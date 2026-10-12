La Capital | Política | Milei

Milei criticó la medición del Indec y rechazó una salida de Luis Caputo del Gabinete

El presidente aseguró además que en el gobierno están "recontra convencidos" de que van a conseguir la reelección en 2027

12 de octubre 2026 · 15:31hs
Google Seguir a La Capital en Google
El presidente Javier Milei afirmó que el país está teniendo cambios estructurales muy importantes y que las mediciones no los captan.

El presidente Javier Milei afirmó que el país "está teniendo cambios estructurales muy importantes" y que las mediciones "no los captan".

El presidente Javier Milei ratificó este lunes la continuidad del ministro de Economía, Luis Caputo, y se volvió a mostrar confiado para conseguir la reelección el año que viene. Además, puso en tela de juicio las mediciones que hace el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

El jefe de Estado volvió a defender el rumbo económico del país, aseguró que "nos están saliendo dólares por las orejas" y puso el foco en las mediciones del Indec, al señalar que no están tomando en cuenta los cambios estructurales por los que está pasando el país.

"La Argentina está teniendo cambios estructurales muy importante y los ponderadores desestacionalizados no los captan", aseveró el presidente, aunque no hizo alusión a posibles cambios en las mediciones del órgano estadístico.

Luis Caputo sigue en el Gabinete

En tanto, las afirmaciones del mandatario nacional respecto de Caputo surgen a partir de una versión que comenzó a correr la semana pasada sobre un posible reemplazo de Caputo por el economista Alberto Ades, quien fue invitado por el propio Milei a una reunión de Gabinete a la que el actual Ministro de Economía no fue por encontrarse de viaje.

El economista Alberto Ades junto al presidente Javier Milei.

El economista Alberto Ades junto al presidente Javier Milei.

"Es una pelotudez del tamaño de una casa. Yo tengo una relación simbiótica con Caputo. Nos entendemos de memoria, literalmente. Siempre tenemos la visión alineada", afirmó el presidente en declaraciones a radio Mitre. En esa línea, consideró "un disparate total" tanto la salida del actual titular de la cartera de Economía como el reemplazo por Ades.

Convencimiento de cara al 2027

De cara a las elecciones del año que viene, Milei afirmó que en el gobierno están "recontra convencidos" de que La Libertad Avanza (LLA) seguirá manejando los destinos del país hasta 2031.

"Vamos a ser reelectos. Si no creyéramos que vamos a ganar, no vamos a ir a jugar. Nosotros no estamos convencidos, estamos recontra convencidos", aseguró el presidente.

>> Leer más: El economista al que más escucha Milei asegura que el dólar está atrasado

De hecho, es tal el convencimiento que tiene el mandatario que anticipó que ya están "diseñando todo lo que es 2027 en adelante".

Posible corrida cambiaria durante las elecciones

En otro pasaje de la entrevista, el jefe de Estado aseguró tener "125.000 millones de dólares en la billetera para enfrentar una corrida". Si bien no espera una corrida, según anticipó, sí dejó en claro: "Me preparo".

"Ingresan tantos dólares comerciales que los que no se pueden conseguir por el lado financiero, nos están saliendo por las orejas desde el lado real", describió el mandatario.

>> Leer más: Reservas, inflación y actividad: los tres objetivos económicos que entraron en conflicto

Por otro lado, el presidente desechó las teorías sobre que el país está estancado y dijo: "Hay personas a las que le va bien y otras a las que no les va tan bien, y mucho depende de la zona en la que están. Aquellas provincias que adhirieron al Rigi están teniendo un desempeño enorme y a las provincias que no adhirieron al Rigi, como Buenos Aires, La Rioja o Formosa, les va mal".

Noticias relacionadas
El economista Alberto Ades junto al presidente Javier Milei.

El economista al que más escucha Milei asegura que el dólar está atrasado

milei y bullrich juntos en un desayuno de trabajo en la quinta de olivos

Milei y Bullrich juntos en un desayuno de trabajo en la Quinta de Olivos

rosendo grobocopatel: no imagino a milei como una figura relevante en 20 anos

Rosendo Grobocopatel: "No imagino a Milei como una figura relevante en 20 años"

Desde noviembre de 2023 se perdieron más de 180 mil empleos en las pymes.

Durante la gestión Milei cerraron 31.268 pymes y cayeron 181.542 empleos

Ver comentarios

Las más leídas

Mataron a una mujer de 26 años en una pensión y hay un expolicía detenido

Mataron a una mujer de 26 años en una pensión y hay un expolicía detenido

Scaloni compitió en una carrera ciclística de 129 km en Buenos Aires

Scaloni compitió en una carrera ciclística de 129 km en Buenos Aires

En vivo: Central fue un show de goles y se floreó ante Independiente Rivadavia

En vivo: Central fue un show de goles y se floreó ante Independiente Rivadavia

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana

Lo último

Milei criticó la medición del Indec y rechazó una salida de Luis Caputo del Gabinete

Milei criticó la medición del Indec y rechazó una salida de Luis Caputo del Gabinete

El fin de semana largo cierra en la Feria del Libro con múltiples propuestas

El fin de semana largo cierra en la Feria del Libro con múltiples propuestas

Femicidio en Empalme Graneros: revelaron que la víctima presentaba signos de asfixia

Femicidio en Empalme Graneros: revelaron que la víctima presentaba signos de asfixia

Femicidio en Empalme Graneros: revelaron que la víctima presentaba signos de asfixia

El expolicía detenido por el asesinato de Bárbara Aragón, perpetrado en una pensión de Juan José Paso al 6600, enfrentará la audiencia imputativa en los próximos días
Femicidio en Empalme Graneros: revelaron que la víctima presentaba signos de asfixia
El fin de semana largo cierra en la Feria del Libro con múltiples propuestas
La Ciudad

El fin de semana largo cierra en la Feria del Libro con múltiples propuestas

Ataque con bomba molotov a barbería: el dueño reconoció a un cliente entre los agresores
policiales

Ataque con bomba molotov a barbería: el dueño reconoció a un cliente entre los agresores

Milei criticó la medición del Indec y rechazó una salida de Luis Caputo del Gabinete
Política

Milei criticó la medición del Indec y rechazó una salida de Luis Caputo del Gabinete

En los barrios populares una familia necesita casi $2,5 millones para vivir en Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

En los barrios populares una familia necesita casi $2,5 millones para vivir en Rosario

Una motociclista chocó con un auto en 3 de Febrero y Paraguay
Ciudad

Una motociclista chocó con un auto en 3 de Febrero y Paraguay

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mataron a una mujer de 26 años en una pensión y hay un expolicía detenido

Mataron a una mujer de 26 años en una pensión y hay un expolicía detenido

Scaloni compitió en una carrera ciclística de 129 km en Buenos Aires

Scaloni compitió en una carrera ciclística de 129 km en Buenos Aires

En vivo: Central fue un show de goles y se floreó ante Independiente Rivadavia

En vivo: Central fue un show de goles y se floreó ante Independiente Rivadavia

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana

El uno x uno de Central: Di María, el ángel que otra vez hizo vibrar a todos en Arroyito

El uno x uno de Central: Di María, el ángel que otra vez hizo vibrar a todos en Arroyito

Ovación
Newells expone su racha invicta en Mendoza ante un rival directo por la clasificación

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's expone su racha invicta en Mendoza ante un rival directo por la clasificación

Newells expone su racha invicta en Mendoza ante un rival directo por la clasificación

Newell's expone su racha invicta en Mendoza ante un rival directo por la clasificación

Un gran recibimiento para el plantel de Newells en su llegada a Mendoza

Un gran recibimiento para el plantel de Newell's en su llegada a Mendoza

Central fue el gran ganador de la fecha en la pelea por la tabla anual

Central fue el gran ganador de la fecha en la pelea por la tabla anual

Policiales
Femicidio en Empalme Graneros: revelaron que la víctima presentaba signos de asfixia
Policiales

Femicidio en Empalme Graneros: revelaron que la víctima presentaba signos de asfixia

Ataque con bomba molotov a barbería: el dueño reconoció a un cliente entre los agresores

Ataque con bomba molotov a barbería: el dueño reconoció a un cliente entre los agresores

Mataron a una mujer de 26 años en una pensión y hay un expolicía detenido

Mataron a una mujer de 26 años en una pensión y hay un expolicía detenido

Balearon a un hombre de 27 años en Cabín 9 que finalmente murió en el Heca

Balearon a un hombre de 27 años en Cabín 9 que finalmente murió en el Heca

La Ciudad
El fin de semana largo cierra en la Feria del Libro con múltiples propuestas
La Ciudad

El fin de semana largo cierra en la Feria del Libro con múltiples propuestas

Una motociclista chocó con un auto en 3 de Febrero y Paraguay

Una motociclista chocó con un auto en 3 de Febrero y Paraguay

Reducen de 6 años a 6 meses los trámites ambientales y extienden licencias hasta 15 años

Reducen de 6 años a 6 meses los trámites ambientales y extienden licencias hasta 15 años

En los barrios populares una familia necesita casi $2,5 millones para vivir en Rosario

En los barrios populares una familia necesita casi $2,5 millones para vivir en Rosario

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos
Policiales

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos

Motoqueros denuncian la compra de Pedidos Ya por Uber: Afectará a los repartidores
La Ciudad

Motoqueros denuncian la compra de Pedidos Ya por Uber: "Afectará a los repartidores"

El Papa será operado de un nódulo pulmonar a un mes de su visita a Argentina
Información General

El Papa será operado de un nódulo pulmonar a un mes de su visita a Argentina

Scaloni compitió en una carrera ciclística de 129 km en Buenos Aires
Ovación

Scaloni compitió en una carrera ciclística de 129 km en Buenos Aires

Seis millones de trabajadores no tienen protección social
Economía

Seis millones de trabajadores no tienen protección social

Murió Ana Viglione, exjefa de la Policía de Santa Fe y funcionaria de Seguridad
La Ciudad

Murió Ana Viglione, exjefa de la Policía de Santa Fe y funcionaria de Seguridad

En América Latina, el 1 % más rico concentra casi la mitad de la riqueza
Economía

En América Latina, el 1 % más rico concentra casi la mitad de la riqueza

Para desalentar la venta de chapas, proponen otra categoría de choferes de taxi
La Ciudad

Para desalentar la venta de chapas, proponen otra categoría de choferes de taxi

Otra vez atentaron con un misil contra el aeropuerto de la capital de Arabia Saudita
El Mundo

Otra vez atentaron con un misil contra el aeropuerto de la capital de Arabia Saudita

Dos detenidos por el crimen de una mujer en barrio Tablada
Policiales

Dos detenidos por el crimen de una mujer en barrio Tablada

Rosario izó la wiphala en el último día de libertad de los Pueblos Originarios
La Ciudad

Rosario izó la wiphala en el último día de libertad de los Pueblos Originarios

Perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro
Policiales

Perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro

El nivel del río Paraná ya superó su altura media para octubre en Rosario
La Ciudad

El nivel del río Paraná ya superó su altura media para octubre en Rosario

La oposición buscará tumbar el decreto 70/2023 sin quorum asegurado
Política

La oposición buscará tumbar el decreto 70/2023 sin quorum asegurado

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado
Policiales

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

El motivo por el que Santiago Solari será bien recibido en el viaje de Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

El motivo por el que Santiago Solari será bien recibido en el viaje de Newell's

¿Qué pasó con el aguará guazú perseguido por la policía rosarina?
La Ciudad

¿Qué pasó con el aguará guazú perseguido por la policía rosarina?

El economista al que más escucha Milei asegura que el dólar está atrasado
Política

El economista al que más escucha Milei asegura que el dólar está atrasado

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto
Policiales

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Rosario: confirman la aplicación del Régimen Penal a adolescentes de 14 y 15
La Ciudad

Rosario: confirman la aplicación del Régimen Penal a adolescentes de 14 y 15