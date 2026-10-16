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Incidentes en la marcha universitaria: el gobierno presentó una denuncia penal

El planteo incluye acusaciones por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. Hubo 25 detenidos, 8 efectivos heridos y destrozos estimados en 90 millones de pesos

16 de octubre 2026 · 14:57hs
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Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos en la marcha universitaria.  

Foto: AP

Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos en la marcha universitaria.

 

El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal contra los manifestantes que protagonizaron incidentes durante la 5ª Marcha Federal Universitaria en las inmediaciones del Congreso, con cargos por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.

La movilización, que este jueves reclamó el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, terminó con disturbios, detenidos, efectivos heridos y daños en el espacio público.

La presentación judicial sostiene que algunos de los involucrados actuaron con los rostros cubiertos, dañaron bienes públicos y utilizaron objetos contundentes para agredir a integrantes de las fuerzas federales desplegadas en la zona.

>>Leer más: Multitudinaria movilización: Rosario volvió a marchar en defensa de la universidad

Además, el escrito plantea que los disturbios ocurrieron mientras el Congreso sesionaba y señala que éstos habrían tenido como objetivo “inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa”.

En paralelo, la cartera de Seguridad avanza en la recopilación de fotografías y videos para identificar a los responsables de los destrozos y las agresiones. Según la denuncia, los ataques se repitieron en distintos momentos de la movilización y provocaron lesiones a efectivos de seguridad.

Detenidos y efectivos heridos

Los enfrentamientos dejaron al menos 25 personas detenidas en las calles cercanas al edificio legislativo. Entre los procedimientos se registró la captura de un adolescente de 14 años, señalado por arrojar piedras contra un móvil policial en Montevideo y Bartolomé Mitre.

Por otra parte, ocho integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante el operativo: cuatro pertenecientes a Gendarmería (GNA), dos a la Prefectura Naval (PNA) y dos a la Policía Federal Argentina (PFA).

De acuerdo con la presentación, los efectivos fueron atacados con piedras y otros objetos contundentes por grupos que se separaron de la columna principal de manifestantes.

Daños por $90 millones

También hubo daños en el espacio público. Según una estimación preliminar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los destrozos alcanzaron los 90 millones de pesos.

Entre los sectores afectados se encuentran el mobiliario urbano, las veredas, los canteros y las superficies verdes de la plaza de los Dos Congresos y sus alrededores.

Con la denuncia presentada, el ministerio busca identificar a los involucrados y sostener las acusaciones ante la Justicia mediante el material audiovisual recopilado.

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