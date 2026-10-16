Legalización de Uber postergada: el municipio rosarino "no saldrá a perseguir trabajadores"

El secretario de Gobierno, Sebastián Chale, aseguró que "está todo dado para las aplicaciones funcionen en forma legal" y que no se destinarán recursos de control a este tema

Las aplicaciones de viajes y traslados, está en el centro del debate en el Concejo. Desde el Ejecutivo promueven la legalización

" Uber tiene que ser legal en Rosario" , subrayó este viernes el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Chale, luego de que naufragara en el Concejo la reunión de las comisiones de Servicios Públicos y Gobierno que buscaba la legalización de las aplicaciones de viajes para que convivan con los sistemas de taxis y remises.

La iniciativa del intendente Pablo Javkin para que esas herramientas digitales se incorporen legalmente al sistema de viajes o traslados en autos no consiguió ayer el respaldo necesario para avanzar en comisión en el Concejo y la discusión se retomará en una semana.

En declaraciones a LT8, titular de la cartera política del municipio subrayó que " la ciudad no puede esperar que llegue la temporada de despedidas de fin de año, con tantos eventos, y tener esta situación tan precaria en torno a este tema . Ya se dieron un montón de cuestiones (entre ellas la ley de modernización laboral) que en su momento eran un impedimento. Hoy está todo dado para las aplicaciones funcionen en forma legal. Vamos a seguir conversando con los concejales, pero no veo que esto pueda dilatarse".

El funcionario municipal fue consultado sobre qué sucederá de ahora en más, mientras el tema se esté analizando el Concejo, con las personas que utilicen las aplicaciones para trabajar, y se encuentran con el dilema de que esas herramientas hoy por hoy no están habilitadas.

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Sebastián Chale apuntó contra La Libertad Avanza y Ciudad Futura por la postergación de la legalización de Uber

Chale subrayó: "Esta gestión no va a perseguir trabajadores. Me opongo a destinar recursos de las áreas de control, que deben estar destinados al tránsito, ahora también para cuidacoches ahora, para sancionar a alguien que está trabajando. Ese es otro argumento para dar un paso adelante en la legalización de Uber. Además, muchas veces esos trabajadores también son taxistas. Los detractores de las aplicaciones se oponen a la habilitación porque quieren proteger a los taxistas, cuando son los propios taxistas que están pidiendo que se liberen las aplicaciones porque las utiliza todo el mundo".

"Uber funciona bien"

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"Este es un cambio de normativa, pero también es un mensaje político claro. No vamos a perseguir trabajadores. No vamos a destinar recursos de las áreas de Control, que siempre son escasos, a eso. Lo óptimo es que se apruebe el marco normativo y modificar todo lo que haya que modificar. Las aplicaciones están dispuestas a enrolarse. Ya lo han dicho. Todo está sobre la mesa para que esto se resuelva", señaló.

El funcionario apuntó sus críticas a sectores políticos en el Concejo como Ciudad Futura y La Libertad Avanza. "No tienen una alianza orgánica, pero siempre votan en contra de los proyectos para la ciudad. Juan Monteverde y Juan Pedro Aleart tienen muchas coincidencias. Los une ir en contra de Javkin. En definitiva van en contra del crecimiento de la ciudad. Intentan parar una obra que va a mejorar a la zona norte. E Intentan frenar un servicio esencial como el de las aplicaciones que está en auge y es una opción laboral para mucha gente. Además, Uber funciona bien en la ciudad".