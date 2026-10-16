Día de la Lealtad: el peronismo de Rosario convocó a una vigilia

En busca de la unidad, el PJ de la ciudad programó una previa del 17 de octubre con el senador José Mayans como invitado. La interna nacional deparó tres actos

Germán Martínez, titular del bloque de diputados de UP y secretario general del PJ de Rosario.

De cara al Día de la Lealtad , la departamental Rosario del Partido Justicialista (PJ) será epicentro este viernes de una vigilia que contará con la participación, entre otros dirigentes, del jefe del bloque peronista en el Senado nacional, José Mayans .

La denominada “Vigilia de la lealtad” comenzará, a las 19, en la sede partidaria de Sarmiento 1735. La presentación de Mayans estará a cargo del jefe de bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UP) y secretario general del PJ de Rosario, Germán Martínez .

Bajo el lema “La lealtad nos une, el futuro nos convoca” , también se desarrollarán diversas actividades abiertas a toda la militancia y la comunidad, que incluirán radio abierta, debate, música en vivo, juegos y lecturas.

La convocatoria fue abierta a los distintos sectores que dan cuerpo al PJ con el objetivo de ensayar una muestra de unidad que permita avanzar hacia un acuerdo electoral para 2027 .

VIGILIA DE LA LEALTAD Te esperamos en el PJ Rosario para encontrarnos y reflexionar junto a José Mayans y Germán Martínez. También para escuchar buena música, tomar algo fresco, comer algo rico y esperar el día de la lealtad. La lealtad nos une, el futuro nos convoca. pic.twitter.com/LU3mirY3yu

“Se invita a recibir el 17 de octubre en este espacio de encuentro militante y construcción política”, enfatiza el llamado emitido por el peronismo rosarino.

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De ese modo, la actividad buscará ir más allá del acto formal en conmemoración de la fecha fundacional del movimiento peronista y apuntará a acercar a dirigentes de distintos espacios del PJ local con la intención de fortalecer los vínculos internos.

Día de la Lealtad descentralizado

A nivel nacional, el justicialismo conmemorará el 17 de octubre de manera descentralizada, marcado por divisiones internas en la conducción del espacio.

Por un lado, Áxel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, encabezará un acto en el polideportivo Juan Domingo Perón, en La Matanza, donde será el único orador.

A su vez , sectores de La Cámpora y el kirchnerismo duro se concentrarán en el barrio de Constitución, frente al departamento de la expresidenta Cristina Fernández(San José 1111).

En tanto, Máximo Kirchner liderará un acto en Resistencia (Chaco), en el marco de la denominada Semana Peronista.