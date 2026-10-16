Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

También le dictaron prisión preventiva hasta marzo del año próximo. La Fiscalía acreditó situaciones de violencia de género desde hace al menos dos años

En una audiencia desarrollada este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, imputaron a Maximiliano C. y le dictaron prisión preventiva hasta marzo del 2027 por intentar prender fuego y asesinar este lunes en Granadero Baigorria a su pareja, Talia B. , que además cursaba un embarazo de 34 semanas . Por el hecho, a la mujer tuvieron que practicarle una cesárea de urgencia .

El fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, le atribuyó a Maximiliano C. el delito de tentativa de homicidio doloso calificado por el vínculo , en carácter de autor material.

Además, el juez de Primera Instancia, Rodrigo Santana, dispuso la prisión preventiva efectiva hasta el 12 de marzo de 2027 , medida que podrá prorrogarse automáticamente en el caso que la Fiscalía presente el requerimiento acusatorio.

Según el parte brindado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la fiscalía interviniente en el caso atribuyó a Maximiliano C. intentar asesinar a su pareja el lunes pasado, a las 13.30, en Obligado al 400 de Granadero Baigorria .

La reconstrucción de la Fiscalía indica que el imputado roció una botella de alcohol etílico sobre Talia, precisamente en el rostro, el pecho y sus brazos a la víctima. Tras ello, "arrojó un elemento de llama libre que inició una combustión necesaria para así incinerarla viva, con clara y directa intención de darle muerte".

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Fue una vecina la que acudió al auxilio de Talia, que comenzó a gritar para pedir ayuda. La mujer la trasladó al hospital Eva Perón de la vecina localidad, donde tuvo que ser intervenida tanto para salvarle la vida por las quemaduras recibidas como para practicarle una cesárea de urgencia, ya que se encontraba cursando un embarazo de 34 semanas.

"Todo esto aconteció en el marco de un contexto de violencia de género extendido y perpetuado en el tiempo, por lo menos durante el plazo de 2 años, en el que el imputado convivió con la víctima", agregaron desde el MPA.

Actualización sobre la mujer agredida y su bebé

Desde el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria señalaron a La Capital este viernes por la tarde que la mujer permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio, bajo pronóstico reservado y con asistencia mecánica respiratoria. Por su parte, su bebé está internado en el Servicio de Neonatología del mismo efector y se encuentra estable.