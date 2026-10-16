La Capital | Política | Día de la Lealtad

Día de la Lealtad: el peronismo de Rosario convocó a una vigilia

En busca de la unidad, el PJ de la ciudad programó una previa del 17 de octubre con el senador José Mayans como invitado. La interna nacional deparó tres actos

16 de octubre 2026 · 18:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Germán Martínez

Germán Martínez, titular del bloque de diputados de UP y secretario general del PJ de Rosario.

De cara al Día de la Lealtad, la departamental Rosario del Partido Justicialista (PJ) será epicentro este viernes de una vigilia que contará con la participación, entre otros dirigentes, del jefe del bloque peronista en el Senado nacional, José Mayans.

La denominada “Vigilia de la lealtad” comenzará, a las 19, en la sede partidaria de Sarmiento 1735. La presentación de Mayans estará a cargo del jefe de bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UP) y secretario general del PJ de Rosario, Germán Martínez.

Bajo el lema “La lealtad nos une, el futuro nos convoca”, también se desarrollarán diversas actividades abiertas a toda la militancia y la comunidad, que incluirán radio abierta, debate, música en vivo, juegos y lecturas.

La convocatoria fue abierta a los distintos sectores que dan cuerpo al PJ con el objetivo de ensayar una muestra de unidad que permita avanzar hacia un acuerdo electoral para 2027.

“Se invita a recibir el 17 de octubre en este espacio de encuentro militante y construcción política”, enfatiza el llamado emitido por el peronismo rosarino.

>> Leer más: Una exsenadora de Cristina se suma a la danza de nombres del peronismo santafesino

De ese modo, la actividad buscará ir más allá del acto formal en conmemoración de la fecha fundacional del movimiento peronista y apuntará a acercar a dirigentes de distintos espacios del PJ local con la intención de fortalecer los vínculos internos.

Día de la Lealtad descentralizado

A nivel nacional, el justicialismo conmemorará el 17 de octubre de manera descentralizada, marcado por divisiones internas en la conducción del espacio.

Por un lado, Áxel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, encabezará un acto en el polideportivo Juan Domingo Perón, en La Matanza, donde será el único orador.

A su vez , sectores de La Cámpora y el kirchnerismo duro se concentrarán en el barrio de Constitución, frente al departamento de la expresidenta Cristina Fernández(San José 1111).

En tanto, Máximo Kirchner liderará un acto en Resistencia (Chaco), en el marco de la denominada Semana Peronista.

Noticias relacionadas
Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos en la marcha universitaria.  

Incidentes en la marcha universitaria: el gobierno presentó una denuncia penal

giuliano: esto va contra las familias santafesinas que necesitan respuestas

Giuliano: "Esto va contra las familias santafesinas que necesitan respuestas"

La fuerzas de seguridad actuaron en distintos focos de disturbios en la manifestación de universitarios.

Incidentes frente al Congreso en medio de la Marcha Federal Universitaria

La exvicegobernadora Gisela Scaglia planteó que “tumbar el DNU era un problema para todos los argentinos”. 

Scaglia defendió su ausencia en la sesión y apuntó contra el kirchnerismo

Las más leídas

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Scaglia defendió su ausencia en la sesión y apuntó contra el kirchnerismo

Scaglia defendió su ausencia en la sesión y apuntó contra el kirchnerismo

Lo último

Wanda Nara vende una camiseta de la selección: cuánto cuesta y por qué la relacionan con Icardi

Wanda Nara vende una camiseta de la selección: cuánto cuesta y por qué la relacionan con Icardi

De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea

De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea

Día de la Lealtad: el peronismo de Rosario convocó a una vigilia

Día de la Lealtad: el peronismo de Rosario convocó a una vigilia

Javkin: "Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder"

El intendente cuestionó a los concejales que rechazaron la propuesta para regularizar las aplicaciones de transporte y defendió la iniciativa para dar seguridad a usuarios y choferes
Javkin: Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder
El Niño: Santa Fe sumó 90 bombas para responder a posibles crecidas y lluvias intensas
La Ciudad

El Niño: Santa Fe sumó 90 bombas para responder a posibles crecidas y lluvias intensas

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores
Policiales

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Día de la Lealtad: el peronismo de Rosario convocó a una vigilia
Política

Día de la Lealtad: el peronismo de Rosario convocó a una vigilia

Horacio Marín en Rosario: YPF es la argentinidad al palo
Economía

Horacio Marín en Rosario: "YPF es la argentinidad al palo"

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen
Policiales

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen

Las más leídas
Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Scaglia defendió su ausencia en la sesión y apuntó contra el kirchnerismo

Scaglia defendió su ausencia en la sesión y apuntó contra el kirchnerismo

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario

Ovación
Central: las chances que maneja Jorge Almirón frente a las bajas obligadas para Tucumán

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: las chances que maneja Jorge Almirón frente a las bajas obligadas para Tucumán

Central: las chances que maneja Jorge Almirón frente a las bajas obligadas para Tucumán

Central: las chances que maneja Jorge Almirón frente a las bajas obligadas para Tucumán

Newells confirmó la nueva marca de indumentaria que lo vestirá a partir de 2027

Newell's confirmó la nueva marca de indumentaria que lo vestirá a partir de 2027

La selección argentina confirmó a sus primeros dos rivales tras la despedida de Messi

La selección argentina confirmó a sus primeros dos rivales tras la despedida de Messi

Policiales
De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea
Policiales

De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen

Robo exprés en barrio Lourdes: se llevó el dinero en menos de un minuto

Robo exprés en barrio Lourdes: se llevó el dinero en menos de un minuto

La Ciudad
Javkin: Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder
La Ciudad

Javkin: "Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder"

El Niño: Santa Fe sumó 90 bombas para responder a posibles crecidas y lluvias intensas

El Niño: Santa Fe sumó 90 bombas para responder a posibles crecidas y lluvias intensas

El Centro de Salud Matheu sumó consultorios, farmacia y nuevos espacios de atención

El Centro de Salud Matheu sumó consultorios, farmacia y nuevos espacios de atención

Charla abierta en el Sindicato de Prensa: Periodistas frente a la Inteligencia Artificial

Charla abierta en el Sindicato de Prensa: "Periodistas frente a la Inteligencia Artificial"

El anfiteatro central de la Facultad de Medicina vuelve a llamarse Constantino Razzetti
La Ciudad

El anfiteatro central de la Facultad de Medicina vuelve a llamarse Constantino Razzetti

El río Paraná sigue creciendo y piden extremar los cuidados al navegar o usar las playas
La Ciudad

El río Paraná sigue creciendo y piden extremar los cuidados al navegar o usar las playas

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario
La Ciudad

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario

Llega Rosario Tech Week: más de 35 actividades de tecnología e innovación
Economía

Llega Rosario Tech Week: más de 35 actividades de tecnología e innovación

Multitudinaria movilización: Rosario volvió a marchar en defensa de la universidad
Política

Multitudinaria movilización: Rosario volvió a marchar en defensa de la universidad

El papa León XIV reaparecerá este domingo: las primeras fotos tras la operación
El Mundo

El papa León XIV reaparecerá este domingo: las primeras fotos tras la operación

Robo exprés en barrio Lourdes: se llevó el dinero en menos de un minuto
Policiales

Robo exprés en barrio Lourdes: se llevó el dinero en menos de un minuto

El Concejo endurece los controles a las patentes con adulteraciones
La Ciudad

El Concejo endurece los controles a las patentes con adulteraciones

Créditos de precisión: claves para financiar el negocio ganadero

Por Leonardo Stringaro, para La Capital
Agro

Créditos de precisión: claves para financiar el negocio ganadero

Discusión violenta: lo detuvieron porque atacó al perro de su hermano con un cuchillo
Policiales

Discusión violenta: lo detuvieron porque atacó al perro de su hermano con un cuchillo

El tiempo en Rosario: viernes, otra vez con probabilidades de lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes, otra vez con probabilidades de lluvia

Expolicía seguirá preso y lo imputaron por el femicidio de Bárbara Aragón
Policiales

Expolicía seguirá preso y lo imputaron por el femicidio de Bárbara Aragón

Las reinas del básquet rosarino son las de Náutico Sportivo Avellaneda
Ovación

Las reinas del básquet rosarino son las de Náutico Sportivo Avellaneda

Piden investigar la muerte de un discapacitado por presunta violencia familiar
Policiales

Piden investigar la muerte de un discapacitado por presunta violencia familiar

Lo detuvieron cuando robaba más de 50 placas del cementerio La Piedad
Policiales

Lo detuvieron cuando robaba más de 50 placas del cementerio La Piedad

Apareció un ciervo en Cañada de Gómez, quisieron rescatarlo y murió
La Región

Apareció un ciervo en Cañada de Gómez, quisieron rescatarlo y murió

Uber y DiDi en Rosario: el Concejo frenó la legalización de las aplicaciones
La Ciudad

Uber y DiDi en Rosario: el Concejo frenó la legalización de las aplicaciones

El hombre asesinado en zona sur había sido demorado por la Policía horas antes
Policiales

El hombre asesinado en zona sur había sido demorado por la Policía horas antes

Por primera vez una mujer presidirá la Asociación de Industriales Metalúrgicos
Economía

Por primera vez una mujer presidirá la Asociación de Industriales Metalúrgicos

Ante las críticas, Trump dijo que no se transmitirá en directo un fusilamiento
El Mundo

Ante las críticas, Trump dijo que no se transmitirá en directo un fusilamiento