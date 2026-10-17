Rosario tiene a la primera mujer al frente de una asociación de electricistas en Argentina

Luciana Serrano se hizo cargo de la Asociación de Profesionales Electricistas y junto a su comisión directiva impulsaron capacitaciones gratuitas y trabajan en una ley de seguridad eléctrica

La Asociación de Profesionales Electricistas (APE) de Rosario consiguió un hito en el mundo de los oficios al nombrar en las últimas elecciones a Luciana Serrano como presidenta. Se trata de la primera mujer al frente de una organización relacionada a un rubro con mayoría de hombres al servicio . Fueron las primeras elecciones de APE en 36 años, situación que derivó en iniciativas solidarias de capacitación y un nuevo impulso para ir por una ley de seguridad eléctrica.

Serrano se afilió a APE a principios de 2025, se volcó por el oficio y se capacitó en tiempo récord. Aseguró que dormía con los manuales bajo el brazo, pero sentía que la institución de la que formaba parte no la representaba .

Aquellos que conocen a Luciana podrán ratificar que se trata de una mujer con calle, que porta seguridad en su voz y un empuje único para lograr sus objetivos. En su casa se daba maña para arreglos menores. "Mi esposo Fernando se iba a trabajar y la plata no alcanzaba para llamar a alguien. Entonces lo arreglaba yo" , recordó, en diálogo con La Capital.

En una oportunidad, una lampara le jugó una mala pasada y necesitó de un profesional. Sin embargo, fue ella misma quien descubrió el problema y de allí en más se dedicó a cables, interruptores y trifásicas.

Presidenta de los electricistas

Luciana era miembro de APE y no estaba conforme con lo que ofrecía la asociación. La posibilidad de plantear un cambio de rumbo surgió después de organizar un evento con la cordobesa Sandra Meyer, madre de Juan Aciar –un joven que murió electrocutado en 2009- y fundadora de Relevando Peligros, una fundación que se ocupa de denunciar y vehiculizar reclamos por amenazas tanto en la vía pública como en espacios privados. El evento, desarrollado en Funes, ponía en eje la seguridad eléctrica y fue el puntapié para un cambio dirigencial.

"Junté a la comisión y pregunté cuál el plan para este año. Nadie me respondió, entonces nos juntamos y ganamos las elecciones", contó Luciana, que en mayo de este año firmó por primera vez como presidenta de APE. La gestión anterior estaba conformada por experimentados electricistas, pero sin capacidad de gestión la lista de Serrano fue la única que quiso tomar las riendas.

Luciana Serrano

Los números avalan su gestión: desde que asumió, APE pasó de tener menos de 20 socios a superar actualmente los 70, quienes pagan una cuota casi simbólica de 10 mil pesos y pueden acceder a cursos, entre otros beneficios.

Otro de los desafíos de Serrano y la comisión directiva fue regularizar los papeles de la asociación, que en 36 años no había registrado a una autoridad.

Su ímpetu no se circunscribe a Rosario y alrededores ya que la mujer golpeó la puerta de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), que la recibió y la hizo parte en un mundo profesional dominado por varones.

Electricidad en los barrios

Una de las primeras necesidades que identificó la nueva comisión directiva fueron las fallas en conexiones o arreglos en las viviendas familiares. Sumado a un contexto donde los oficios se posicionan como una salida laboral, desde APE lanzaron cursos gratuitos de electricista domiciliario. "Vamos por los barrios y buscamos gente que se anime a esto, pero que no sabe. Los capacitamos para que hagan lo básico de forma segura y, literalmente, no morir en el intento", apuntó Serrano. El siguiente paso es un curso industrial y el salto a conocimientos más complejos.

"Salimos en todas las zonas del de Rosario y queremos expandirnos más allá con los cursos gratuitos. El que quiera seguir, se puede poner como adherente y se sigue perfeccionando", agregó.

En este contexto, la presidenta de APE fue clara y llamó a los entusiastas electricistas a asesorarse y consultar con un profesional antes de hacer arreglos rudimentarios: "Se pueden prevenir muertes o incendios trabajando con un profesional".

Ley de Seguridad Eléctrica en Santa Fe

Otra de las iniciativas que impulsa la nueva comisión de APE es el proyecto de ley de Seguridad Eléctrica para Santa Fe, una norma que surgió a partir de las disposiciones que existen en Córdoba gracias al trabajo de Meyer.

El proyecto, que lleva la firma de la diputada socialista Lionela Catallini, ingresó en 2025 pero no consiguió ser tratado en comisiones. El primer artículo apunta a crear el régimen de seguridad eléctrica con el objetivo de preservar a las personas, bienes y medioambiente, estructurar una política pública, crear la figura de instalador electricista y promover normas de seguridad. En la Cámara de Diputados también hay otro proyecto de Marcos Corach (peronismo), que ingresó el pasado 18 de agosto.

A su vez, la figura del instalador electricista habilitado se subdivide en tres categorías: profesional con título de grado universitario, con alcance en la especialidad eléctrica; técnico con título habilitante con incumbencia en la especialidad eléctrica; e idóneo con capacitación relacionada a la especialidad eléctrica. El texto dispone que sólo las primeras dos categorías podrán emitir certificados de instalación eléctrica, mientras que la tercera categoría deberá trabajar bajo la supervisión de profesionales electricistas dentro de las primeras dos. También se busca generar un padrón de profesionales.

La Secretaría de Energía, como autoridad de aplicación, deberá consultar con universidades y colegios profesionales para fijar los contenidos curriculares de base para la capacitación de los idóneos.