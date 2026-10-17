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En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está tiro en la anual

Central derrotó 3 a 2 Atlético Tucumán y quedó a un punto de los líderes Boca y Argentinos. Gran triunfo canalla

17 de octubre 2026 · 22:00hs
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El Gato Ávila anotó por duplicado para Central en Tucumán.

Leonardo Vincenti / La Capital

El Gato Ávila anotó por duplicado para Central en Tucumán.

Central (53 puntos) derrotó 3 a 2 a Atlético Tucumán, por la fecha 13 del Clausura y quedó a un punto de Boca y Argentinos, que ya ganaron sus respectivos partidos y llegaron a las 54 unidades.

El resultado previo positivo para Central fue el empate de Independiente Rivadavia (53 puntos) ante Tigre en Mendoza.

El minuto a minuto del partido

Final del partido Central 3, Atlético Tucumán 2.

Gol de Central: 80' Julián Fernández

Comenzó el segundo tiempo.

Final de un frenético primer tiempo.

42' empató Ramiro Ruiz Rodríguez para los tucumanos.

37' gol de Atlético Tucumán: Alexis Canelo.

Con dos goles del Gato Ávila, Central gana 2 a 0 en Tucumán.

Comenzó el partido el partido.

Por ello no sumar de a tres dejaría relegado al equipo de Jorge Almirón en cuanto a buscar el bicampeonato de la anual y asegurar su boleto directo a la Copa Libertadores 2027 por esta vía.

Leer más: Central ya llegó a Tucumán y su arribo fue con una flor de esperanza

Una prueba de fuego para Central

La visita de este sábado, desde las 20, a Atlético Tucumán es una prueba de fuego más, de esas que el Canalla viene afrontando en los últimos tiempos.

En este desafío sufre las bajas notorias de Franco Ibarra y Federico Navarro por lesiones.

Las incidencias de Atlético Tucumán y Central

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