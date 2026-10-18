Milei cede para ganar, Pullaro moviliza a su tropa y el PJ discute a quién ser leal

El blindaje del DNU mostró el peso de los gobernadores. La trama de la relación entre la Casa Rosada y las provincias y el rol de Santa Fe. Unidos toma nota del humor social y apunta al metro cuadrado. El peronismo provincial, entre dos polos

La negociación entre la administración de Javier Milei y los gobernadores combina recursos, gobernabilidad y cálculos electorales para 2027.

Javier Milei volvió a encontrar auxilio entre dirigentes que, cada vez que pueden, toman distancia de su gobierno . El blindaje del DNU 70/23 le permitió evitar una derrota sobre su decreto refundacional, pero también dejó a la vista cuánto depende de gobernadores que administran sus votos y saben que las necesidades del presidente mejoran sus condiciones para negociar.

Con Milei en otra gira por Estados Unidos, centrada en premios individuales y afinidades ideológicas , el gobierno empezó a construir la victoria antes de la sesión frustrada del jueves.

La clave fue aceptar la restitución de los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. Con esa marcha atrás, La Libertad Avanza desactivó el punto que podía acercar a sus aliados al peronismo . El oficialismo sacrificó una parte para salvar lo esencial.

El compromiso entre los libertarios, el PRO, la UCR y los jefes provinciales quedó incorporado al dictamen del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene media sanción del Senado y transita por Diputados. Esa jugada les ofreció una salida a quienes rechazaban la extranjerización sin restricciones pero no querían hacer caer todo el decreto.

Los dialoguistas podían mostrar que habían conseguido una corrección y evitar una decisión cuyas consecuencias consideran difíciles de calcular. La amplitud del DNU, que modificó las reglas de sectores tan diferentes como el inmobiliario, el comercial y el financiero, funciona como un seguro político para su supervivencia.

A qué juegan los gobernadores

En el cálculo de los gobernadores pesa el riesgo de que el mercado lea la caída del DNU como una pérdida de respaldo al programa económico y desate una nueva tormenta financiera.

Ese escenario espanta a los mandatarios provinciales. Necesitan estabilidad económica para pagar sueldos en una etapa en la que tienen que asumir cada vez más funciones por la retirada del Estado nacional.

Hay también coincidencias sobre el rumbo general y una frontera política que sigue ordenando conductas. Para buena parte de la oposición amigable, sumarse al kirchnerismo para infligirle una derrota de esa magnitud al gobierno tiene un costo alto ante su electorado.

Aunque el centro de gravedad del sistema sea Milei, el antikirchnerismo todavía es un sentimiento poderoso, que sirve para alinear a actores que tienen diferencias con el presidente.

Sobre ese piso se despliegan negociaciones que exceden el decreto y los posicionamientos políticos. En el menú aparecen el presupuesto 2027, fondos para obras y posibles acuerdos electorales, que pueden tener distintos formatos.

La proximidad del año electoral agrega incentivos para conversar, aunque ninguna promesa resuelve por sí sola el problema de las garantías. “Los libertarios no cumplen con los acuerdos o lo hacen a cuentagotas. No son gente fácil para asociarse”, dice un referente santafesino de Unidos.

En ese juego, Gisela Scaglia y José Núñez decidieron no bajar al recinto. Ambos responden a Maximiliano Pullaro. Al igual que otros gobernadores, el santafesino se acerca y se aleja del gobierno según el tema y el contexto.

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Milei tiene mayorías condicionales. La ayuda del jueves pasado no asegura los votos para el próximo proyecto. Conscientes de su capacidad para bloquear iniciativas, los gobernadores marcan los tiempos.

El peronismo, cerca pero lejos

Del otro lado, el peronismo y sus aliados reunieron 121 diputados y quedaron a ocho del quórum. Todavía no consiguen traducir la movilización social en una mayoría parlamentaria. Los reclamos no borran las diferencias entre los bloques ni los intereses de las provincias.

La sesión del jueves también marca un límite de la estrategia del peronismo. El rechazo completo del DNU permite marcar una oposición nítida a Milei, pero con esta relación de fuerzas parlamentarias la ofensiva por la derogación total del decreto lleva a un callejón sin salida.

De todos modos, la concesión sobre la ley de tierras le abrió una puerta al peronismo. En lugar de ir a un todo o nada, puede impulsar leyes que desmantelen partes del decreto. Esa vía exige conectar con una agenda social y construir acuerdos más amplios.

Ayer, afuera del Congreso, estudiantes, docentes, jubilados y personas con discapacidad se movilizaron para reclamar por sus derechos.

Adentro, 136 diputados estuvieron ausentes.



La sociedad salió a reclamar respuestas mientras sus representantes ni siquiera pudieron abrir el… — Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) October 16, 2026

Sin embargo, el blindaje al DNU 70/23 también expone un punto débil del reformismo de Milei: una parte central de sus cambios sigue sostenida por un decreto. La herramienta que le permitió avanzar sin acuerdos legislativos amplios deja abierto el camino para que otro gobierno intente desandar esas transformaciones con otro mega DNU.

Esa fragilidad obliga al presidente a negociar para preservar lo que decidió por su cuenta. Reformar por decreto permite ganar velocidad, pero vuelve más incierta la duración de los cambios.

El mensaje de Pullaro a los suyos

Santa Fe ofrece un contraste. Desde una posición de fuerza, Pullaro construyó acuerdos amplios en la Legislatura que habilitaron incluso una reforma de la Carta Magna. En ese terreno, los acuerdos políticos y la mayor rigidez constitucional ofrecen una perspectiva de continuidad que Milei todavía debe construir para sus reformas.

En todo caso, el desafío de Unidos es sostener la impronta de cambio y acelerarlo. Ese fue el mensaje que bajó esta semana Pullaro a ministros, funcionarios y legisladores en el encuentro que tuvieron en la capital provincial.

“El mensaje de los Juegos Suramericanos es que la gente no está apática. Si la convocás, se suma. El tema es que en algunos temas estamos cerca de la gente y en otros hay cierta desconexión”, lee una persona que integra el círculo más próximo del gobernador.

En el laboratorio de la Casa Gris observan que el clima dominante es de continuidad con cambios puntuales. “La gente ve el metro cuadrado”, plantean.

Números en mano, el consultor político Roque Cantoia observa que en la provincia continuidad y cambio están casi empatados. La dispersión de quienes quieren alternancia puede favorecer a Unidos, porque expresan orientaciones opuestas.

“El cambio en sentido libertario pierde intensidad y la mayoría de los opositores preferiría que gobierne el peronismo”, sostiene el director de Doxa Data.

Movimientos en el peronismo santafesino

Hoy, en el panperonismo aparecen dos sectores bien diferenciados. Uno es el que integran los senadores, el rossismo, el Frente Renovador, Ciudad Futura y los intendentes de Vamos.

En ese eje también se ubican el espacio de Marcelo Lewandowski, el Movimiento Evita y La Cámpora, aunque tratan de marcar un perfil más propio. Más allá de los matices, todos participaron del encuentro con José Mayans en Rosario por el Día de la Lealtad.

En la otra punta están Omar Perotti y los intendentes encabezados por Roly Santacroce. El rafaelino sostiene el perfil bajo y apuesta a su nivel de conocimiento y al rechazo amplio al kirchnerismo.

Su mensaje por el Día de la Lealtad puso en palabras esa distancia. “La lealtad no es a los nombres, a los cargos ni a las circunstancias”, escribió. El énfasis en las ideas le permite reivindicar su pertenencia peronista y discutir que esa identidad obligue a alinearse con el kirchnerismo.

La lealtad no es a los nombres, a los cargos ni a las circunstancias. Es a las ideas que nos unen y, por encima de todo, al pueblo.



Este 17 de octubre, reivindicamos una lealtad que no se agota en recordar nuestra historia: nos compromete a construir lo que viene. pic.twitter.com/lKMjCQhxcX — Omar Perotti (@omarperotti) October 17, 2026

En el polo en el que converge la mayoría de las tribus del PJ observan que se acerca el tiempo de definiciones. “En diciembre tenés que tener resuelto si hay un candidato, dos o tres”, sostiene un dirigente.

En el peronismo creen que al final no se anotará Federico Pucciariello. El empresario de los biocombustibles causó buena impresión en un primer encuentro con referentes del PJ, al que llegó invitado por los senadores.

Además del bajo conocimiento social, se juega otra cuestión. Esta semana YPF ratificó un proyecto de 400 millones de dólares con la empresa de Pucciariello, Essential Energy, para fabricar en San Lorenzo combustibles sostenibles para aviación.

En el PJ santafesino creen que esa inversión eleva el costo de enfrentarse con Milei y Pullaro y aleja a Pucciariello de una candidatura.