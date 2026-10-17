El tiempo en Rosario: domingo casi invernal y con más nubes en el cielo para el Día de la Madre Las temperaturas seguirán bajando en el cierre del fin de semana y las condiciones meteorológicas siguen muy lejos de ser primaverales 17 de octubre 2026 · 19:12hs

Sebastián Suárez Meccia / La Capital Por la mañana, se podrá disfrutar el sol de a ratos y para la tarde, el cielo se tornará más nublado. Habrá que tener abrigo a mano porque el tiempo será muy frío.

La presencia del sol durante buena parte de la tarde de este sábado ilusionó a los rosarinos de que, al fin, lleguen las condiciones primaverales. Pero el tiempo tiene otros planes para este domingo: nuevo descenso de temperaturas y un nuevo incremento en la cantidad de nubes en el cielo.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el fin de semana se cierre con cielo parcialmente nublado durante la mañana del Día de la Madre. Sin embargo, esta condición cambiará hacia la tarde ya que el anticipo del organismo oficial marca un incremento de la nubosidad que se mantendrá hasta la noche.

La nota la darán las temperaturas, que estarán muy lejos de los registros de primavera. Se espera que la mínima baje hasta los 6º y la máxima no pase de los 18º. El viento será del este durante toda la jornada, con una intensificación en su velocidad a partir de la tarde.

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Desde el lunes, los registros térmicos comenzarán a subir gradualmente y las mínimas dejarán de ser de un dígito. Se espera que el pico de temperaturas llegue el jueves, cuando los valores se ubiquen entre los 15 y los 25 grados.