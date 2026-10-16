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Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Alex Joel V., de 27 años, era buscado en el marco de una investigación por asociación ilícita y otra por infracción a la ley de estupefacientes

16 de octubre 2026 · 14:14hs
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Capturaron a Pocholo

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores.
Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Alex Joel V., alias “Pocholo”, de 27 años, señalado como integrante de la banda Los Menores, fue detenido este jueves en la zona oeste de Rosario. Estaba prófugo con dos pedidos de captura vigentes: uno en una causa provincial por asociación ilícita y otro en una investigación federal por infracción a la ley de estupefacientes.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) y de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. Según la información oficial, el sospechoso circulaba en un Nissan Kicks gris junto a su pareja cuando intentó escapar a alta velocidad de los efectivos.

>> Leer más: Los Menores: primera acusación a la banda apuntada de copar la tribuna de Central

El seguimiento controlado había comenzado en inmediaciones de Saavedra al 7800 y terminó en la colectora de avenida de Circunvalación y bulevar Seguí, donde los agentes interceptaron el vehículo y concretaron la captura. Además de detener a “Pocholo”, secuestraron el automóvil, teléfonos celulares y documentación que será analizada en el marco de las investigaciones.

Prófugo

Tras la detención, las fuerzas de seguridad realizaron cuatro allanamientos: tres en Rosario y uno en Casilda. En la ciudad fueron requisados domicilios de Saavedra al 7800 y de los pasajes 1467 y 1471, además de otro inmueble ubicado en Martínez de Estrada al 7700. El cuarto procedimiento se concretó en Montevideo al 3600, en Casilda.

>> Leer más: Quién es Matías Gazzani: del rumor del barrio a la recompensa millonaria por su captura

Durante las medidas, los investigadores secuestraron dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares, libretas con anotaciones y teléfonos celulares. Los elementos quedaron a disposición de las autoridades judiciales para determinar si aportan información relevante sobre las causas en las que se investiga al detenido.

Uno de los pedidos de captura que pesaban sobre “Pocholo” corresponde a una causa provincial por asociación ilícita, a cargo del fiscal Ignacio Hueso, del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El otro fue emitido en el marco de una investigación federal por infracción a la ley de estupefacientes, que lleva adelante la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), dependiente del Ministerio Público Fiscal.

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