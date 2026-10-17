El tiempo en Rosario: domingo casi invernal y con más nubes en el cielo para el Día de la Madre

La Ciudad
Javkin: "Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder"
La Ciudad
La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas
Ovación
Asociación Rosarina: Pablo VI está obligado con Morning y si no gana el campeón será Central
Economía
El riesgo país cerró otra semana en alza y ya subió un 50% en noventa días
Policiales
Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores
Ovación
Central ya está en el Jardín de la República y su arribo fue con una flor de esperanza
La Ciudad
El Niño: Santa Fe sumó 90 bombas para responder a posibles crecidas y lluvias intensas
Ovación
El vice de Newell's bancó a Kudelka: "Es un pilar fundamental del proyecto"
Policiales
Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen
Economía
Horacio Marín en Rosario: "YPF es la argentinidad al palo"
Información general
Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años
Política
Día de la Lealtad: el peronismo de Rosario convocó a una vigilia
Política
Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España
La Ciudad
Los deudores alimentarios de la provincia de Santa Fe pronto no podrán ir a la cancha
Política
Incidentes en la marcha universitaria: el gobierno presentó una denuncia penal
La Región
Trabajador rural murió ahogado cuando movía vacas de zona inundada en el norte santafesino
La ciudad
Legalización de Uber postergada: el municipio rosarino "no saldrá a perseguir trabajadores"
La Ciudad
Charla abierta en el Sindicato de Prensa: "Periodistas frente a la Inteligencia Artificial"
Zoom
"Díscola", el libro de Alicia Salinas, se presenta en la Feria del Libro
La Ciudad
El Centro de Salud Matheu sumó consultorios, farmacia y nuevos espacios de atención