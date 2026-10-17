Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas

El hecho ocurrió minutos antes de las 11.30 de este sábado cuando una camioneta perdió el control a la altura de Lehmann

Dos personas oriundas de la provincia de Buenos Aires murieron este sábado tras el vuelco de una camioneta en el kilómetro 232 de la ruta 34 . Además, dos personas quedaron atrapadas dentro del mismo vehículo, fueron rescatadas y derivadas hospital de Rafaela con heridas graves. Por el momento, se investigan los motivos del suceso.

El siniestro se dio en el norte de la provincia de Santa Fe, a la altura de Lehmann, minutos antes de las 11.30 de este sábado . Los bomberos llegaron al lugar alertados por personas atrapadas dentro de un vehículo y constataron el fallecimiento de dos personas. El primer parte oficial señaló que una de ellas se encontraba dentro del vehículo y la otra, sobre la banquina.

En el lugar trabajaron Bomberos Zapadores provinciales, personal de Gendarmería Nacional, agentes de la Comisaría 14ª de Lehmann, de la Policía de Investigaciones (PDI) y médicos del Sies.

Según detalló el portal Rafaela Noticias, el vehículo fue hacia la banquina y atravesó la zanja en una zona donde la doble calzada del acceso norte a esa ciudad se entrelaza con la ruta 34, frente a la empresa Avanzar SRL. Allí perdió el control y terminó volcando.

Dos fallecidos en la ruta 34

El siniestro vial involucró a cuatro personas que viajaban en una Ford Ranger color gris. Por motivos que aún están bajo investigación, el vehículo perdió el control y volcó en la ruta.

Una persona que aún no fue identificada falleció fuera de la camioneta, mientras que el conductor, identificado como Ruben C., de 70 años, quedó dentro del rodado. Cuando llegaron los bomberos, constataron su muerte.

Los primeros datos indicaron que las personas víctimas del siniestro eran oriundas de la provincia de Buenos Aires.

Mientras tanto, una mujer y un hombre fueron rescatados por Bomberos mediante la utilización de herramientas hidráulicas y trasladados por el Sies con heridas de gravedad hacia el hospital de Rafaela.