AFA Escala: convocan a presentar ideas innovadoras para el agro

La iniciativa de Agricultores Federados Argentinos para impulsar proyectos de innovación tecnológica y desarrollo territorial entra en una etapa decisiva. Hay tiempo hasta el 23 de octubre para que sus asociados se inscriban.

Agricultores Federados Argentinos (AFA) busca ideas vinculadas a la producción, la tecnología, la innovación y el valor agregado, que potencien el desarrollo económico de los territorios. Y mejor si contribuyen a generar arraigo, empleo y refuerzo de los valores cooperativos. Las que "se pongan en un papel" y se presenten hasta el próximo viernes 23 de octubre tendrán la oportunidad de participar de un proceso de incubación, mentoría y selección que abrirá las puertas al financiamiento para que se desarrollen y escalen.

La convocatoria es de AFA Escala , la iniciativa de la cooperativa agropecuaria más importante del país y Fundación AFA para identificar y acompañar propuestas orientadas a potenciar nuevas oportunidades para el desarrollo del ámbito agropecuario. El objetivo es que puedan avanzar y convertirse en un proyecto viable, con asistencia técnica, acompañamiento institucional, formación y herramientas de apoyo económico. Está abierta a personas mayores de 18 años. Tendrán prioridad los asociados y sus familiares directos hasta 45 pero también pueden participar socios de mayor edad y e integrantes de personas jurídicas asociadas a la cooperativa. Las personas interesadas pueden consultar las bases y condiciones y completar el formulario en www.afascl.coop/escala/. También se pueden comunicar al 341 6633220.

“Queremos que las nuevas ideas salgan de nuestros productores y productoras, por eso los invitamos a que las bajen al papel de la manera más sencilla y las presenten”, explicó Carina Zarich, directora de la Fundación AFA , quien subrayó el sentido de comunidad que guía a la convocatoria: promover "proyectos de innovación que salgan de nuestros territorios”.

Esos territorios son vastos. AFA es la principal cooperativa agropecuaria de primer grado del país, integrada por 36.000 productores asociados y con presencia arraigada en 130 localidades de nueve provincias. En esa capilaridad hay una enorme usina de ideas que se pueden transformar “en proyectos reales, que transformen estas comunidades”.

Durante la apertura del 5º Congreso Nacional de Productores de AFA 4.0 que se realizó a fines de agosto en Rosario, el presidente de la cooperativa, Darío Marinozzi, anunció el lanzamiento de AFA Escala y la creación de un fondo rotatorio de u$s 1 millón para financiar proyectos vinculados con la tecnología y la producción.

Poco después se realizó la primera reunión informativa, de la que participó un centenar de personas. “Estamos recibiendo un montón de consultas, tenemos ya 40 ideas inscriptas pero creo que vamos a estar en los 50”, contó Zarich, quien describió que casi no hay antecedentes de iniciativas de este tipo en el sector agropecuario.

En una primera etapa, este programa está orientado a la comunidad AFA. La directora de la fundación invitó a los productores y productoras a aprovechar estos días que quedan de inscripción para “poner sus ideas en papel, conversarla con sus familiares, e inscribirse en la página de la convocatoria”. Subrayó que se aceptan “ideas en cualquier etapa, desde crudas para pulir hasta proyectos que estén funcionando y que se puedan mejorar para escalar”.

Las categorías

La convocatoria incluye cinco categorías: producción agropecuaria (ejemplo: una solución para producir en forma más eficiente y sustentable); tecnología para el agro (por caso crear una aplicación para monitoreo); alimentos y agregado de valor, como podría ser la elaboración de snacks a partir de lentejas producidas en la cooperativa; servicios y soluciones para el agro, como sería el caso del desarrollo de una plataforma logística; y desarrollo territorial. En este último ítem entran proyectos que apunten a potenciar las economías regionales, como un market place que potencie la vinculación entre productores. El arraigo, el empleo y los valores cooperativos son características especialmente valoradas a la hora de evaluar las ideas.

El cronograma

El 23 de octubre cierra la inscripción. Luego se abre una etapa de incubación, con 15 seleccionados que participarán de mentorías, talleres, laboratorios, seguimiento personalizado y networking, acompañados por profesionales de la Universidad Austral, a través de su Laboratorio de Innovación y Emprendimientos (Line) y el Centro de Agronegocios y Alimentos (Ceag). “Es una etapa de formación para pulir la idea”, detalló Zarich.

El objetivo es que en septiembre de 2027 se muestren los proyectos elegidos para recibir financiamiento del fondo rotatorio de hasta u$s 1 millón creado por AFA. La característica de rotatorio permite que el recupero de ese préstamo se reutilice en otros programas.

Mientras tanto, el próximo hito será el ideatón que se llevará a cabo en la sede rosarina de la cooperativa, el 12 de noviembre próximo, durante el cual los productores contarán sus ideas.