El tiempo en Rosario: la primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas El sol tendrá más apariciones este fin de semana pero los termómetros mostrarán registros casi invernales 16 de octubre 2026 · 20:59hs

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital El sol volverá a aparecer en Rosario, pero el tiempo será casi invernal durante un tramo del fin de semana.

A poco de cumplirse un mes desde el inicio de la primavera, son muchos los rosarinos que reclaman, con algo de resignación, condiciones meteorológicas más agradables tras varias semanas de lluvias y días nublados. Este fin de semana, el tiempo volverá a contar con más horas de sol, pero las temperaturas no acompañarán porque serán casi invernales.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un sábado parcialmente nublado, desde la mañana hasta la noche inclusive. Los termómetros registrarán temperaturas de un dígito, en torno a los 8º, durante las primeras horas. El ir y venir de las nubes dejarán descubierto el cielo para que aparezca el sol y para que los registros alcancen los 17º hacia la tarde.

Para el domingo, en el que se festeja el Día de la Madre, se esperan más nubes y un descenso en las temperaturas todavía más pronunciado que el que se anticipa para este sábado.

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La semana terminará con una mínima que bajará hasta los 6º y con una máxima que tendrá un leve repunte, para llegar hasta los 19º.