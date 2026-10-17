Asociación Rosarina: Pablo VI está obligado con Morning y si no gana el campeón será Central

En el Viaducto, los papales necesitan el triunfo ante el Verde para tener chances en la recta final. Una igualdad dejaría al Canalla con el título en Rosarina

Rosarina. Rosario Central venció a Provincial 3 a 0 en el adelanto de la fecha 12 y si no gana el papal será campeón.

La cancha de Morning Star será el escenario del destacado en la fecha 12 en Rosarina donde el local recibe a Pablo VI, este sábado a partir de las 16. El cotejo es vital para las chances de los papales, que deben ganar sí o sí para seguir en la lucha por obtener el bicampeonato en la A . Los canarios están segundos con 20 puntos, a tres jornadas del final.

En ese contexto aparece Rosario Central , líder con 29 unidades, que ganó en el adelanto de la fecha ante Provincial por 3 a 0 y quedó a un paso de obtener el título de la Asociación Rosarina de Fútbol. Una igualdad entre el Verde y el Canario le daría el título al equipo dirigido por Ezequiel Gentilo.

La fecha 12 en la Zona Campeonato ayer tuvo otro adelanto, con el triunfo de Newell’s ante Unión de Álvarez 2 a 0 en el predio de Griffa. Y esta tarde completan Coronel Aguirre ante Adiur.

Banco ganó la Permanencia

Por su parte en la Zona Permanencia también se disputará la fecha 12 con 4 partidos: Banco vs. Tiro Federal, Gálvez vs. Oriental, Central Córdoba vs. San Telmo y El Torito vs. Mitre de Pérez. A tres fechas del final del torneo, Banco se aseguró el primer puesto y clasificó para disputar la Zona Campeonato 2027. En tanto por el descenso, hasta el momento, nada está definido y los otros siete que luchan por no perder la categoría.

Club Gran Rosario, por todo

Club del Gran Rosario quiere cantar campeón esta tarde cuando enfrente a Defensores de Funes a partir de las 16. Los dirigidos por Pablo Castella vienen de lograr el primer ascenso a Primera A con 26 unidades y le sacaron 7 puntos al escolta Bancario (19), que esta tarde visitará a Defensores Unidos (17). Además por la Zona Campeonato de la Primera B jugarán: Leones vs. Social Lux y Río Negro vs. Tiro Suizo.

En la Zona Permanencia tendrá estos partidos: 1º de Mayo vs. General Paz, Alianza Sport vs. Fisherton, Botafogo vs. Renato Cesarini y Arijón vs. 7 de Setiembre.

Torneo de Primera C

Este sábado a partir de las 16 se disputará la fecha 28 en la Primera C, "Copa Jesús Fava" con estos encuentros: San Roque vs. San José, María Reina vs. Provincial B, Argentino vs. Juan XXIII, Unión Americana vs. Sarmiento y Estrella Azul vs. Sparta.