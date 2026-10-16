Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen

Un conductor de Didi aportó la información que sirvió para hallar a la víctima e identificar al expolicía Eliel Schiffo, imputado por femicidio y abuso sexual

La fiscal Marina Bertolotti, que imputó al expolicía Eliel Schiffo por el femicidio de Bárbara Aragón , dio detalles de la investigación y destacó la manera de accionar de la familia de la víctima y de un chofer de Didi . Además, adelantó que se investiga si en el hecho participaron más personas y destacó que no descarta ninguna hipótesis.

Schiffo, de 37 años, fue imputado este jueves por abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por ser la víctima mujer y haber mediado violencia de género. Es decir femicidio, una calificación con pena en expectativa de prisión perpetua. Por lo cual, la jueza Luciana Vallarela determinó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

Luego de la audiencia la fiscal Bertolotti brindó algunos detalles que dieron cuenta de lo ocurrido el 10 de octubre pasado dentro de la pensión de Juan José Paso al 6200 donde la víctima de 26 años fue hallada asesinada. La funcionaria consideró que tiene "mucha prueba objetiva que acompaña la atribución y la teoría del caso de la Fiscalía".

Las claves para esclarecer el femicidio

La búsqueda de Bárbara Camila Aragón tuvo dos protagonistas clave para reconstruir sus últimas horas. Primero fue su familia, que recorrió distintos lugares para dar con ella. Bertolotti subrayó que los allegados de la joven actuaron con cautela: cada vez que llegaban a un sitio donde podían encontrarla, pedían asistencia al 911 y no ingresaban a domicilios sin presencia policial.

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En un momento, decidieron publicar una fotografía de Bárbara con teléfonos de contacto para recibir información. Fue entonces cuando el chofer de Didi la reconoció y se comunicó con la familia para relatar el viaje que había realizado con ella el sábado 10 de octubre. Su testimonio permitió establecer el destino del traslado y avanzar sobre la identidad del hombre que la había convocado.

De acuerdo con lo reconstruido por la Fiscalía, Schiffo había contratado a Bárbara a través de una aplicación para mantener un encuentro sexual acordado a cambio de dinero. El viaje hasta la pensión fue abonado por el propio imputado, quien transfirió el importe al conductor. Antes de bajar, la joven le había pedido al chofer su número de teléfono para que regresara a buscarla aproximadamente una hora después.

Un pedido urgente de Bárbara

El conductor contó que, pocos minutos después de dejarla en la pensión, Bárbara comenzó a pedirle que volviera con urgencia porque el hombre que la había convocado no tenía dinero para pagarle. Ese intercambio se convirtió en uno de los datos centrales para reconstruir el encuentro y vincular al sospechoso con el domicilio de Empalme Graneros.

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La búsqueda concluyó con el hallazgo del cuerpo de la joven en el inmueble. Según la investigación, estaba envuelto en una frazada y había sido ocultado en la cocina de la vivienda. El informe preliminar de autopsia estableció que murió por asfixia. Para la Fiscalía, el crimen ocurrió después de que Schiffo abusara sexualmente de Bárbara y la estrangulara.

La fiscal sostuvo que la reconstrucción de las últimas horas de la víctima se apoya tanto en los testimonios como en las pruebas objetivas incorporadas a la causa. En ese sentido, insistió en que la versión del imputado no coincide con los elementos reunidos durante los primeros días de la investigación.

No se descartan hipótesis

Bertolotti aclaró que todavía se busca determinar si el imputado fue el único partícipe del crimen. “Se está investigando si participó otra persona. No se descarta ninguna hipótesis”, afirmó, al explicar que la pesquisa continúa para establecer todas las circunstancias del femicidio.

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Schiffo había sido exonerado de la Policía de Santa Fe después de una causa por narcotráfico. En 2021 recibió una condena a seis años de prisión por ese delito, en una investigación vinculada al traslado de estupefacientes desde Rosario hacia el norte provincial.

En la audiencia imputativa, la jueza Luciana Vallarella convalidó la acusación y dispuso la prisión preventiva por dos años. Mientras el expolicía permanece detenido, la Fiscalía procura completar la reconstrucción del crimen y determinar si otras personas tuvieron algún grado de intervención.