La Capital | Ovación | Central

Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

El Canalla lo ganaba por dos goles en los primeros seis minutos y se lo empataron. Luego jugó un buen segundo tiempo y logro una victoria clave

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

17 de octubre 2026 · 22:51hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los goleadores de Central. Gastón Ávila y Julián Fernández. 

Leonardo Vincenti / La Capital

Los goleadores de Central. Gastón Ávila y Julián Fernández. 

Aún con sufrimiento, Central se juramentó pelear hasta el final en la anual y esas ansias de protagonismo tuvieron un capítulo que rozó el dramatismo. Porque de ganarlo por dos goles en los primeros seis minutos se fue al descanso con el partido empatado. Lo del Canalla fue del éxtasis a la locura de no entender nada, pero cuando se propuso acomodar las cosas lo hizo. Jugó un buen segundo tiempo y resolvió (fue 3-2 ante Atlético Tucumán) un partido chivo con un verdadero golazo. Triunfazo y a seguir peleando mano a mano, con quienes se quieran sumar.

Los resultados puestos de Boca y Argentinos le pusieron al Canalla un peso enorme encima. No tenía otra que sumar de a tres. En un abrir y cerrar de ojos pareció tener todo resuelto, pero en Arroyito parece que si no es con sufrimiento no vale. Si no hubiese ganado hubiera sido por impericia propia. Como lo resolvió es por mérito propio.

Increíble el arranque de partido que tuvo a Central. Todo a favor. El resultado. El Juego. La tranquilidad. Era manejarlo con inteligencia. ¿Para tanto? Sí, porque a los 6 minutos el Canalla estaba dos goles arriba. Un inicio de ensueño. Es que después de ese remate forzado de Ruiz Rodríguez que Ledesma contuvo en el primer palo llegó al aluvión canalla. Córner rápido de Cantizano, diagonal de Di María, remate fuerte y el desvío de Avila. Golpazo de Central en el José Fierro.

Leer más: El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

Central fue por más

Lejos de conformarse, Central fue de inmediato por más. Sández avisó con un cabezazo que Ingolotti mandó al córner y en un abrir y cerrar de ojos llegó esa joyita del Gato Ávila para ponerla llovida en el segundo palo.

Partido controlado, al menos desde el resultado. Desde el juego también lo parecía. Avila y Ovando salían limpio, Pizarro recibía y distribuía, Alan Rodríguez acompañaba y frente a un Decano partido y aturdido, donde en cada ataque canalla podía pasar cualquier cosa.

Entre Di María y Campaz armaron un jugadón por izquierda que terminó con un remate del colombiano, aunque el asistente marcó off side.

Pero ahí Central pisó el freno. Fue un equipo mucho menos agresivo y encima comenzó con algunos errores impropios hasta ese momento. Como esa mala salida que terminó en falta de Alan Rodríguez para un tiro libre.

Leer más: En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está tiro en la anual

Se quemaron los papeles

Y de repente, todos los papeles se quemaron. Aún con sus errores, Atlético insinuó más y el Canalla no supo jugar con la ventaja a su favor. El cabezazo goleador de Canelo fue un verdadero tirón de orejas para el equipo de un Almirón que lo único que hacía era pedir tranquilidad.

Bajar esa intensidad ya con apenas un gol de diferencia costó caro. Otra mala cobertura, el pase en cortada para la definición de Ruíz. Un verdadero mazazo para ese Central que tenía absolutamente todo en la mano y de repente se encontró con la necesidad de empezar todo de cero. Un primer tiempo de locos.

Lo verdaderamente importante había sucedido ahí, en ese primer tiempo. Lo del complemento iba a servir para la sentencia, si era sonrisa pese a todo o si era un enorme lamento. Y fue alegría.

Pero la euforia no llegó porque sí. Central salió a buscarlo, decidido, con algunos errores y algo acelerado, pero no quería ni siquiera empatar. Y hubo casi un solo equipo en cancha. Di María condujo bastante y las situaciones aparecieron, pero faltaba algo más.

Una jugada monumental

Lo hizo Julián Fernández en esa apilada monumental y ese golazo de otro planeta.

En el final era aguantar y no cometer el mismo pecado del primer tiempo. Lo hizo este Central que asumió siempre el protagonismo y que se llevó de Tucumán eso que vino a buscar: la ratificación de que la quiere pelear hasta el final. Por eso, Central va.

Noticias relacionadas
Gastón Ávila fue clave en la victoria de Central. 

El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

El Gato Ávila anotó por duplicado para Central en Tucumán.

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

Almirón sufrió dos bajas importantes en el anillo central, las de Franco Ibarra y Federico Nabarro.

Central: quiénes fueron los elegidos por Almirón para suplir las bajas en el medio

Los futbolistas de Newells abrazan a Joaquín Amadio, tras anotar el único gol del clásico rosarino.

Newell's celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Las más leídas

Newells celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Newell's celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas

Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas

Central Córdoba dio el primer paso en el Reducido con una victoria merecida en el Gabino Sosa

Central Córdoba dio el primer paso en el Reducido con una victoria merecida en el Gabino Sosa

Lo último

El balance de Jorge Almirón: Ninguno afloja, el valor de ganar de visitante y un complemento buenísimo

El balance de Jorge Almirón: "Ninguno afloja", el "valor de ganar de visitante" y un complemento "buenísimo"

Julián Fernández hizo volar alto a Central para estar más cerca del techo de la tabla anual

Julián Fernández hizo volar alto a Central para estar más cerca del techo de la tabla anual

Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta

La abundante y variada propuesta en los paseos comerciales convocaron a una multitud en medio de música y espectáculos en una noche que ya es un clásico

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta
Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

Newells celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Por Juan Iturrez
Ovación

Newell's celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera
Policiales

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo
La Ciudad

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso
Policiales

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

Las más leídas
Newells celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Newell's celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas

Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas

Central Córdoba dio el primer paso en el Reducido con una victoria merecida en el Gabino Sosa

Central Córdoba dio el primer paso en el Reducido con una victoria merecida en el Gabino Sosa

Pullaro se desmarcó de las críticas a Provincias Unidas por el DNU 70/23

Pullaro se desmarcó de las críticas a Provincias Unidas por el DNU 70/23

Ovación
Julián Fernández hizo volar alto a Central para estar más cerca del techo de la tabla anual

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Julián Fernández hizo volar alto a Central para estar más cerca del techo de la tabla anual

Julián Fernández hizo volar alto a Central para estar más cerca del techo de la tabla anual

Julián Fernández hizo volar alto a Central para estar más cerca del techo de la tabla anual

Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

Policiales
Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera
Policiales

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea

De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea

La Ciudad
La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta
La Ciudad

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo

Rosario tiene a la primera mujer al frente de una asociación de electricistas en Argentina

Rosario tiene a la primera mujer al frente de una asociación de electricistas en Argentina

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

Copa Santa Fe: canallas y rojinegros definen el pasaje a la final en el estadio Olaeta

Por Juan Iturrez
Ovación

Copa Santa Fe: canallas y rojinegros definen el pasaje a la final en el estadio Olaeta

Javkin: Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder
La Ciudad

Javkin: "Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder"

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas
La Ciudad

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas

Asociación Rosarina: Pablo VI está obligado con Morning y si no gana el campeón será Central

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina: Pablo VI está obligado con Morning y si no gana el campeón será Central

El riesgo país cerró otra semana en alza y ya subió un 50% en noventa días
Economía

El riesgo país cerró otra semana en alza y ya subió un 50% en noventa días

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores
Policiales

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Central ya está en el Jardín de la República y su arribo fue con una flor de esperanza

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central ya está en el Jardín de la República y su arribo fue con una flor de esperanza

El Niño: Santa Fe sumó 90 bombas para responder a posibles crecidas y lluvias intensas
La Ciudad

El Niño: Santa Fe sumó 90 bombas para responder a posibles crecidas y lluvias intensas

El vice de Newells bancó a Kudelka: Es un pilar fundamental del proyecto

Por Hernán Cabrera
Ovación

El vice de Newell's bancó a Kudelka: "Es un pilar fundamental del proyecto"

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen
Policiales

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen

Horacio Marín en Rosario: YPF es la argentinidad al palo
Economía

Horacio Marín en Rosario: "YPF es la argentinidad al palo"

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años
Información general

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Día de la Lealtad: el peronismo de Rosario convocó a una vigilia
Política

Día de la Lealtad: el peronismo de Rosario convocó a una vigilia

Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España
Política

Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España

Los deudores alimentarios de la provincia de Santa Fe pronto no podrán ir a la cancha
La Ciudad

Los deudores alimentarios de la provincia de Santa Fe pronto no podrán ir a la cancha

Incidentes en la marcha universitaria: el gobierno presentó una denuncia penal
Política

Incidentes en la marcha universitaria: el gobierno presentó una denuncia penal

Trabajador rural murió ahogado cuando movía vacas de zona inundada en el norte santafesino
La Región

Trabajador rural murió ahogado cuando movía vacas de zona inundada en el norte santafesino

Legalización de Uber postergada: el municipio rosarino no saldrá a perseguir trabajadores
La ciudad

Legalización de Uber postergada: el municipio rosarino "no saldrá a perseguir trabajadores"

Charla abierta en el Sindicato de Prensa: Periodistas frente a la Inteligencia Artificial
La Ciudad

Charla abierta en el Sindicato de Prensa: "Periodistas frente a la Inteligencia Artificial"

Díscola, el libro de Alicia Salinas, se presenta en la Feria del Libro
Zoom

"Díscola", el libro de Alicia Salinas, se presenta en la Feria del Libro