Charla abierta en el Sindicato de Prensa: "Periodistas frente a la Inteligencia Artificial" Luis Lozano, doctor en Derechos Humanos y licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA), hablará sobre automatización, plataformas, condiciones laborales y democracia informativa en la era algorítmica 16 de octubre 2026 · 15:20hs

Charla abierta en el Sindicato de Prensa: "Periodistas frente a la Inteligencia Artificial", con Luis Lozano.

El Sindicato de Prensa Rosario invita a participar de la charla abierta “Periodistas frente a la IA. Automatización, plataformas, condiciones laborales y democracia informativa en la era algorítmica”, a cargo de Luis Lozano, doctor en Derechos Humanos y licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). La actividad se desarrollará este lunes 19 de octubre, a las 17, en el Centro de Formación Profesional Pichincha, en Santiago 146 bis, con entrada libre y gratuita.

La convocatoria se trata de un encuentro para pensar el presente y el futuro de la profesión porque defender el trabajo periodístico también es defender el derecho a la comunicación.

Doctor en Derechos Humanos y licenciado en Comunicación Luis Lozano es doctor en Derechos Humanos y licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA).

Se desempeña como profesor adjunto de Políticas Internacionales de Comunicación (Facultad de Ciencias Sociales-UBA) y como investigador del Observatorio de Tecnología, Sociedad y Ecosistemas Digitales. Además, coordina la diplomatura en Inteligencia artificial y Sociedad de (Fsoc/UBA), es titular del seminario de doctorado Marco Regulatorio para la Transformación Digital (UNQ) y docente de grado y posgrado en distintas universidades del país.