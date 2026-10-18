Las obras para los Juegos Suramericanos ya tienen destino y concesiones

En el Invencible Arena post Juegos Suramericanos. El intendente de Rosario, pablo Javkin, reconoció a todos los deportistas que consiguieron medallas en los Juegos Suramericanos.

Con más de 90 millones de dólares de inversión en infraestructura, el legado de los Juegos Suramericanos disputados en Santa Fe sigue cobrando valor a lo largo de los primeros meses de transcurrida su decimotercera edición en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Y en forma progresiva, el Arena multipropósito, el estadio Rosario Arena y las obras en clubes empiezan a potenciar el deporte amateur de la ciudad. Se trata de 20 obras de alto impacto que comenzaron un proceso de transición hacia sus nuevos usos en la ciudad.

Entre el 12 y el 26 de septiembre pasado pasaron por las tres sedes 4.000 atletas de 15 países del continente en 43 deportes y 60 disciplinas. Un logro en la organización con amplia repercusión que aún deja espacio para comentarios por las 3 millones de personas que transitaron por las instalaciones y el Fan Fest a lo largo de todos esos días. Sin embargo, ahora el desafío de los funcionarios, entidades deportivas y federaciones es sostener el escalón en que quedó el patrimonio deportivo y llenarlo de deporte. Pero vale un repaso, obra por obra, de lo que dejó el certamen internacional.

El legado de los Juegos Suramericanos

Centro Acuático provincial: el Invencible Centro Acuático Provincial en la zona del Museo del Deporte en el sur rosarino fue la "joya" de los Juegos, con 10 andariveles y 50 metros de largo, medidas olímpicas que le permitirán organizar competiciones de alto rendimiento. Allí se harán diversas competencias de natación, tiene diseñado un trampolín de diversas alturas para clavados, y waterpolo. Cuenta con una fosa destinada a los saltos ornamentales, de 21 por 25 metros y cinco metros de profundidad. Las tribunas completan el escenario imponente. Allí se disputó recientemente la Copa Santa Fe de Natación.

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Rosario quiere seguir aprovechando la inversión en infraestructura deportiva La Capital / Celina Mutti Lovera

Villa Olímpica Rosario. Las cinco torres de la llamada Villa Suramericana fueron inauguradas el pasado 30 de agosto y fue el techo para unos 3 mil atletas que llegaron para los Juegos. Ahora, bajo el nombre comercial de "Miradores del Sur", la empresa Desarrollo Integral del Sur —integrada por Pecam, Grupo Petersen y Corporación América— comenzó a ofrecer las primeras unidades del complejo. Se trata de 245 departamentos con unidades de uno, dos y tres dormitorios, ubicados en Ayacucho al 4800, en un sector que en los últimos años comenzó a transformarse a partir de la urbanización de los terrenos que pertenecieron al ex Batallón 121. Los edificios cuentan con una posibilidad de un crédito hipotecario exclusivo del Banco de Santa Fe que permite financiar hasta el 75 por ciento del valor de los departamentos en 20 años.

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El Coloso Marcelo Bielsa. En el marco de los Juegos se aportaron fondos para jerarquizar obras en el Club Atlético Newell's Old Boys, que fue sede del fútbol masculino y en donde los partidos de semifinales y la final estuvieron colmados de público. También se hicieron obras de mejoramiento en el estadio cubierto “Claudio Newell”, para el vóley. Un valor agregado que de ahora en más tendrá la institución deportiva.

Predio de la Asociación Rosarina de Fútbol. Está ubicado sobre calle Ayacucho a metros del Museo del Deporte. Se recuperaron el ex Pabellón 16 para una cancha de futsal, vestuarios y mejoras sanitarias, eléctricas y de iluminación. También se acondicionó una cancha de fútbol existente y se construyó una nueva cancha de fútbol 11 de césped sintético, con iluminación y contemplada para su homologación Fifa. Además, se recuperaron los baños públicos del ex Edificio 25, se construyeron vestuarios para árbitros y una nueva tribuna de hormigón premoldeado, con vestuarios y baños públicos debajo. En el Club Alice, lindero al predio, se ejecutó un nuevo cerco perimetral, la recuperación del salón de usos múltiples, mejoras en la cancha de fútbol e iluminación, rehabilitación de tribunas y renovación de instalaciones y carpinterías.

Los Villa Olímpica de los Juegos Suramericanos y se inauguró el pasado 30 de agosto. Los departamentos ya se encuentran a la venta.

Estadios, deporte y algo más

Microestadio Arena Rosario. Fue uno de los centros de deportes de combate y disciplinas indoor durante los Juegos. Se trata de un espacio multipropósito que se construyó con infraestructura deportiva, áreas de competencia y servicios para atletas y jueces. Este escenario concentra varias disciplinas de combate y deportes bajo techo. Ahora se piensa en potencial el vóley y básquet junto a las federaciones deportivas de estas disciplinas. Su diseño incorpora capacidad para 2.400 espectadores y sectores preparados para atletas, jueces y transmisiones.

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El edificio fue inaugurado en la previa de los triangulares de la Copa Santa Fe de Vóley. Ubicado dentro del predio del Estadio Municipal de Rosario sobre las calles Ovidio Lagos y Dante Alighieri, que fue incorporado como una nueva infraestructura deportiva de referencia en la región. El edificio cuenta con una superficie cubierta de 3.500 metros cuadrados y una superficie edificada de 5.300 metros cuadrados. Justamente en la pista de atletismo del Estadio Municipal también se hicieron mejoras.

Patinódromo Municipal dentro del Estadio Municipal fue sede en 2014 del Mundial de Patinaje de Velocidad y reeditó la competencia para los Juegos en 2026, con el mantenimiento y mejora de la infraestructura.

Óvalo del Hipódromo. Se trata de un lugar reconvertido de la actividad exclusivamente hípica para pasar a contar con varias disciplinas colectivas. Se proyecta a corto plazo culminar con la puesta en funcionamiento de los vestuarios soterrados de las siete canchas de tenis que se usaron en los Juegos y terminar con las instalación de diez canchas de pádel junto al inicio de las canchas de la Unión de Rugby de Rosario (URR) y el Centro de Alto Rendimiento de la Unión Argentina de Rugby (UAR), que incluye el gimnasio antes de fin de año. También funciona la franquicia profesional del rugby del Litoral "Capibaras XV", y cuenta con una cancha de hockey profesional.

El sector tiene adjudicado por 20 años a un mismo concesionario la explotación de las canchas de fútbol, tenis y pádel.

A metros de allí, en el predio del Instituto Superior de Educación Física N° 11, ubicado en el Parque Independencia, se compitió en los Juegos en raquetball y badminton. El centro educativo tuvo una inversión previa en infraestructura para el gimnasio, vestuarios y cantina.

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Invencible Arena. Es sin dudas la mayor obra de infraestructura junto al Centro Acuático que se ideó para los Juegos. Un estadio multipropósito especialmente diseñado con medidas reglamentarias para las competencias de gimnasia artística, rítmica y trampolín.

Ubicado en el Parque Independencia, en el expredio de la Sociedad Rural, sobre 27 de Febrero y Oroño, está concesionado ahora a manos privadas a una empresa nacional Dale Play junto a socios rosarinos por 30 años de plazo para su explotación comercial. Cuenta con una superficie cubierta de 7.800 metros cuadrados y una infraestructura preparada para actividades deportivas, recreativas, culturales y educativas.

El estadio cuenta con tribunas, palcos, cabinas de transmisión, salas de usos múltiples, sanitarios públicos, vestuarios, sala de doping, consultorios médicos, depósitos y salas técnicas y locales complementarios. La capacidad total es de 6.000 personas: 1.000 espectadores pueden ubicarse en las tribunas y hasta 5.000 personas pueden ocupar el espacio libre interior.

Picadero del Predio Ferial. El espacio del Parque Independencia fue el gran escenario al natural del vóley de playa durante los Juegos Suramericanos Santa Fe. Fue reconvertido con canchas reglamentarias, tribunas y zonas de servicios para atletas y espectadores. Este impulso se sostendrá para otros certámenes a cargo de entidades deportivas de esta disciplina.

Nave B de la ex-Rural: el pabellón volvió a contar con artes marciales al igual de lo sucedido en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022. En los Juegos Suramericanos se disputaron Taekwondo, Lucha Libre y Lucha Grecorromana. Este legado también será aprovechado para competencias nacionales y provinciales.

Nave C de la ex-Rural: recibió al Squash durante los Juegos y para ello fue remodelado y acondicionado especialmente para cumplir con los estándares internacionales de la disciplina, incorporando canchas reglamentarias y espacios destinados a atletas, jueces, prensa y espectadores. Este espacio ya había albergado a esta disciplina durante los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 y los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) 2025.

Club Atlético Provincial, Estadio Salvador Bonilla. Recibió una fuerte inversión para acondicionar el interior y el entorno para los Juegos Suramericanos. El desembolso fue para infraestructura deportiva, áreas operativas y espacios para atletas, jueces y prensa. Allí se disputó tenis de mesa y esgrima y dejó el estadio reluciente para que se continúen otras disciplinas como básquet, vóley patín. También se acondicionó el gimnasio 5 de Provincial para el levantamiento de pesas, y quedó material para continuar con la actividad.

La sede central del Club Gimnasia y Esgrima (GER). También fue sede de los Juegos. En este caso en la modalidad de pelota vasca en su tradicional estadio del centro rosarino. Y en los casos del Jockey Club de Rosario y el Rosario Golf Club la provincia realizó aportes para acondicionar a estándares de competencia internacional la pista de salto hípico en el primer caso y la tradicional cancha de golf en el oeste rosarino.

Las sedes de Santa Fe y Rafaela

Entre los proyectos de mayor envergadura que se ejecutaron en la capital provincial para los Juegos figuran el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), con una pista atlética de primer nivel para albergar competencias oficiales, incorporando equipamiento técnico específico, áreas operativas y espacios destinados a jueces, delegaciones y prensa. Allí también se erige el estadio Invencible Santa Fe con un aforo de 3.472 personas donde se jurará la fecha de la Copa Santa Fe de Handball. En este polo deportivo también se incluye el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). Sus instalaciones cuentan con cancha sintética de nivel internacional, infraestructura para deportistas y espacios preparados para recibir público y medios de comunicación.

Este fin de semana, más de 400 atletas de 13 países participan del XII Campeonato Sudamericano U23 de Atletismo, que se desarrollará hasta este domingo.

En relación a Rafaela quedó como legado en infraestructura, entre otros, el estadio Invencible Rafaela para deportes bajo techo como boxeo y pádel. Cuenta con una infraestructura adaptable que permite montar superficies de competencia reglamentarias para deportes de nivel internacional. Y lo más destacado es estadio Invencible Pista; este escenario fue especialmente construido para el evento y representa un salto de calidad en la infraestructura deportiva de la región y del país. Es un velódromo de nivel internacional, diseñado bajo estándares técnicos de alta competencia, con pista cubierta y condiciones óptimas para el desarrollo del ciclismo pista.