Horacio Marín en Rosario: "YPF es la argentinidad al palo"

El presidente de la petrolera nacional dio una charla abierta de dos horas en la Bolsa de Comercio. Contó los proyectos para escalar la operación en Vaca Muerta y exportar gas licuado. Aseguró que Santa Fe Bio comenzará a exportar SAF en 2030 y defendió el "efecto derrame" de la industria energética. Dijo que en 2027 la compañía pagará Ganancias por primera vez desde 2014

El presidente de YPF , Horacio Marín , aseguró que las exportaciones argentinas de energía alcanzarán los u$s 30 mil millones en 2031 y que la petrolera nacional estará entre las primeras veinte del mundo. Subrayó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) es condición necesaria para cumplir el objetio. Sin él, dijo, "no hay Vaca Muerta ni proyecto de LNG (gas licuado)”. El Ejecutivo dijo que el año próximo la principal empresa argentina comenzará a pagar impuesto a las Ganancias por primera vez desde 2014 y defendió la capacidad de “derrame” de la actividad hidrocarburífera. “Tenemos 5.600 proveedores de los cuales el 90% son pymes, en la provincia hay más de 250”, subrayó. Respecto de Santa Fe Bio, el proyecto para reconvertir la refinería de San Lorenzo en biorrefinería de combustible sustentable para avión, proyectó que para 2030 comenzará a exportar más de u$s 500 millones.

Marín habló este viernes por la mañana durante dos horas en la Bolsa de Comercio de Rosario. Fue una charla abierta a un público muy diverso, sin restricciones, en el que se mezclaron empresarios y jóvenes estudiantes, profesionales y emprendedores. Invitado por la entidad anfitriona, el tono fue de campaña. Al menos, de campaña a favor de la petrolera nacionalizada en 2012, a la que definió como el símbolo de “la Argentinidad al palo”.

“En YPF se rompió la grieta, la empresa trabaja para generar valor para sí y para el país, que en 2031 va a estar va a estar entre los primeros veinte países exportadores de petróleo y entre los 5 ó 7 primeros de no convencional” , subrayó.

Si bien el Estado tiene 51% de la empresa, Marín enfatiza que es “una empresa privada”. También que es “la única empresa argentina operando en el sector, porque no tiene sede en Caimán, Curacao o Luxemburgo”. Desde ese marco conceptual pudo decir que “la inversión la hacemos los privados” y reclamar “incentivos y seguridad para hacerlo. Consideró que el Rigi es la herramienta ideal, sin el cual “no hay Vaca Muerta ni exportación de Gas Natural Licuado”. En ese punto, apuró a los empresarios para que inviertan. “Si especulan en vez de invertir va a venir el otro ciclo”, advirtió.

El relato del presidente de YPF no se detiene en el papel que jugó la petrolera en el desarrollo de Vaca Muerta antes de su llegada. Marín, de larga trayectoria en el Grupo Techint, fue convocado por el presidente Javier Milei para presidir la petrolera nacional. Su relato pone a su gestión como un punto cero a partir del cual escaló el desarrollo de uno de los principales yacimientos no convencionales de hidrocarburos del mudo. “La cuenda siempre estuvo pero lo que la hizo rentable fue el cambio tecnológico”.

Ganancias

De hecho, subrayó que la firma comenzará a pagar impuesto a las ganancias en 2027, por algo más de 2 mil millones de dólares, “algo que no pasaba desde 2014”.

Dentro de su plan de multiplicar por cuatro el valor de la compañía argentina, destacó la decisiión de concentrar las operaciones en el shale. “Nos desprendimos de 54 pozos maduros y de Profertil para enfocarnos en lo nuestro, y esto nos permite invertir para un desarrollo rápido y que genera una ganancia adicional de u$s 2 mil millones por año”. También destacó las mejoras en la eficiencia de la gestión, y puso como ejemplo el centro de monitoreo en tiempo real que montó en Buenos Aires.

Gas y oleductos

En materia de horizonte productivo, los pilares son escalar la producción de Vaca Muerta y desarrollar el proyecto que lleva adelante con la italiana ENI y la emiratí XRG para licuar gas y exportarlo a partir de buques regasificadores anclados en Punta Colorada. “Cuando esta exportación comience, ustedes van a tener el gas a un precio que estará entre los más baratos del mundo”, aseguró como de paso a los presentes. En noviembre las tres firmas involucradas firmarán el compromiso para desarrollar la inversión que “cambiará la matriz de Argentina”. La iniciativa aplicó por un Rigi de u$s 51 mil millones que se va a ampliar a u$s 76 mil millones.

La construcción del oleoducto VMOS Vaca Muerta Oil Sur), que permitirá transportar petróleo crudo desde Vaca Muerta (Neuquén) hasta la costa atlántica de Río Negro “libera capacidad para que todas las compañías invirtamos”, señaló. Pero además significó un cambio de paradigma porque “antes las empresas esperaban que la infraestructura la hiciera el Estado”. En el medio contó que hace dos semanas llegaron dos miniboyas para ese proyecto que atravesaron el estrecho de Ormuz en un buque de las Islas Marshall con el GPS y las luces apagadas. “Si no pasaba nos iba a costar mil millones de dólares”, señaló.

Para Marín, el horizonte de país petrolero sacó a las firmas que operan en el sector en Argentina “de la ley de la selva” para dotarlas de “una actitud más cooperativa”. La inversión consolidada para los próximos cinco años será de u$s 170 mil millones. En ese período “YPF solo invertirá en Argentina y luego iremos a la internacionalización”, dijo.

La biorrefinería

El presidente de YPF confrontó los análisis que ponen en duda el derrame de la actividad de hidrocarburos. “La industria energética genera lo que puede generar, 90 mil empleos directos y hasta 270 mil en toda la cadena”, dijo. La petrolera argentina contrata a 5.600 empresas, de las cuales 90% son pymes. En Santa hay 259 proveedores. “Todos pueden serlo si trabajan con productividad y ofrece productos y servicios que necesite la industria”, enfatizó. Pero advirtió: “Se tiene que terminar el Estado bobo y los proveedores que cobran cualquier cosa”.

La gran apuesta de YPF en territorio provincial es Santa Fe Bio, la firma que creó junto a Essential Energy para reconvertir, con una inversión de u$s 400 millones, la vieja refinería San Lorenzo en una biorrefinería capaz de producir 170 mil toneladas anuales de combustible sustentable para aviación (SAF). “Ya estamos produciendo gasoil a partir de aceite vegetal y firmamos recientemente con Total Energies un convenio por el cual nos va a comprar durante los primeros ocho años el 70% de la producción de SAF”, dijo.

La conferencia de Marín formó parte de la agenda de actividades que impulsa la Bolsa de Comercio de Rosario para promover el diálogo entre los sectores público y privado, acercar a la región a protagonistas de la agenda económica nacional y generar espacios de reflexión sobre los desafíos estratégicos del país.

El presidente de la entidad, Pablo Bortolato, consideró "importantísimo tener un empresario de esta magnitud en la Bolsa". Destacó la presencia, en el encuentro fue abierto a todo el público, "de mucha gente joven interesada en conocer todo lo que hace YPF".