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Copa Santa Fe: canallas y rojinegros definen el pasaje a la final en el estadio Olaeta

El partido comenzará este sábado a las 16, será a puertas cerradas y solo ingresarán 110 personas por institución. En caso de igualdad se define con tiros penales

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

17 de octubre 2026 · 06:15hs
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Copa Santa Fe. Rosario Central y Newell’s vuelven a enfrentarse. La última vez fue por los cuartos en el 2016.  

Copa Santa Fe. Rosario Central y Newell’s vuelven a enfrentarse. La última vez fue por los cuartos en el 2016.  

Rosario Central y Newell’s vuelven a enfrentarse por Copa Santa Fe, este sábado a las 16 después de 10 años en un cruce definitorio, en aquella oportunidad fue por los cuartos de final, La Lepra se llevó el boleto a semis y en esta ocasión será para llegar a la final del certamen provincial 2026.

El derbi se disputará esta tarde a las 16, en el estadio José Martín Olaeta, en el marco de las semifinales y que no tendrá hinchas en las tribunas por cuestiones de seguridad. El partido es por eliminación directa, sin la presencia de público.

Ingresarán 110 personas por club

Lo que sí se permitirá es una comitiva reducida de parte de cada uno de los clubes de 110 personas, que deberán figurar en un listado para poder ingresar a la cancha del Salaíto. Por su parte desde los organismos de seguridad informaron que no podrán acercarse los hinchas a las inmediaciones del estadio.

Leer más: Se viene otro clásico rosarino: Central y Newell's jugarán por un lugar en la final de la Copa Santa Fe

Televisa el canal de Santa Fe

A su vez se conoció que el encuentro será televisado por el canal de la provincia RTS. En caso de igualdad en los 90 minutos, habrá penales para conocer a uno de los finalistas del certamen provincial.

El ganador del clásico avanzará a la final de la Copa Santa Fe 2026, y enfrentará a Atlético Tostado, que derrotó a 9 de Julio de Rafaela en la otra semifinal y consiguió su lugar en la definición.

Vienen de enfrentarse en el clásico de reserva

Canallas y leprosos volverá a verse las caras, el último enfrentamiento fue en el clásico de reserva de AFA que se disputó en el predio Jorge Bernardo Griffa y los rojinegros se quedaron con una contundente victoria por 3-0 ante su clásico rival.

El ganador del clásico avanzará a la final de la Copa Santa Fe 2026 y enfrentará a Atlético Tostado, a derrotó a 9 de Julio de Rafaela en la otra semifinal y consiguió su lugar en la definición.

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