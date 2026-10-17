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La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta

La abundante y variada propuesta en los paseos comerciales convocaron a una multitud en medio de música y espectáculos en una noche que ya es un clásico

17 de octubre 2026 · 20:12hs
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Los rosarinos colmaron la calle en una nueva edición de La Noche de las Peatonales.

Virginia Benedetto / La Capital

Los rosarinos colmaron la calle en una nueva edición de La Noche de las Peatonales.

La Noche de las Peatonales volvió a ser el clásico de Rosario para ponerle color y música al microcentro. A la propuesta gastronómica y comercial se sumó la Feria Internacional del Libro sobre el Cultural Fontanarrosa en su penúltima jornada y la víspera del Día de la Madre.

En esta edición, muchos rosarinos aprovecharon la abundante y variada propuesta a lo ancho y a lo largo de las peatonales para llevarse algún presente.

Desde temprano y con un clima fresco, pero amable, se puso en marcha la logística correspondiente para brindar una verdadera fiesta de los rosarinos y rosarinas por 15ª edición y albergar a una multitud como suele suceder desde que el municipio puso en marcha esta feria.

Calles peatonalizadas

Como es habitual, las principales calles del centro se peatonalizaron y se llenaron de escenarios y stands para que los asistentes puedan recorrer, sin prisa y sin apuro, de las galerías comerciales, ferias y espacios culturales.

El circuito principal abarcó Córdoba, de España a Buenos Aires, y San Martín, desde Santa Fe hasta Mendoza. Otro de los puntos destacados fue el Cultural Fontanarrosa, sede de la Feria Internacional del Libro Rosario, que transitó su anteúltima jornada, puesto que el evento finaliza hoy.

Galerías y Museo La Capital

Entre el clima que le imprimieron las bandas en vivo, los DJ sets, K-pop y las prácticas de salsa y baile, la multitud que deambuló por ambas peatonales disfrutó de una noche a pleno.

Varias galerías se mantuvieron abiertas, y el Museo del Diario La Capital organizó visitas guiadas para que el público pudiera disfrutar de sus instalaciones.

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La oferta gastronómica completó la postal de esta nueva edición con alternativas para todos los gustos, desde cafés y heladerías hasta barras de tragos y distintos espacios para comer y tomar algo. Cada galería aprovechó la ocasión para sumar sus propias propuestas.

A eso se sumaron las tradicionales ferias de emprendedores, moda circular, objetos vintage, muestras de arte y transmisiones radiales en vivo. También se sumarán propuestas de tarot, tatuajes exprés y la presencia de personajes de Star Wars para fotografiarse.

Música y foodtrucks

A lo largo del recorrido hubo música de diferentes décadas y estilos en distintos puntos de las peatonales, foodtrucks con diversas opciones gastronómicas y ferias de Economía Social y diseño local, donde emprendedores rosarinos comercializaron sus productos.

En la Plaza 25 de Mayo se instalaron el Mercado de las Artes y la Feria Retro, con música a cargo de DJ “Ioio Del Ritmo”. También hubo show de cumbia para bailar y, posteriormente, los DJ Oscar Militello y Claudio Campos le pusieron música al evento.

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