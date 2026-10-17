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Sin un acto central, el peronismo conmemoró el Día de la Lealtad

Militantes fueron hasta la casa de Cristina Fernández, Áxel Kicillof dijo que el PJ “volverá a gobernar” y Máximo Kirchner envió un mensaje interno desde Chaco

17 de octubre 2026 · 18:40hs
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El gobernador de Buenos Aires

El gobernador de Buenos Aires, Áxel Kicillof, realizó un masivo acto en González Catán en donde aseguró que el peronismo volverá a gobernar el país.

Al tiempo que el gobernador bonaerense, Áxel Kicillof, encabezó este sábado un masivo acto por el Día de la Lealtad en el que aseguró que “el peronismo volverá a gobernar la Argentina”, militantes se reunieron en la puerta de San José 1111, donde la expresidenta Cristina Fernández cumple su condena, y Máximo Kirchner lanzó desde Chaco un mensaje hacia la interna del PJ y afirmó que su madre está “secuestrada”.

Frente a una multitud de militantes y dirigentes en la localidad bonaerense de González Catán, Kicillof llamó a reorganizar el movimiento para construir una alternativa política capaz de revertir el rumbo impuesto por la administración nacional de Javier Milei.

En un mensaje con fuerte lectura interna, el gobernador bonaerense pidió concentrar los esfuerzos en la oposición real y dejar de lado las disputas domésticas.

Además, ratificó su compromiso de liderar la reconstrucción del espacio hacia las urnas: “Cuenten conmigo para poner el cuerpo, para recorrer el país y para asumir las responsabilidades que tocan en esta hora del país. El peronismo volverá a gobernar la Argentina”.

Acto frente a la casa de Cristina

En tanto, la militancia se movilizó hasta el barrio porteño de Constitución para estar junto a Cristina frente al departamento en el que cumple la condena impuesta por la causa Vialidad.

La expresidenta salió al balcón y saludó a la militancia reunida en San José 1111. Se mostró alegre, emocionada y con un constante símbolo de la letra V de la victoria.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió a saludar a la militancia que se acercó hasta el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió a saludar a la militancia que se acercó hasta el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria.

A su vez, el Partido Justicialista (PJ) comparó la situación de Cristina con la proscripción de Juan Domingo Perón y convocó a su militancia a “luchar y construir las condiciones políticas necesarias” para lograr su libertad.

Mensajes desde Chaco

Paralelamente, Máximo Kirchner realizó su propio acto por el Día de la Lealtad en Chaco junto al exgobernador Jorge Capitanich, donde afirmó que la expresidenta está “secuestrada”.

El diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, estuvo en Chaco.

El diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, estuvo en Chaco.

El líder de La Cámpora cargó también contra aquellos dirigentes que realizan discursos de confrontación y luego no sostienen su posición: “Hay muchos que les gusta agarrar el micrófono y prometer batalla, pero después al primer chasquibún salen corriendo”.

Este viernes a la noche, durante la “Vigilia de la lealtad” realizada en Rosario, el jefe del bloque peronista en la Cámara alta, José Mayans, y su par en Diputados, Germán Martínez, coincidieron en la necesidad de armar un espacio de unidad.

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