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"Díscola", el libro de Alicia Salinas, se presenta en la Feria del Libro

Colaboradora de La Capital, y sobre todo poeta, Alicia Salinas se sitúa en la búsqueda de una ansiada armonía con la naturaleza interna

16 de octubre 2026 · 15:14hs
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Alicia salinas es periodista y escritora. Díscola es su sexto libro de poesías.

Alicia salinas es periodista y escritora. "Díscola" es su sexto libro de poesías.

Alicia Salinas es una periodista reconocida en la ciudad y colaboradora del diario La Capital. Pero por sobre todo es escritoria, y en especial, poeta. Y de eso se trata lo que la tendrá este sábado en la Feria Internacional del Libro, donde presentará una vez más, después de su lanzamiento inicial, su último libro de poenas: "Díscola".

Compuestos a partir de elementos esenciales, los poemas de "Díscola" parecen "provenir de experiencias o figuras de la indocilidad, la zozobra y el desborde del espíritu; acaso del deseo de ir hacia ellas, crearlas, hacerlas existir”, se lee en la contratapa del libro editado por el sello independiente Ramos Generales. “Las expansiones de la voz recorren y abren líneas disímiles, bajo el signo del desafío a todo lo que se impone como mandato, siempre a través de las palabras —y de su revés, el silencio—, en disputa con el lenguaje”, abunda.

En este libro, la autora no solo regresa, sino que se enfrenta “cara a cara, líricamente, con preocupaciones ya presentes en obras anteriores, entre las que se distinguen las ligadas a la transformación y a lo cíclico”. Periodista y docente, “Alicia Salinas sitúa a la dimensión poética como territorio propicio para la búsqueda de una ansiada armonía con la naturaleza interna —individual y colectiva—, lejos de la convalidación de las distintas variantes de la historia oficial y el statu quo”.

>>Leer más: Alicia Salinas: cómo transformar lo efímero en duradero

Rosario, el río y los barrios en Alicia Salinas

La obra se divide en dos series: "Fórmula para la rebeldía" y "Máquina del tiempo". En la primera —que a su vez se subdivide en las secciones Fluidas, Flamígeras, Orgánicas y Líquidas aparecen el río Paraná en la zona de La Florida (en el poema "Aire de tormenta litoral") o las balaceras que ha sufrido Rosario, en "Extinción de las brasas" ("la ciudad también exuda / sus relámpagos a medianoche / y en las cruces de brea de las últimas calles / arden / quienes nunca debían / ser tocados por el fuego. // ¿Nadie lo advierte, / a nadie le importa?", se lee en el poema).

La segunda serie, "Máquina del tiempo", tiene dos poemas de mayor extensión situados en lugares puntuales de Rosario, como la plaza Sarmiento y el barrio Tablada, donde Salinas vivvió sus primeros años, a la vuelta de la biblioteca Vigil. Hay referencias a la historia de la ciudad y del país, desde los años cincuenta a la actualidad.

Sobre la autora

Alicia Salinas nació en 1976 en Rosario, donde siempre vivió. Trabaja como periodista en medios gráficos y digitales, como comunicadora social y docente. Hoy es colaboradora habitual del diario La Capital.

Escribe poesía, prosa periodística y teatro. Ha publicado los siguientes títulos de poesía: "La sumergida" (2003), "Gallina ciega" (2009), "Tierra" (2017), "Teoría de la niebla" (2019) y "Luz de giro" (2023).

Poemas de su autoría fueron incluidos en antologías nacionales y extranjeras, algunos traducidos al inglés, al portugués y al francés. "Díscola" es su sexto libro de poesía.

>>Leer más: Alicia Salinas presenta este viernes su último libro de poesía, "Díscola"

Sobre la editorial

Ramos Generales es un sello rosarino independiente creado en 2020 por la narradora María Angélica Scotti y el periodista y dramaturgo Walter Operto, quien actualmente lo dirige.

En su catálogo incluye autores santafesinos como Jorge Isaías y Daniel Rafalovich, en poesía; María Angélica Scotti, Beatriz Actis, María Nélida Pedernera y Graciela Mitre en narrativa —además, por supuesto, de Salinas—; José Moset, Daniela Ponte y Walter Operto en teatro, entre otros.

La cita con Alicia Salinas en la Feria Internacional del Libro será este sábado 17 de octubre, a las 18, en la sala Emilia Bertolé, ubicada en el entrepiso del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa (San Martín 1080).

>>Leer más: Feria del Libro de Rosario: la programación completa, día por día

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