Santilli les mete presión a los gobernadores en plena negociación por la Paso

El jefe de Gabinete sostuvo que los mandatarios provinciales deberían estar “preocupados” por un eventual regreso del kirchnerismo. Mensaje a Santa Fe

Diego Santilli se encuentra en plena negociación con los gobernadores para avanzar en la reforma política.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , dijo este viernes que los gobernadores deberían estar “preocupados” por un eventual regreso del kirchnerismo . Lo aseguró en medio de las tensiones entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales por la eliminación de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) nacionales .

“Creo que los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores” , afirmó Santilli, para luego graficar: “Imaginemos que gana (el mandatario bonaerense, Axel) Kicillof . Empiezan los cortes en la 9 de Julio, los piquetes, le saca la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires” .

“Imaginate en el sur: otra vez avanzan las tomas de tierras, se ocupan campos y cortan rutas. Imaginate lo que viene diciendo el kirchnerismo, que va a revisar en el Rigi. ¿Qué va a ocurrir con Neuquén y Río Negro?” , continuó el funcionario.

En esa línea, Santilli resaltó: “¿Qué pensará Córdoba si le vuelven con la 125? ¿Qué pensará el gobernador de Santa Fe ( Maximiliano Pullaro ) si lo dejan solo de nuevo con la discusión del narcotráfico?” .

El jefe de Gabinete se encuentra en plena negociación con los gobernadores para avanzar en la reforma política que pretende la administración de Javier Milei, pero que se encuentra estancada desde hace meses.

La razón de la traba radica en el punto central del proyecto, que es la eliminación de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, algo resistido por sectores de la Unión Cívica Radical, PRO y otros gobernadores que suelen jugar en línea con los intereses de la Casa Rosada.