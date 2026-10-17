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José Mayans, contra Milei en el Día de la Lealtad: "El justicialismo es otra cosa"

El senador nacional encabezó la vigilia peronista que organizó el PJ en Rosario para conmemorar el 17 de octubre de 1945

17 de octubre 2026 · 14:09hs
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El encuentro previo al Día de la Lealtad se realizó en Sarmiento al 1700.

El encuentro previo al Día de la Lealtad se realizó en Sarmiento al 1700.

Referentes peronistas organizaron este viernes una vigilia por el Día de la Lealtad en Rosario. Como invitado principal, el senador nacional José Mayans ratificó la oposición al presidente Javier Milei y afirmó: "El justicialismo es otra cosa. Es paz, todo en su medida y armoniosamente".

"No tienen ninguna posibilidad de comprarnos; tenemos las convicciones firmes y buscamos que los trabajadores sean un poquito más felices", afirmó el legislador de Formosa. Además, su discurso hizo un llamado a la unidad con la mira puesta en los comicios del año próximo.

El jefe del bloque peronista en la Cámara alta del Congreso desempeñó un papel central entre los dirigentes que asistieron al encuentro en la sede departamental del Partido Justicialista (PJ), cerca del Paseo Pellegrini.

"Hoy, 17 de octubre de 2026, nuestra lucha es por la liberación de nuestra patria, por la dignidad humana, por la grandeza de nuestra patria y por la felicidad de nuestro pueblo", dijo en el cierre de su mensaje.

El PJ rosarino celebró el Día de la Lealtad

Mayans estuvo acompañado por los diputados nacionales Germán Martínez y Agustín Rossi, entre otros referentes locales. Ambos oficiaron como anfitriones durante la vigilia en el edificio de Sarmiento al 1700.

A la hora de hablarles a los militantes, el formoseño decidió citar a Perón. "Sean más hermanos que nunca, que sobre la hermandad de los que trabajan, haremos grande e inmortal a la patria", expresó.

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La convocatoria en vísperas del 17 de octubre se lanzó bajo el lema "La lealtad nos une, el futuro nos convoca". En esta instancia, el senador nacional propuso "unir la lucha en todo el país para que en el 2027 gobierne un justicialista".

Por su parte, Martínez se refirió al origen de la fecha de conmemoración y el significado que debe tener actualmente.

"Necesitamos que todo el mundo salga a militar. Esta fecha nació como una acción espontánea de los trabajadores y trabajadoras que no solo le dieron la libertad a Perón, sino que abrieron paso a una Argentina distinta", apuntó.

Un gobernador peronista para Santa Fe

El diputado rosarino dijo que es preciso "sostener la unidad más que nunca con el fin de construir un futuro mejor" parar el país. Luego, propuso: "Hay que dar los debates y hablar con quienes no piensan como nosotros para convencer. No nos dejemos bajar la autoestima y estemos a la altura de las circunstancias".

El legislador nacional también compartió un mensaje optimista en cuanto a la competencia electora de 2027. "No me cabe duda de que el año próximo el peronismo volverá a gobernar Santa Fe y la Argentina", pronosticó.

En otro tramo del discurso, Martínez habló de Cristina Fernández de Kirchner. En cuanto a la situación de la presidenta del PJ a nivel nacional, afirmó: "Con la mayor firmeza, decimos que debe estar libre porque es inocente. No nos escondemos y lo decimos con la voz bien alta".

Finalmente, el diputado agradeció la presencia de Mayans en Rosario, así como su labor en el Congreso. "Es quien aún en los peores momentos se mantiene firme en el Senado y les transmite a los argentinos y las argentinas que hay esperanza", indicó.

Además de los dirigentes más cercanos a Rossi, el encuentro en la sede local del PJ contó con la participación de referentes de otros sectores peronistas como Marcelo Lewandowski, Diego Giuliano, Eduardo Toniolli y Pablo Corsalini. También asistieron algunos dirigentes sindicales entre los que se incluyen Edgardo Arrieta (Dragado y Balizamiento), Walter Palombi y Catriel Zabala (Sindicato de Correos) y Matías Layus (Intersindical Rosario).

Mensaje de Perotti

Por su parte, el exgobernador Omar Perotti, cuyo espacio se mantiene en tensión con la conducción de PJ santafesino, echó mano a su cuenta de X: "La lealtad no es a los nombres, a los cargos ni a las circunstancias. Es a las ideas que nos unen y, por encima de todo, al pueblo".

"Este 17 de octubre, reivindicamos una lealtad que no se agota en recordar nuestra historia: nos compromete a construir lo que viene", enfatizó Perotti.

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