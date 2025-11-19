Tras la foto con nueve economistas en su casa, imponen nuevas restricciones a Cristina Kirchner

La Justicia restringió la cantidad de visitas semanales, el tiempo de duración de las mismas y el número de visitantes posibles

La Justicia resolvió este miércoles imponer nuevas restricciones a la prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Kirchner tras la publicación de una fotografía con nueve economistas en su casa. A partir de ahora se modificó la cantidad de visitantes posibles, el tiempo de duración de las reuniones y la cantidad de visitas semanales.

De esta manera, se estableció que las visitas al departamento de San José 1111 podrán realizarse sólo dos veces por semana, con una duración máxima de dos horas cada una y no podrá haber más de tres personas al mismo tiempo. Estas determinaciones fueron tomadas por el juez Jorge Gorini del Tribunal Oral Federal 2 después de la reunión que la exmandataria mantuvo en su departamento el lunes último con nueve economistas.

Kirchner, condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad, se encuentra atravesando la prisión domiciliaria desde junio pasado. A partir de lo establecido por el tribunal, a partir de ahora n o podrá recibir visitas ajenas a su núcleo cercano por más de dos horas.

En este sentido, el juez Gorini sostuvo: “Corresponde aclarar y reiterar que la visita de las nueve personas que ingresaron al domicilio no había sido solicitada para que todas ellas concurrieran de manera simultánea, ni tampoco para participar de un encuentro colectivo”.

Sobre esa reunión señaló: “La presencia concomitante de un grupo tan numeroso de personas excede los términos de la autorización requerida, así como el sentido común que subyace a la regla oportunamente impuesta, según la cual, a excepción de un grupo reducido de personas allegadas –grupo familiar, profesionales médicos, representantes letrados–, todo ingreso de personas no incluidas en ese listado, debe ser expresamente solicitado y fundado, en cada caso, con anterioridad al acceso al domicilio”.

A partir de ahora, “deberá requerirse autorización individual, expresa y previa, acompañando una motivación concreta y detallada de la necesidad del ingreso, como así también la fecha y hora en la que se prevé su realización”.

Qué dijo Cristina ante las nuevas restricciones

La expresidenta criticó este miércoles la decisión de la Justicia de restringir las visitas a su casa de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, y la vinculó a sus criticas al modelo económico del presidente Javier Milei.

"No es la foto… es la Economía estúpido", empezó el posteó de Kirchner, haciendo referencia a la foto de la reunión con nueve economistas que ella misma difundió en redes sociales.

"¿Y? ¿Cuál es el problema? ¿Los economistas no estaban autorizados? Sí, claro que estaban autorizados. No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal. ¿Entonces? ¿Cuál es el problema? El bestiario mediático, en modo vociferante, dijo que eran “muchas personas” y que, además, estaba “haciendo política”. ¡Pero si el 26 de septiembre recibí a 7 personas con publicación de foto! Seis de ellos dirigentes de la FES y la UES. ¡Y ese mismo día recibí, con foto también, a los seis candidatos a legisladores de Fuerza Patria por CABA! ¿No me creés? Mirá las fotos", escribió la presidenta del Partido Justicialista.

"Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al gobierno de Milei… es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI en una Argentina que, desde el 10 de diciembre del 2023 a la fecha y bajo el gobierno y las políticas de Milei, no deja de destruir empresas y puestos de trabajo"

El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque. ¿El motivo? Una foto mía, en San José 1111, junto a nueve jóvenes economistas que, en representación de más de 80 profesionales, me presentaron consideraciones y propuestas sobre un… pic.twitter.com/taPtEeJAjU — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 19, 2025

La Justicia ordenó decomisar los bienes de Cristina Kirchner

Otro revés para la expresidenta se dio el martes cuando la Justicia ordenó el decomiso de bienes inmuebles y sumas de dinero millonarias a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra en prisión domiciliaria desde junio de este año por la causa vialidad.

La medida alcanza también a Lázaro Antonio Báez y otras personas condenadas y sociedades vinculadas, así como a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner en calidad de titulares de bienes identificados en el proceso.

Los bienes en cuestión suman un total de 20 propiedades que pertenecen a la familia Kirchner. Además, se estableció el decomiso de dinero por un valor actualizado de $684.990.350.139,86 en el marco de la causa por administración fraudulenta contra el Estado.

La sentencia —que quedó firme el 10 de junio de 2025— había fijado inicialmente el decomiso de $84.835.227.378,04, monto que fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal adoptó la metodología de actualización propuesta y requirió el pago del monto actualizado a los condenados, quienes no cumplieron con la intimación.

El decomiso dispuesto incluye bienes inmuebles de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, Loscalzo y Del Curto SRL, así como propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner. También se prevé la realización de bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich en caso de que los activos decomisados inicialmente resulten insuficientes para cubrir el monto fijado