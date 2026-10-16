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Javkin: "Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder"

El intendente cuestionó a los concejales que rechazaron la propuesta para regularizar las aplicaciones de transporte y defendió la iniciativa para dar seguridad a usuarios y choferes

16 de octubre 2026 · 16:56hs
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Uber en Rosario es ilegal

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Uber en Rosario es ilegal, pero aún así funciona por las calles de la ciudad

El intendente Pablo Javkin cuestionó este viernes a los concejales que rechazaron la propuesta para regularizar el funcionamiento de Uber en Rosario y defendió el mensaje enviado al Concejo Municipal. “Hasta hace poco tenía concejales que me hacían un videíto en la puerta de la Muni diciéndome por qué no regularizaba Uber y ayer lo votaban en contra”, sostuvo

Es medio ridículo”, afirmó el mandatario al referirse al debate legislativo, y remarcó que la discusión debe centrarse en resolver los problemas de los usuarios y no en las disputas políticas.

Javkin explicó que el Ejecutivo elaboró una propuesta a partir del análisis de los proyectos presentados durante los últimos diez años y aseguró que el objetivo es establecer reglas claras para una actividad que ya forma parte de la vida cotidiana de miles de personas.

“Hay que pensar en el usuario. El usuario tiene que saber que el chofer tiene carné profesional. Una mujer tiene que poder sentarse en el auto donde quiera y no tiene que ir en el asiento de acompañante”, señaló.

En ese sentido, insistió en la necesidad de avanzar con una regulación que brinde seguridad y previsibilidad. “Hay que legalizar una situación que hoy forma parte de la vida cotidiana de mucha gente”, sostuvo.

"Hay una ley nacional que regula el tema"

El intendente también cuestionó los argumentos utilizados para oponerse a la iniciativa y planteó que existe un marco normativo nacional vigente que debe ser tenido en cuenta en la discusión local.

“Lo más absurdo de este debate es que hay una ley nacional que regula el tema y está vigente”, afirmó, y agregó que Rosario no está inventando un modelo nuevo, sino que existen experiencias de regulación en otras ciudades del país, como Córdoba, Tucumán y Buenos Aires.

Javkin indicó que el mensaje enviado al Concejo reúne antecedentes y propuestas debatidas durante años, y sostuvo que el Ejecutivo está dispuesto a contemplar modificaciones que permitan alcanzar acuerdos y avanzar con rapidez.

>> Leer más: La regulación de Uber expuso tensiones políticas cruzadas en el Concejo

Además, advirtió sobre las situaciones que pueden producirse cuando los pasajeros utilizan un servicio que todavía no cuenta con reglas locales claras.

El mandatario insistió en que la discusión no debe quedar atrapada en las diferencias partidarias ni trasladarse al escenario electoral. “Hay que gobernar con hechos, con inteligencia y con razonabilidad”, expresó.

Cuándo volverá a debatirse la legalización de Uber en Rosario

Con el tratamiento de este jueves descartado, el cronograma legislativo tendrá dos nuevas instancias de negociación la semana próxima.

Las comisiones de Gobierno y Servicios Públicos se reunirán nuevamente el lunes 19 y el martes 20 de octubre para intentar acercar posiciones entre los distintos bloques. El objetivo será determinar si las conversaciones permiten emitir un dictamen y llevar el expediente al recinto en la sesión del jueves 22.

La continuidad del debate dependerá de que los concejales logren superar las diferencias que impidieron avanzar esta semana, tanto sobre el contenido de la regulación como el procedimiento legislativo.

Por ahora, la iniciativa enviada por el Ejecutivo municipal sigue sin dictamen y la discusión sobre el marco legal para Uber, DiDi y otras plataformas de movilidad permanece abierta en el Concejo rosarino.

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