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Newell's celebró en el clásico rosarino y es finalista de la Copa Santa Fe

El delantero Joaquín Amadio le dio la victoria a la Lepra por 1 a 0 y definirá la copa frente a Atlético Tostado. Gran actuación del arquero Francisco Sciarini

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

17 de octubre 2026 · 18:19hs
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Los futbolistas de Newells abrazan a Joaquín Amadio

Virginia Benedetto

Los futbolistas de Newell's abrazan a Joaquín Amadio, tras anotar el único gol del clásico rosarino.

Los futbolistas de Newell's y el cuerpo técnico de Lucas Bernardi saltaron y se abrazaron a metros del alambrado, donde del otro lado estaban sus hinchas, en el estadio José María Olaeta. No era para menos. El clásico rosarino era de todos ellos. La Lepra festejó así, eufórica, la victoria frente a Central por 1 a 0, que le dio la clasificación a la final de la Copa Santa Fe. La definición será contra Atlético Tostado, primero en la cancha de su rival y luego, de local.

El conjunto rojinegro hizo posible el triunfo en semifinales, a partido único, con las tapadas de Francisco Scarini y el gol de Joaquín Amadio, nuevamente verdugo del Canalla. Meses atrás, cuando el conjunto rojinegro venció en el partido de reserva por 3 a 0, el delantero señaló dos tantos.

El clásico rosarino se jugó desde el comienzo con dientes apretados. Mucha lucha y fricción, y muy poca claridad. Nadie quiso dar la mínima ventaja y la consecuencia fue que se metió más de lo que jugó.

>> Leer: Newell's debe apoyarse en la fuerza interior que le surge en el Coloso del Parque

El desarrollo del partido fue deslucido y las ocasiones de gol brillaron por su ausencia durante la primera media hora. Las imprecisiones fueron una constante y el estado del campo de juego tampoco colaboró para la circulación.

Newell's y Central disputaron un clásico en el que, por momentos, lucharon más de lo que jugaron.

Newell's y Central disputaron un clásico en el que, por momentos, lucharon más de lo que jugaron.

En medio de ese fútbol carente de emociones, Scarpeccio habilitó de cabeza a Amadio, quien remató alto. Una jugada que al menos sirvió para insinuar algo.

El gol de Newell's

La falta de atractivo del clásico tuvo un quiebre a los 34'. Thomas Ríos desbordó a Ulises Ciccioli, sacó el centro atrás y Amadio remató de zurda y de primera. La pelota cruzó delante del arquero Leonardo Sosa (quien fue convocado al seleccionado paraguayo) y se metió sobre el palo izquierdo.

A partir de esta conquista, Newell's se desenvolvió mejor. Encontró la forma de asociarse y contó con la explosión de Ríos para llegar por afuera. Central no logró ser prolijo y, ante cada pérdida, la Lepra se le animó y pasó al ataque.

Antes del final de la primera etapa, Facundo Basualdo pateó de volea desde la medialuna y la pelota se fue por arriba del travesaño. Con poco, el conjunto de Bernardi al menos intentó más.

Central creció de la mano de Segovia

El conjunto de Arroyito mostró otra imagen desde que se reanudó el partido. Tuvo una mejor asociación cuando Santiago Segovia y Marcelo Cabrera se juntaron y fueron generando juego.

A los 56', Segovia se animó desde afuera y exigió a Sciarini. Un minuto más tarde, Cabrera también probó desde media distancia. El equipo conducido por Mario Pobersnik manejó la pelota, con Newell's refugiado, sin posibilidad de sacar una contra.

Boretto rechaza de cabeza ante Segovia. Newell's ganó por 1 a 0 en la cancha de Argentino.

Boretto rechaza de cabeza ante Segovia. Newell's ganó por 1 a 0 en la cancha de Argentino.

Pese a que el arco del Canalla le quedó lejos a la Lepra, Scarpeccio tuvo el segundo gol en sus pies. Hizo pasar de largo a dos rivales con un sombrerito pero le pegó muy mal de zurda.

Newell's se quedó con uno menos

Newell's no solo que no podía dominar la pelota, sino que a los 71' sufrió la expulsión de Basualdo. El volante rojinegro levantó de manera imprudente la pierna en la mitad de la cancha y golpeó en la cabeza a Álvaro Guich.

Los entrenadores Marios Pobersnik, de Central, y Lucas Bernardi (atrás), de Newell's.

Los entrenadores Marios Pobersnik, de Central, y Lucas Bernardi (atrás), de Newell's.

Central siguió tocando y buscando el empate. Lucas Ramos lanzó un centro desde la izquierda que fue conectado de cabeza por Thiago Ponce, pero la pelota picó y salió cerca del palo derecho.

>> Leer más: Central ya llegó a Tucumán y su arribo fue con una flor de esperanza

La tarea del conjunto rojinegro se redujo a resistir. Sciarini le ahogó el grito de gol al manotear un tiro abajo de Tomás Salteño, mientras que en el tiempo adicional, Segovia remató desde lejos pero el arquero Leproso apareció otra vez en todo su esplendor para evitar el empate y llevar a Newell's a la final.

Las formaciones

Newell's: Francisco Sciarini; Agustín Melgarejo, Valentín Rosso, Néstor Boretto y Felipe Calderone; Facundo Basualdo, Alan Mereles (87' Thiago Galli) y Tiago Grondona (87' Blas Benedetto); Joaquín Amadio (76' Kevin Gómez), Francisco Scarpeccio (66' Genaro Castelli) y Thomas Ríos (66' Tomás Viola). DT: Lucas Bernardi.

Central: Leonardo Sosa; Ulises Ciccioli (61' Facundo Piozzi), Luca Raffin (69' Alvaro Guich), Felipe Carnicero (78' Ignacio Moreno) y Leonardo Ríos (69' Asael Oviedo); Kevin Gutiérrez (61' Tomás Salteño), Lucas Ramos y Santiago Segovia; Paulo Bustos, Thiago Ponce y Marcelo Cabrera.

Gol: 34' Joaquín Amadio (N).

Expulsado: 71' Basualdo (N)

Árbitro: Bruno Cejas.

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