Milei prepara otra visita a Santa Fe antes de fin de año con el Rigi y Pullaro en la agenda

El presidente incluirá a la provincia en una gira por nueve distritos con proyectos aprobados bajo el Régimen de Grandes Inversiones. La movida también apunta a reforzar el vínculo con gobernadores dialoguistas y sumar respaldo para la suspensión de las Paso y otras leyes clave

Javier Milei encabezó, en agosto pasado, el acto por el 142º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La dirigencia santafesina de La Libertad Avanza (LLA) se prepara para el desembarco que el presidente Javier Milei concretará en la provincia antes de fin de año con un objetivo institucional: recorrer los distritos donde funcionan proyectos aprobados a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) ; y otro político: afianzar el vínculo con los gobernadores dialoguistas y respaldar a referentes locales del partido violeta .

Se trata de un plan diseñado en la Casa Rosada que apunta a que el jefe del Estado potencie su presencia en el interior del país de cara a un 2027 electoralmente decisivo y se muestre cerca de los gobernadores con los que mantiene una buena sintonía . Por eso, la idea es que Milei recorra una decena de provincias que cobijan los 23 proyectos aprobados vía Rigi.

“Todavía no hay fecha, pero seguro viene antes de fin de año (a Santa Fe), en el marco de esa gira” , deslizaron a La Capital en la vereda libertaria acerca de la próxima llegada del presidente a la provincia. También resta definir el alcance de la agenda que desplegará Milei en el territorio.

De hecho, en LLA de Santa Fe confirmaron que, más allá de realzar el Rigi, la movida de Milei persigue un objetivo político concreto: reforzar la relación con los gobernadores dialoguistas para materializar la suspensión de las Paso nacionales, sancionar otras leyes clave para Balcarce 50 y apoyar a los referentes locales del espacio .

En ese sentido, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viene trabajando para perfeccionar el diálogo con varios gobernadores aliados —entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro —, al tiempo que mantiene en la mira a las elecciones primarias con el argumento casi exclusivo del costo que involucran y el objetivo de evitar la fragmentación de la oposición.

Es que, para el peronismo, las Paso son esenciales a la hora de dirimir liderazgos internos y consolidar una coalición competitiva.

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Dos semanas atrás, Milei estuvo en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca y, cuando regrese de su viaje a España (programado para el 19 de octubre), irá a Catamarca.

El GPS oficialista incluye desembarcos posteriores en San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe.

Las visitas del presidente a lo largo del año

El primer mandatario estuvo en Rosario el 21 de agosto pasado para encabezar el acto por el 142º aniversario de la Bolsa de Comercio (BCR), marco en el cual destacó que la economía argentina acumulaba 27 meses de crecimiento continuo y sostuvo que 13 de 15 sectores productivos estaban en expansión.

Además, afirmó que no había elementos para responsabilizar a su gestión por la morosidad y criticó con dureza a la oposición y a la prensa.

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Tras el evento institucional, Milei tomó contacto con simpatizantes, acompañado por referentes locales como la diputada nacional y jefa de LLA en Santa Fe, Romina Diez.

La llegada del presidente al microcentro rosarino incluyó fuertes medidas de seguridad, cortes de tránsito y protestas en las inmediaciones de la plaza Sarmiento.

Previamente, el 20 de junio, el presidente había encabezado en Rosario el acto oficial por el Día de la Bandera en el Monumento.

El escenario para LLA de Santa Fe

Tras la reforma electoral en Santa Fe, perfeccionar una oferta para la próxima puja en las urnas por la Gobernación es una tarea pendiente para el partido que comanda Diez —quien suena como eventual vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027—. En su momento, la legisladora fue considerada la candidata natural del espacio.

La apuesta de LLA sigue siendo presentar candidaturas propias en toda la provincia, aunque no descartan abrir la puerta a dirigentes de otros sectores políticos que eventualmente decidan sumarse al partido violeta.

Paralelamente, sobrevuela la posibilidad de conformar una alianza con Unidos para disputar, por ejemplo, la Intendencia de Rosario.