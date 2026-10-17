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La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

El gobierno provincial vendió una casa en Rosario por 76 millones de pesos y fue el lote más caro de la jornada

17 de octubre 2026 · 09:45hs
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La subasta se realizó este viernes en la Estación Belgrano.

Foto: gobierno de Santa Fe.

La subasta se realizó este viernes en la Estación Belgrano.

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) confirmó este sábado que la última subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe concluyó con una recaudación de 1.645 millones de pesos. Se trata de la cifra más alta en los últimos tres años de remates de vehículos, inmuebles y otros elementos decomisados.

Fuentes oficiales precisaron que el encuentro realizado este viernes en la Estación Belgrano de la capital provincial contó con 8.796 personas inscriptas, una convocatoria inédita. Asimismo, se ofrecieron 224 lotes, la mayor cantidad desde que se creó el organismo dedicado a reutilizar el patrimonio de grupos criminales y estafadores, entre otros.

Las seis subastas realizadas desde principios de 2024 le permitieron al gobierno obtener más de 6.600 millones de pesos. El dinero se utiliza para la reparación económica de las víctimas de delitos, el financiamiento de políticas sociales y de la propia Aprad.

¿Cuáles fueron los lotes más caros de la subasta?

Al cabo del evento, la provincia confirmó que el lote más caro de la jornada fue una casa en Rosario. La entrega del inmueble se pactó a cambio de $ 76.000.000.

En lo que respecta a los automóviles, la compra de mayor valor fue la de una Toyota Hilux por 45 millones de pesos. En segundo lugar quedó un Audi A6 vendido a $ 29.000.000.

>> Leer más: Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Por otro lado, Aprad aceptó una oferta de 6.100.000 pesos por una Honda Tornado. Se trata de la motocicleta más cara entre los 91 rodados que se incorporaron al remate junto a otros 80 vehículos automotores y 40 bicicletas.

Además, la agencia puso en venta dos lanchas que tendrán nuevos dueños. Según indicaron fuentes de la Casa Gris, un comprador se quedó con una Bermuda Sport 200 a cambio de $ 20.000.000, dos millones de pesos más en comparación con el precio final de la Kaisser R 540.

El mensaje de Pullaro en la subasta

El gobernador Maximiliano Pullaro asistió al evento en la Estación Belgrano y dijo que la subasta es una "ejemplo" como política pública "en el orden nacional de la lucha contra la impunidad". En este sentido, afirmó: "En Santa Fe, al delito se lo investiga y se lo persigue; y a los delincuentes se los encarcela para que no sigan delinquiendo, pero además vamos por lo más preciado, su plata y sus bienes, y los ponemos a disposición en estas subastas".

El titular del Poder Ejecutivo provincial destacó el nivel de participación porque implica "mucha expectativa y confianza en el Estado" por parte de los oferentes de todo el país. "Es un mensaje muy fuerte contra la criminalidad organizada y la impunidad", acotó.

Hasta este viernes, la provincia había recaudado 5.051 millones de pesos en las cinco subastas anterioes. La primera se llevó a cabo en el primer semestre de 2024 y permitió obtener $ 451.000.000, algo más de una cuarta parte del monto final de este viernes.

Por su parte, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, recordó que los bienes rematados fueron decomisados por causas judiciales sobre corrupción, narcotráfico, robos cometidos por motochorros y juego clandestino. El dinero obtenido en las ediciones previas se empleó para reparar económicamente a las víctimas de delitos, pero también financió la asistencia a más de 60 instituciones.

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