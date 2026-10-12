Milei criticó la medición del Indec y rechazó una salida de Luis Caputo del Gabinete

El presidente aseguró además que en el gobierno están "recontra convencidos" de que van a conseguir la reelección en 2027

El presidente Javier Milei afirmó que el país "está teniendo cambios estructurales muy importantes" y que las mediciones "no los captan".

El presidente Javier Milei ratificó este lunes la continuidad del ministro de Economía, Luis Caputo , y se volvió a mostrar confiado para conseguir la reelección el año que viene. Además, puso en tela de juicio las mediciones que hace el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) .

El jefe de Estado volvió a defender el rumbo económico del país, aseguró que "nos están saliendo dólares por las orejas" y puso el foco en las mediciones del Indec , al señalar que no están tomando en cuenta los cambios estructurales por los que está pasando el país .

"La Argentina está teniendo cambios estructurales muy importante y los ponderadores desestacionalizados no los captan" , aseveró el presidente, aunque no hizo alusión a posibles cambios en las mediciones del órgano estadístico.

En tanto, las afirmaciones del mandatario nacional respecto de Caputo surgen a partir de una versión que comenzó a correr la semana pasada sobre un posible reemplazo de Caputo por el economista Alberto Ades , quien fue invitado por el propio Milei a una reunión de Gabinete a la que el actual Ministro de Economía no fue por encontrarse de viaje.

El economista Alberto Ades junto al presidente Javier Milei.

"Es una pelotudez del tamaño de una casa. Yo tengo una relación simbiótica con Caputo. Nos entendemos de memoria, literalmente. Siempre tenemos la visión alineada", afirmó el presidente en declaraciones a radio Mitre. En esa línea, consideró "un disparate total" tanto la salida del actual titular de la cartera de Economía como el reemplazo por Ades.

Convencimiento de cara al 2027

De cara a las elecciones del año que viene, Milei afirmó que en el gobierno están "recontra convencidos" de que La Libertad Avanza (LLA) seguirá manejando los destinos del país hasta 2031.

"Vamos a ser reelectos. Si no creyéramos que vamos a ganar, no vamos a ir a jugar. Nosotros no estamos convencidos, estamos recontra convencidos", aseguró el presidente.

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De hecho, es tal el convencimiento que tiene el mandatario que anticipó que ya están "diseñando todo lo que es 2027 en adelante".

Posible corrida cambiaria durante las elecciones

En otro pasaje de la entrevista, el jefe de Estado aseguró tener "125.000 millones de dólares en la billetera para enfrentar una corrida". Si bien no espera una corrida, según anticipó, sí dejó en claro: "Me preparo".

"Ingresan tantos dólares comerciales que los que no se pueden conseguir por el lado financiero, nos están saliendo por las orejas desde el lado real", describió el mandatario.

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Por otro lado, el presidente desechó las teorías sobre que el país está estancado y dijo: "Hay personas a las que le va bien y otras a las que no les va tan bien, y mucho depende de la zona en la que están. Aquellas provincias que adhirieron al Rigi están teniendo un desempeño enorme y a las provincias que no adhirieron al Rigi, como Buenos Aires, La Rioja o Formosa, les va mal".