fue reemplazado.

Ingresaron en Central

Julián Fernández 7: Entró para hacer algo distinto y en una de las primeras que tocó metió una jugada increíble, dejando a varios en el camino y poniéndola en el ángulo para el gol de la victoria.

Marco Ruben -: Jugó pocos minutos, pero entró bastante en juego. Un remate de zurda que le tapó Ingolotti. Se equivocó en una en la que tenía pase y eligió pincharla.

Facundo Mallo -: No jugó demasiado y su ingreso fue para marcar presencia en la zaga central y ganar algo más de altura en esa última línea. Casi no lo exigieron.

Juan Giménez -: Ingresó para los últimos segundos. La idea era perder algo más de tiempo.

Franco Cervi -: Ingresó junto a Giménez. No alcanzó ni a tocar la pelota.

Jorge Almirón, el DT 6,5: Central metió un gran triunfo y se mantiene en la pelea en la anual. Su equipo fue certero en el inicio, pero le faltó inteligencia para saber majear la diferencia. Igual, el DT siempre pidió calma y jugar por abajo. En el complemento el Canalla fue el mejor de los dos y lo justificó en el resultado.