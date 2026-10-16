De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea

Lucas Natanael V., de 26 años, fue imputado como autor del asesinato de Agustín Alfredo Muñoz, ocurrido el domingo pasado en medio de una gresca

De los golpes a los balazos: prisión para el joven acusado por un crimen en Pérez en una pelea.

Un joven de 26 años fue imputado este viernes como autor del homicidio de Agustín Alfredo Muñoz , asesinado de un disparo en el tórax el domingo pasado en Cabín 9, en el límite entre Rosario y Pérez. La Fiscalía indicó que, previo al crimen, dos grupos de jóvenes se enfrentaron a golpes hasta que pasaron a los disparos.

La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal de Rosario y estuvo a cargo de la fiscal Marina Bertolotti, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas. El sospechoso, identificado como Lucas Natanael V., fue acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra, ambos delitos en concurso real y en calidad de autor . La jueza de primera instancia Melania Carrara dispuso que el acusado permanezca en prisión preventiva efectiva durante 180 días.

Según la atribución fiscal, el crimen ocurrió el domingo 11 de octubre, alrededor de las 20.20, en la zona de El Sauce al 500, en Pérez. Muñoz, de 27 años, estaba en el jardín delantero de su vivienda cuando recibió un disparo en el tórax que posteriormente le provocó la muerte.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por Bertolotti, el imputado se encontraba en el domicilio mencionado junto con otras cinco personas cuando comenzó una discusión con un grupo de hombres que todavía no fueron identificados. El enfrentamiento escaló y los integrantes de ambos grupos empezaron a arrojarse piedras y otros elementos, además de agredirse a golpes de puño.

En ese contexto, uno de los acompañantes del acusado, que era menor de edad, efectuó un disparo al aire. Después, siempre según la hipótesis de la Fiscalía, el imputado tomó una pistola semiautomática calibre .45 y disparó hacia el sector donde estaba Muñoz, en el jardín delantero de una vivienda lindera. El proyectil impactó en el tórax de la víctima.

Muñoz fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), de Rosario, pero murió como consecuencia de la herida. El episodio había comenzado a conocerse a partir de los llamados de vecinos que alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en la zona de El Sauce y El Hornero.

Detenidos y arma secuestrada

En las primeras horas posteriores al hecho, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un procedimiento en una vivienda de El Sauce al 500. Allí fueron aprehendidos tres jóvenes, de 19, 22 y 16 años. Además secuestraron una pistola, un cargador con municiones, un cartucho de otro calibre y otros elementos de interés para la causa.

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En paralelo, el joven de 26 años señalado como presunto autor del crimen se presentó ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) después de que los investigadores realizaran un allanamiento en otro domicilio de la zona, ubicado en El Chajá al 500. En ese procedimiento también secuestraron teléfonos celulares.

La audiencia de este viernes formalizó la acusación contra el sospechoso por el disparo que mató a Muñoz y por la tenencia del arma sin autorización legal. La Fiscalía deberá avanzar con las pericias balísticas y el resto de las medidas para consolidar la reconstrucción de lo ocurrido y establecer las responsabilidades de las personas que participaron del enfrentamiento.