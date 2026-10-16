El riesgo país cerró otra semana en alza y ya subió un 50% en noventa días

Sigue el castigo sobre los bonos soberanos argentinos. El gobierno informó el superávit fiscal de septiembre. La inflación mayorista escaló al 3,2%, por los precios del combustible

Los bonos soberanos argentinos en dólares cerraron la semana bajo presión. El riesgo país , medido por JP Morgan, encadenó una nueva suba y alcanzó los 641 puntos básicos, con lo que se marcó una suba del 50% en los últimos 90 días.

Los inversores muestran dudas sobre el programa financiero de 2027 ante las dificultades del gobierno para continuar colocando deuda en dólares en las licitaciones del mercado local.

Al mismo tiempo, el Banco Central (BCRA) busca enviar señales en sentido contrario y aceleró en los últimos días las compras de divisas.

El dólar oficial subió sobre el cierre de una semana en donde, en líneas generales, volvió a predominar la estabilidad cambiaria. No obstante, la brecha con el techo de la banda volvió a registrar un avance porcentual frente al viernes pasado. Esto ocurre en un contexto en que el BCRA volvió a incrementar su volumen de compras, un factor que trajo alivio a los inversores , que siguen de cerca el nivel de reservas de cara a la volatilidad electoral del próximo año.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio trepó $5 a $1.518 para la venta. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria se ubicó a 27,6%. El volumen operado en el segmento de contado fue superior a u$s 634,6 millones.

El economista Gustavo Ber señaló que las compras netas del BCRA, alrededor de u$s 100 millones por jornada este mes, trajeron alivio al mercado financiero y confirmaron un ajuste pragmático de la estrategia oficial tras el bache de los meses de agosto y septiembre. “Esto se combina con tasas de pesos que siguen tranquilas, lo que abre espacio a una etapa de tanta calma financiera que hasta vuelve a tentar a algunos operadores a retomar apuestas hacia el carry-trade”, agregó.

En el Banco Nación (BNA), el billete se mantuvo a $1.535 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta se ubicó en los $1.995,5. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el BCRA, el tipo de cambio oficial promedió los $1.534,28 para la venta.

Las reservas internacionales brutas del BCRA volvieron a superar los u$s 50.000 millones el jueves, impulsadas por una nueva compra de divisas y la revalorización de sus activos internacionales. De esta forma, el stock aumentó u$s 318 millones, hasta u$s 50.040 millones, y recuperó el terreno perdido en la jornada anterior, cuando había registrado su primera caída en nueve ruedas.

Inflación mayorista

La contrapartida es la aceleración de la inflación mayorista, que fue del 3,2% en septiembre, el nivel más alto en cinco meses. El nuevo salto de los precios del petróleo crudo y gas impulsó la suba de precios. Los agropecuarios también influyeron con incrementos de 2,6%.

Los productos nacionales tuvieron un salto de 3,4% pero los productos importados que se venden en el mercado interno solo se incrementaron un 0,4% durante septiembre. En términos interanuales, el aumento alcanzó el 11,8%. Los productos refinados del petróleo, que avanzaron 2,2%. En alimentos y bebidas, el aumento fue del 1,7%, mientras que los productos textiles registraron una suba del 3,5%.

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En el caso de la energía eléctrica, los precios mayoristas aumentaron 4,1% en septiembre y acumularon un incremento del 54,5% en lo que va del año. Por su parte, los productos manufacturados subieron 1,9% durante el mes.

El índice de precios básicos del productor (IPP), que mide la evolución de los precios percibidos por los productores locales y excluye los bienes importados, registró un incremento mensual del 3,8%. La suba acumulada entre enero y septiembre fue del 22,7%, mientras que la variación interanual alcanzó el 29,5%.

Superávit fiscal

En el frente fiscal, el gobierno informó un superávit primario de $1,4 billones en septiembre y alcanzó al 1,2% del PBI en nueve meses. El saldo financiero fue positivo en $977.173 millones. En lo que va del año equivale al 0,3% del producto.

De acuerdo con los datos oficiales, en septiembre el Sector Público Nacional (SPN) tuvo ingresos totales por $15,8 billones, con un incremento de 2,58%, de los cuales $9,2 billones fueron de origen impositivo y $5,1 billones correspondieron a aportes y contribuciones a la seguridad social. El resultado incluye $516.340 millones de rentas de la propiedad y $433.338 millones de otros ingresos no impositivos.

Por el lado de los gastos corrientes, se reportaron $14,3 billones, con una baja de 0,8%, de los cuales $6,5 billones correspondieron a prestaciones de seguridad social.