La Capital | Economía | riesgo país

El riesgo país cerró otra semana en alza y ya subió un 50% en noventa días

Sigue el castigo sobre los bonos soberanos argentinos. El gobierno informó el superávit fiscal de septiembre. La inflación mayorista escaló al 3,2%, por los precios del combustible

16 de octubre 2026 · 19:42hs
Google Seguir a La Capital en Google
El dólar cerró la semana en suba aunque el mercado permanece estable.

AP

El dólar cerró la semana en suba aunque el mercado permanece estable.

Los bonos soberanos argentinos en dólares cerraron la semana bajo presión. El riesgo país, medido por JP Morgan, encadenó una nueva suba y alcanzó los 641 puntos básicos, con lo que se marcó una suba del 50% en los últimos 90 días.

Los inversores muestran dudas sobre el programa financiero de 2027 ante las dificultades del gobierno para continuar colocando deuda en dólares en las licitaciones del mercado local.

Al mismo tiempo, el Banco Central (BCRA) busca enviar señales en sentido contrario y aceleró en los últimos días las compras de divisas.

Dólar oficial

El dólar oficial subió sobre el cierre de una semana en donde, en líneas generales, volvió a predominar la estabilidad cambiaria. No obstante, la brecha con el techo de la banda volvió a registrar un avance porcentual frente al viernes pasado. Esto ocurre en un contexto en que el BCRA volvió a incrementar su volumen de compras, un factor que trajo alivio a los inversores, que siguen de cerca el nivel de reservas de cara a la volatilidad electoral del próximo año.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio trepó $5 a $1.518 para la venta. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria se ubicó a 27,6%. El volumen operado en el segmento de contado fue superior a u$s 634,6 millones.

El economista Gustavo Ber señaló que las compras netas del BCRA, alrededor de u$s 100 millones por jornada este mes, trajeron alivio al mercado financiero y confirmaron un ajuste pragmático de la estrategia oficial tras el bache de los meses de agosto y septiembre. “Esto se combina con tasas de pesos que siguen tranquilas, lo que abre espacio a una etapa de tanta calma financiera que hasta vuelve a tentar a algunos operadores a retomar apuestas hacia el carry-trade”, agregó.

En el Banco Nación (BNA), el billete se mantuvo a $1.535 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta se ubicó en los $1.995,5. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el BCRA, el tipo de cambio oficial promedió los $1.534,28 para la venta.

Las reservas internacionales brutas del BCRA volvieron a superar los u$s 50.000 millones el jueves, impulsadas por una nueva compra de divisas y la revalorización de sus activos internacionales. De esta forma, el stock aumentó u$s 318 millones, hasta u$s 50.040 millones, y recuperó el terreno perdido en la jornada anterior, cuando había registrado su primera caída en nueve ruedas.

Inflación mayorista

La contrapartida es la aceleración de la inflación mayorista, que fue del 3,2% en septiembre, el nivel más alto en cinco meses. El nuevo salto de los precios del petróleo crudo y gas impulsó la suba de precios. Los agropecuarios también influyeron con incrementos de 2,6%.

Los productos nacionales tuvieron un salto de 3,4% pero los productos importados que se venden en el mercado interno solo se incrementaron un 0,4% durante septiembre. En términos interanuales, el aumento alcanzó el 11,8%. Los productos refinados del petróleo, que avanzaron 2,2%. En alimentos y bebidas, el aumento fue del 1,7%, mientras que los productos textiles registraron una suba del 3,5%.

>> Leer más: Horacio Marín en Rosario: "YPF es la argentinidad al palo"

En el caso de la energía eléctrica, los precios mayoristas aumentaron 4,1% en septiembre y acumularon un incremento del 54,5% en lo que va del año. Por su parte, los productos manufacturados subieron 1,9% durante el mes.

El índice de precios básicos del productor (IPP), que mide la evolución de los precios percibidos por los productores locales y excluye los bienes importados, registró un incremento mensual del 3,8%. La suba acumulada entre enero y septiembre fue del 22,7%, mientras que la variación interanual alcanzó el 29,5%.

Superávit fiscal

En el frente fiscal, el gobierno informó un superávit primario de $1,4 billones en septiembre y alcanzó al 1,2% del PBI en nueve meses. El saldo financiero fue positivo en $977.173 millones. En lo que va del año equivale al 0,3% del producto.

De acuerdo con los datos oficiales, en septiembre el Sector Público Nacional (SPN) tuvo ingresos totales por $15,8 billones, con un incremento de 2,58%, de los cuales $9,2 billones fueron de origen impositivo y $5,1 billones correspondieron a aportes y contribuciones a la seguridad social. El resultado incluye $516.340 millones de rentas de la propiedad y $433.338 millones de otros ingresos no impositivos.

Por el lado de los gastos corrientes, se reportaron $14,3 billones, con una baja de 0,8%, de los cuales $6,5 billones correspondieron a prestaciones de seguridad social.

Noticias relacionadas
El presidente de YPF, Horacio Marín, habló en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Horacio Marín en Rosario: "YPF es la argentinidad al palo"

Del 19 al 25 de octubre, Rosario celebrará la segunda edición de la Rosario Tech Week.

Llega Rosario Tech Week: más de 35 actividades de tecnología e innovación

La participación de los trabajadores en el ingreso retrocedió respecto de un año atrás.

Cayó la participación de los trabajadores en el ingreso

Por la caída de la producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico, la capacidad ociosa del rubro metalmecánico llegó a 64,1%.  

El uso de la capacidad instalada en la industria bajó al 58,5 % en agosto

Las más leídas

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario

Lo último

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas

El vice de Newells bancó a Kudelka: Es un pilar fundamental del proyecto

El vice de Newell's bancó a Kudelka: "Es un pilar fundamental del proyecto"

La EPE recambió más de 120 kilómetros de cables de baja tensión y reparó mil veredas en Rosario

La EPE recambió más de 120 kilómetros de cables de baja tensión y reparó mil veredas en Rosario

Crecen las consultas por seguros contra inundaciones en Rosario ante la llegada de El Niño

Las eventuales lluvias intensas activaron acciones preventivas entre los rosarinos, que buscan cobertura. Qué contemplan las pólizas y cómo prepararse ante las tormentas

Crecen las consultas por seguros contra inundaciones en Rosario ante la llegada de El Niño

Por Nachi Saieg
Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja
Policiales

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

Javkin: Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder
La Ciudad

Javkin: "Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder"

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas
La Ciudad

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas

El riesgo país cerró otra semana en alza y ya subió un 50% en noventa días
Economía

El riesgo país cerró otra semana en alza y ya subió un 50% en noventa días

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores
Policiales

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Las más leídas
Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Ovación
Messi, Kily González y el Tata Martino se cruzan en un estadio inolvidable para los argentinos
Ovación

Messi, Kily González y el Tata Martino se cruzan en un estadio inolvidable para los argentinos

Messi, Kily González y el Tata Martino se cruzan en un estadio inolvidable para los argentinos

Messi, Kily González y el Tata Martino se cruzan en un estadio inolvidable para los argentinos

Regional del Litoral: una fecha crucial que puede definir las semifinales

Regional del Litoral: una fecha crucial que puede definir las semifinales

Los concentrados en Central: un jugador que vuelve y tiene chances de ser titular

Los concentrados en Central: un jugador que vuelve y tiene chances de ser titular

Policiales
Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja
Policiales

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea

De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen

La Ciudad
La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas
La Ciudad

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas

La EPE recambió más de 120 kilómetros de cables de baja tensión y reparó mil veredas en Rosario

La EPE recambió más de 120 kilómetros de cables de baja tensión y reparó mil veredas en Rosario

Crecen las consultas por seguros contra inundaciones en Rosario ante la llegada de El Niño

Crecen las consultas por seguros contra inundaciones en Rosario ante la llegada de El Niño

Javkin: Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder

Javkin: "Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder"

Santilli les mete presión a los gobernadores en plena negociación por la Paso
Política

Santilli les mete presión a los gobernadores en plena negociación por la Paso

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos
La Región

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

Scaglia defendió su ausencia en la sesión y apuntó contra el kirchnerismo

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Scaglia defendió su ausencia en la sesión y apuntó contra el kirchnerismo

La regulación de Uber expuso tensiones políticas cruzadas en el Concejo
La Ciudad

La regulación de Uber expuso tensiones políticas cruzadas en el Concejo

El anfiteatro central de la Facultad de Medicina vuelve a llamarse Constantino Razzetti
La Ciudad

El anfiteatro central de la Facultad de Medicina vuelve a llamarse Constantino Razzetti

El río Paraná sigue creciendo y piden extremar los cuidados al navegar o usar las playas
La Ciudad

El río Paraná sigue creciendo y piden extremar los cuidados al navegar o usar las playas

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario
La Ciudad

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario

Llega Rosario Tech Week: más de 35 actividades de tecnología e innovación
Economía

Llega Rosario Tech Week: más de 35 actividades de tecnología e innovación

Multitudinaria movilización: Rosario volvió a marchar en defensa de la universidad
Política

Multitudinaria movilización: Rosario volvió a marchar en defensa de la universidad

El papa León XIV reaparecerá este domingo: las primeras fotos tras la operación
El Mundo

El papa León XIV reaparecerá este domingo: las primeras fotos tras la operación

Robo exprés en barrio Lourdes: se llevó el dinero en menos de un minuto
Policiales

Robo exprés en barrio Lourdes: se llevó el dinero en menos de un minuto

El Concejo endurece los controles a las patentes con adulteraciones
La Ciudad

El Concejo endurece los controles a las patentes con adulteraciones

Créditos de precisión: claves para financiar el negocio ganadero

Por Leonardo Stringaro, para La Capital
Agro

Créditos de precisión: claves para financiar el negocio ganadero

Discusión violenta: lo detuvieron porque atacó al perro de su hermano con un cuchillo
Policiales

Discusión violenta: lo detuvieron porque atacó al perro de su hermano con un cuchillo

El tiempo en Rosario: viernes, otra vez con probabilidades de lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes, otra vez con probabilidades de lluvia

Expolicía seguirá preso y lo imputaron por el femicidio de Bárbara Aragón
Policiales

Expolicía seguirá preso y lo imputaron por el femicidio de Bárbara Aragón

Las reinas del básquet rosarino son las de Náutico Sportivo Avellaneda
Ovación

Las reinas del básquet rosarino son las de Náutico Sportivo Avellaneda

Piden investigar la muerte de un discapacitado por presunta violencia familiar
Policiales

Piden investigar la muerte de un discapacitado por presunta violencia familiar

Lo detuvieron cuando robaba más de 50 placas del cementerio La Piedad
Policiales

Lo detuvieron cuando robaba más de 50 placas del cementerio La Piedad

Apareció un ciervo en Cañada de Gómez, quisieron rescatarlo y murió
La Región

Apareció un ciervo en Cañada de Gómez, quisieron rescatarlo y murió