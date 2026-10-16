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Los deudores alimentarios de la provincia de Santa Fe pronto no podrán ir a la cancha

Avanza en la Legislatura un nuevo registro que incorporará automáticamente a quienes deben pagar una cuota mensual fijada por la Justicia para aplicar sanciones si no cumplen

16 de octubre 2026 · 12:53hs
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Los deudores alimentarios tendrán prohibido el ingreso a los estadios.

Foto: gobierno de Santa Fe.

Los deudores alimentarios tendrán prohibido el ingreso a los estadios.

La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves la modificación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Entre otras reformas, la iniciativa que pronto tendrá sanción definitiva establece que la prohibición automática para ir a la cancha y el casino cuando se reporten incumplimientos parciales o totales.

El proyecto que combina propuestas de distintas fuerzas políticas determina que el Poder Ejecutivo se hará cargo de anotar automáticamente a las personas que tienen que pagar una cuota mensual para el cuidado de sus hijos. Si bien la Justicia seguirá determinando el monto en cada caso, ya no estará a cargo administrar la base de datos.

"Esperamos que el Senado la apruebe rápidamente", anticipó la diputada provincial Lucila De Ponti sobre la creación del sistema y el traspaso del registro que actualmente tiene la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. En un reportaje de LT8, explicó: "Estamos buscando que el régimen funcione mejor. Hoy es engorroso, a veces requiere que la madre realice un esfuerzo muy grande de trámites sin el resultado deseado".

¿Qué cambiará para los deudores alimentarios en Santa Fe?

De no mediar modificaciones en la Cámara alta, la ley establecerá una prohibición para ingresar a estadios de fútbol y casinos si un asistente figura como deudor alimentario. Estas medidas ya han sido aplicadas por órdenes judiciales en varios casos particulares, pero ahora se convertirán en regla sin necesidad de una resolución de los Tribunales en respuesta al reclamo por mora.

El proyecto establece otras sanciones, además de los impedimentos antes mencionados, y distingue dos tipos de incumplimiento. La mayoría de las medidas se aplicarán cuando haya dos cuotas impagas total o parcialmente en el ultimo año, ya sean consecutivas o alternadas. Si se acumulan seis incumplimientos en el mismo período, se implementarán restricciones más severas.

>> Leer más: La Corte Suprema de Santa Fe habilita la gestión y pago digital del Certificado de Deudores Alimentarios Morosos

El régimen no pemitirá que los deudores obtengan o renueven su licencia de conducir, salvo que la necesiten para trabajar. En los casos agravados, esta excepción quedará descartada y también se aplicará una inhibición general de bienes.

Por otro lado, los morosos no podrán cobrar premios de juegos de azar ni de casinos por 60 días desde que se los inscribe por incumplimiento. Asimismo, el Estado tiene prohibido pagarles en el mismo plazo por sus servicios si tienen algún contrato. Además, el proyecto enviado al Senado santafesino los excluye de designaciones como funcionarios públicos, candidaturas provinciales o municipales y procesos de selección para cubrir cargos judiciales.

Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias

A partir del traspaso al Poder Ejecutivo, Santa Fe contará con un Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias. Se trata de una agencia dedicada a recopilar y actualizar la información sobre las sentencias de los juicios en los que se fijan cuotas mensuales para el cuidado de hijos u otros familiares.

Figurar en la base de datos no equivale a ser un deudor. Las restricciones sólo se aplicarán cuando la Justicia declare el estado de morosidad en los pagos, siguiendo los términos del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia. A su vez, esta resolución puede revertirse mediante el cumplimiento de los pagos pendientes para levantar las sanciones impuestas.

Otro cambio importante dentro de la reforma es la habilitación de consultas públicas en el sistema. Cualquier persona podrá ingresar de manera gratuita por medios electrónicos para verificar si alguien debe alimentos. La ley prohíbe la descarga masiva de datos y la indexación de resultados en motores de búsqueda, de manera que sólo esté disponible la información mínima para identificar a un sujeto y determinar su condición.

Las empresas y organismos obligados a consultar el registro tiene un plazo de tres días hábiles para hacer el trámite. El mismo límite se establece para actualizar la información de quienes están anotados allí.

¿Cuántos deudores alimentarios hay en la provincia de Santa Fe?

Como una de las responsables de la redacción del proyecto, De Ponti indicó que la base de datos actual abarca unos 2.400 casos de deudores de alimentos en Santa Fe. De inmediato, aclaró: "Nosotros entendemos que es poco porque realmente el funcionamiento que tiene hoy es engorroso".

"Desde una perspectiva moral estricta, casi que no tendría que existir una ley. Estoy debería ser algo que se cumpla por el sólo hecho de que los niños existen", opinó la dirigente del Movimiento Evita. Luego indicó que la modificación apunta a "hacer más liviano todo el proceso judicial que siempre recae con mucho peso sobre las madres porque implica tiempo y dinero".

En segundo lugar, la legisladora reconoció que la eficacia de la propuesta tiene algunos límites claros en cuanto a las entidades obligadas a controlar a las personas que pagan alimentos. "Hay que firmar convenios para aplicar las sanciones y hay distintas situaciones", subrayó. En las canchas de fútbol, los controles de identidad son bastante frecuentes. A continuación, sostuvo que el caso de los casinos es "lamentablemente un poco más complejo porque no siempre piden el documento cuando ingresás".

Finalmente, la diputada provincial destacó que el registro imlplica un cambio grande en torno al trámite de los reclamos a deudores. "Ya no va a ser tanto la mujer la que tenga que estar atrás de eso, informando, sino que habrá una inscripción automática", concluyó.

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