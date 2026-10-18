El socialismo planifica la agenda 2027 para Rosario y su área metropolitana

En la continuidad del ciclo denominado “Planificar sirve”, que organizan los centros de estudio Cemupro, Usina Social y Nexo, junto al Partido Socialista (PS) , tuvo lugar una nueva actividad en la que vecinas, vecinos, profesionales y representantes de instituciones y organizaciones sociales de Rosario debatieron y formularon propuestas y proyectos para llevar adelante en los distritos Norte, Noroeste, Oeste y Centro.

El secretario general del PS santafesino, Joaquín Blanco , valoró el encuentro como “la mejor manera de conocer las demandas, las problemáticas y las expectativas de cada barrio de la ciudad y, a partir de ahí, diseñar una propuesta superadora y de transformación".

"Lo mejor que nos puede ocurrir en 2027 no es discutir caras y nombres sino proyectos”, sostuvo el diputado provincial en referencia a las próximas elecciones y añadió: “El Partido Socialista quiere tener la mejor propuesta para Rosario y estamos convencidos de que debe surgir de la vocación de los vecinos de sacar a la ciudad adelante”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García , remarcó: “ Nuestros centros de estudio han sido siempre lugares de participación, donde se vuelcan conocimientos, pero también se tienen en cuenta las expectativas colectivas. Estos encuentros nos ofrecen la enorme riqueza de escuchar a los vecinos y vecinas desde el territorio, de conocer de primera mano lo que les pasa, lo que necesitan y lo que esperan a futuro, pensando en una nueva ola de transformaciones para la ciudad de Rosario”.

En sintonía, Varinia Drisun, secretaria general adjunta del PS, afirmó: “Hoy se trata de escuchar para conocer lo que está pasando en cada rincón de la ciudad, lo que le importa a cada vecina y vecino, lo que le pasa todos los días, si los chicos van a la escuela, si la familia puede acceder a la atención y los medicamentos que necesita, si están resueltas las necesidades básicas. Apostamos a lo colectivo para construir la ciudad que queremos”.

A su turno, la diputada provincial Lionella Cattalini recordó a Hermes Binner. “Él nos enseñó que hay que tener proyectos colectivos y que el futuro de Rosario hay que pensarlo con la sociedad, y es lo que estamos haciendo: ir a cada distrito y discutir con los vecinos y vecinas cómo queremos mejorar desde una cuadra, hasta todo el barrio y el distrito en su conjunto. Hoy que Rosario está volviendo a andar, a recuperar sus ritmos, su entusiasmo, necesita planificación para avanzar y que todos los rosarinos se sientan parte de una misma comunidad”, enfatizó.

Propuestas para Rosario

El encuentro, que tuvo lugar este sábado en el Club Atlético Estrella Azul (Cullen 757), en la zona oeste, contó con la participación de la exintendenta de Rosario y presidenta del PS a nivel nacional, Mónica Fein; el diputado nacional Esteban Paulón; la concejala Alicia Pino y la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis. El sábado próximo se desarrollará una convocatoria similar en el Club Atlético Calzada (San Martín 3056), con foco en los distritos Sur y Suroeste.

“Planificar sirve” tuvo su punto de partida el pasado 1º de septiembre, con un encuentro donde más de 400 representantes de instituciones académicas y científicas, colegios profesionales, emprendedores, empresarios y comerciantes, entre otros, perfilaron una mirada general de la ciudad.

En una segunda etapa, la idea es que cada distrito pueda planificar colectivamente acciones y políticas para cada distrito.