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Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España

Asimismo, el presidente tiene previsto desembarcar la semana próxima en Neuquén y Catamarca

16 de octubre 2026 · 15:48hs
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Antes de volver al país

Foto: Presidencia de la Nación

Antes de volver al país, Milei participó de la actividad en honor a la Presidencia de la República Argentina de la Alianza para la Memoria del Holocausto. 

El presidente Javier Milei finalizó su visita a Estados Unidos, donde recibió el premio al campeón mundial de la libre empresa otorgado por la Cámara de Comercio de ese país, participó de la actividad en honor a la Presidencia de la República Argentina de la Alianza para la Memoria del Holocausto (Ihra) y ya prepara su inminente viaje a España.

En la última actividad en suelo norteamericano, el primer mandatario estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. El jefe del Estado visitará Neuquén el lunes próximo, en lo que será su segundo desembarco en esa provincia.

En esta oportunidad, el presidente encabezará la jornada inaugural de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, la cumbre de negocios más importante de la industria energética de la región.

El jefe del Estado llegará al Aeropuerto Internacional Presidente Perón, donde lo esperarán el gobernador Rolando Figueroa y directivos de las principales empresas petroleras que formarán parte del evento.

Luego seguirá su recorrido y llegará a Catamarca, el 19 de octubre, para analizar proyectos encuadrados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi).

Respecto de la agenda internacional, Milei viajará a España en el marco de la previa de las elecciones presidenciales adelantadas, en las que apoyará a partidos de derecha. Allí participará, el 21 de octubre, de una conferencia en Madrid junto al economista Jesús Huerta de Soto.

El balance de la nueva visita de Milei a EEUU

Durante su estadía de 36 horas en Washington, Milei recibió la distinción de campeón mundial de la libre empresa otorgada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

También se mostró junto a Eduardo Bolsonaro, en el marco de la Gala del Mes de la Herencia Hispana en Washington, y ratificó su respaldo a Flavio Bolsonaro, quien disputará la Presidencia de Brasil en un balotaje contra Lula da Silva, el 25 de octubre.

Además, Milei fue parte del evento de la Alianza para la Memoria del Holocausto, donde lo recibieron el embajador argentino, Alec Oxenford; el titular de la Ihra, Marcelo Mindlin; el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y el enviado especial para monitorear y combatir el antisemitismo, el rabino Yehuda Kaploun.

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