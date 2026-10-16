Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores.

Economía
Llega Rosario Tech Week: más de 35 actividades de tecnología e innovación
Política
Multitudinaria movilización: Rosario volvió a marchar en defensa de la universidad
El Mundo
El papa León XIV reaparecerá este domingo: las primeras fotos tras la operación
Policiales
Robo exprés en barrio Lourdes: se llevó el dinero en menos de un minuto
La Ciudad
El Concejo endurece los controles a las patentes con adulteraciones
Agro
Créditos de precisión: claves para financiar el negocio ganadero
Policiales
Discusión violenta: lo detuvieron porque atacó al perro de su hermano con un cuchillo
La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes, otra vez con probabilidades de lluvia
Policiales
Expolicía seguirá preso y lo imputaron por el femicidio de Bárbara Aragón
Ovación
Las reinas del básquet rosarino son las de Náutico Sportivo Avellaneda
Policiales
Piden investigar la muerte de un discapacitado por presunta violencia familiar
Policiales
Lo detuvieron cuando robaba más de 50 placas del cementerio La Piedad
La Región
Apareció un ciervo en Cañada de Gómez, quisieron rescatarlo y murió
La Ciudad
Uber y DiDi en Rosario: el Concejo frenó la legalización de las aplicaciones
Policiales
El hombre asesinado en zona sur había sido demorado por la Policía horas antes
Economía
Por primera vez una mujer presidirá la Asociación de Industriales Metalúrgicos
El Mundo
Ante las críticas, Trump dijo que no se transmitirá en directo un fusilamiento
Policiales
Violento asalto en un pueblo santafesino: rompieron la puerta con un hacha
Zoom
Dyango suspendió su show en Rosario por un problema de salud
Política
Incidentes frente al Congreso en medio de la Marcha Federal Universitaria